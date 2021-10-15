Что потерял мир, когда греки завоевали Трою, а арии — дравидов.

Картина Ж.Брунжеса.

Арии и Хараппская цивилизация: северные варвары против земледельцев, знающих письменность

Хараппская город Мохенджо-Даро был спланирован так, что в нём могли жить 80000 человек. Улицы шли параллельно и перпендикулярно, и центральные были шириной в десять метров.

Статуэтка, ставшая символом Хараппской цивилизации.

Египет: прощание с величием навсегда

Перед катастрофой бронзового века Египтом правили великие фараоны, вроде Эхнатона.

История нубийцев, предков современных суданцев, тесно связана с историей Древнего Египта. В том числе среди правителей египетских земель были нубийцы.

Ахейцы против хеттов: как варвары разрушили демократию и похоронили гуманизм

Хетты в сражении.

Священный двуглавый орёл хеттов.

Крит: конец эпохи чудесных дворцов

Руины критского дворца минойской эпохи. Идею колонн критяне подсмотрел у египтян, с которыми состояли в торговых и дипломатических отношениях.

«Львиные ворота» в микенской крепости