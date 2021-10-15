Что потерял мир, когда греки завоевали Трою, а арии — дравидов.
Легенды тёмных времён в Европе и Азии полны восторгов перед погибшими цивилизациями, развитыми так высоко, что слушатели этих легенд едва могли поверить. Много позже, с научным прогрессом, европейцы стали со всё большим скепсисом относиться к этим преданиям: ясно же, что мир развивается от простых технологий к сложным, откуда же взяться сложным технологиям до простых? С развитием археологии человечеству снова пришлось поверить в погибшие цивилизации. По крайней мере, по сравнению с рассказчиками легенд они были весьма реалистичны. Никакой Атлантиды и инопланетян — творения человеческого разума и рук.
На излёте бронзового века случилось то, что можно назвать Апокалипсисом — по крайней мере, сразу для нескольких развитых культур. Природные катаклизмы и экономические кризисы стали сотрясать их, а финальный удар нанесли набеги куда менее развитых народов. На долгие четыре века варварство воцарилось на землях, где до того люди пользовались ваннами, изучали науки, слагали стихи и торговали с городами по ту сторону морей. Жертвами Апокалипсиса стали Хеттское царство на территории современной Турции, Микенское царство на Крите, Египетская империя, Хараппская цивилизация в доарийской Индии, великий Вавилон в Месопотамии. Их останки стали считать своим наследием варвары, пришедшие на эти земли, и потомки этих варваров.
Картина Ж.Брунжеса.
Арии и Хараппская цивилизация: северные варвары против земледельцев, знающих письменность
Шедевры индийского эпоса заставляли биться сердца европейских археологов в предвкушении находок. Что могли оставить после себя великие древние арии? Вряд ли их повозки действительно летали, но они могли быть великолепны. Наверняка где-то в джунглях скрываются дворцы, от красоты и величественности которых замирает сердце. Наверняка многие шедевры поэзии или скульптуры не дошли до потомков…
И действительно, раскопки в Индии дали потрясающие результаты. Здесь нашлись самые древние развитые города в Южной Азии. Их планировка говорила о проектируемой застройке, а значит, о развитом градоуправлении, наличии чиновничества. В домах были ванны, на улицах — общественные туалеты, крытая система отвода сточных вод была хорошо продумана. Кроме канализационной, горожане пользовались дренажной системой. У каждой группы домов был свой колодец.
Хараппская город Мохенджо-Даро был спланирован так, что в нём могли жить 80000 человек. Улицы шли параллельно и перпендикулярно, и центральные были шириной в десять метров.
Интересно, что стены вокруг этих городов куда лучше защищали от сезонных наводнений, чем от нашествия врагов. Вероятно, достойных противников цивилизация не знала. Вероятно, у жителей древних городов было нечто вроде социальной политики; общий уровень быта был примерно равным во всех районах. Кажется невероятным, но история знает и другие примеры обществ эгалитаризма, например, поселение Чатал-Хююк, где после древней революции не стало знатных и нищих, а женщины, судя по всему, были равны в правах мужчинам, или империя инков с системой чёткого распределения скудных благ по обществу и санитарными инспекторами, проверяющими жилища.
Конечно же, у древних индийцев были музыка, медицина, развитая математика (с единой системой мер), грамотно выстроенное сельское хозяйство, скульптура, танцы и письменность. Именно письменность — обнаруженные отдельные надписи и целые библиотеки — насторожила исследователей. После долгого изучения они пришли к выводу, что никакого отношения к мудрым ариям цивилизация не имеет. Напротив, арии в Индии — пришлые варвар и, скорее всего, приложили руку к падению этой культуры. А основу её составляли темнокожие дравиды — те, кто после господства ариев стал считаться дикарями, неспособными к чистым занятиям и обучению. Дравиды, хотя имеют и индо-средиземноморское происхождение, скорее относятся к веддо-австралоидной расе. Это полностью переворачивает взгляд на поверья ариев (и их потомков) на то, как устроен мир и от чего зависит цивилизованность народа.
Статуэтка, ставшая символом Хараппской цивилизации.
Нет свидетельств тому, чтобы пришлые арии устраивали грандиозную резню — это говорит в их пользу. И тем не менее в какой-то момент хараппская цивилизация пала, и воцарилась ранняя, варварская арийская. Новые хозяева индийских земель не имели понятия о канализации и градостроительстве, они приехали на лошадях и повозках — откуда им было уметь обращаться с камнем? Вероятно, в плане нематериальной культуры им тоже пришлось взять многое у коренных жителей. Что не мешало позже угнетать и презирать их. Считается даже, что дравиды выведены в «Рамаяне» под видом обезьяньего народа, а сама «Рамаяна» поэтически рассказывает об арийском вторжении.
Египет: прощание с величием навсегда
Эпоха в истории древнего Египта, которую историки много позже назовут Новым Царством, стала временем высшего расцвета государственности. В это время подданные египетских фараонов составляли пятую часть всего населения Земли (без шуток), настолько разрослась египетская империя. В эпоху Нового Царства правили великая Хатшепсут, её пасынок Тутмос III, реформатор Эхнатон, мальчик Тутанхамон, воинственный и могучий телом Рамсес II.
Перед катастрофой бронзового века Египтом правили великие фараоны, вроде Эхнатона.
Именно в эпоху Нового Царства фараонов начали хоронить в легендарной Долине Царей. Египет стал богатейшей империей своего времени. Скульптура и архитектура, дипломатия и науки поднялись до невиданных высот. Во времена Нового Царства была предпринята одна из первых попыток в истории человечества ввести как религию единобожие. Первая в мире масштабная битва с активным использованием колесниц состоялась между войском Рамсеса II и армией хеттов, и после этой битвы был подписан первый на свете мирный договор. В Новом Царстве были построены самые грандиозные в истории Египта храмы.
Увы, но империя шаг за шагом принялась разваливаться во время набегов варваров, известных как Народы моря. Ослабевает царская власть, а подъём власти религиозной никак не улучшает жизни простых египтян и крепости границ государства. Во время катастрофы бронзового века царство разоряют набегами нубийцы, эфиопы, ассирийцы и ливийцы, вплоть до того, что в Нижнем Египте, ставшем отдельной страной, на трон садится царь-ливиец. Этот же царь разоряет Иерусалим, воспользовавшись смертью Соломона. Власть в другой части Египта захватывают прежде подчинённые фараонам нубийцы. Бывшую империю годами раздирают гражданские войны. Такая круговерть длилась четыре века. Науки и искусства приходили в упадок, сельское хозяйство и ремёсла — тоже.
История нубийцев, предков современных суданцев, тесно связана с историей Древнего Египта. В том числе среди правителей египетских земель были нубийцы.
Ренессанс после катастрофы был краток, и Египет как самостоятельное государство, ненадолго возродившийся, превратился в окраинные земли других империй и игрушку чужих династий. Предки древних египтян до сих пор живут на своей земле, но давно уже составляют этническое меньшинство.
Ахейцы против хеттов: как варвары разрушили демократию и похоронили гуманизм
Научившись делать колесницы у кочевников-ариев и обрабатывать железо у завоёванных ими хаттов, несили (которых соседи упрямо звали хеттами в честь тех, кто правил на их землях прежде) стали одним из самых грозных противников великого Египта. Письменность хеттов поначалу тоже была заимствована — они пользовались вавилонской клинописью, но позже разработали более удобные для своих нужд иероглифы, подсмотрев саму идею, вероятно, у египтян.
Хетты в сражении.
Для своего времени хеттское общество было очень продвинутым. У женщин был высокий социальный статус (по сравнению с теми обществами, которые позже заняли место хеттского царства); все должности, включая царскую, требовали выборов; крайне редко за преступления назначалась смертная казнь, и были механизмы борьбы с кровной местью. Кроме того, похоже, в хеттском царстве формировалось отрицательное отношение к такому популярному способу регулировать количество детей в семье, как убийство младенцев. Был только один способ это сделать: принести в жертву. Но, поскольку человеческие жертвоприношения были запрещены и жрецы не стали бы резать детей, родители оборачивали младенцев в шкуры животных и сбрасывали со стены, приговаривая, что это, мол, не ребёнок, а бык.
Удивительно, но при этом хетты поклонялись таким кровожадным богам, как Сутех, Астарта, Шавушка и другие, ассоциированные с войной, силой, битвой. Среди священных животных у хеттов можно было найти изображение двуглавого орла, среди других символов — равносторонний треугольник, иногда с глазами внутри.
Священный двуглавый орёл хеттов.
Один из самых знаменитых хеттских городов, Троя, был разрушен именно во время катастрофы бронзового века. Те, кого мы привыкли воспринимать как героев — персонажи Илиады — для хеттов были одним из варварских народов моря, набегающих волна за волной на гораздо более развитые государства и разрушающих цивилизацию, погребая её достижения. После одного из таких набегов в другой город хеттов, Караоглан, никто не вернулся, и археологи нашли на раскопках улицы, полные скелетов со следами оружия. Разрушена и не восстановлена была Хаттуса, столица царства.
Крит: конец эпохи чудесных дворцов
Минойская цивилизация на Крите до сих пор вызывает уважение своими достижениями. Культурная и экономическая жизнь на острове была сосредоточена вокруг гигантских дворцов — в наше время их назвали бы, скорее, жилыми комплексами. Минойцы были союзниками египтян, вели активную морскую торговлю, добираясь порой до очень дальних берегов, и, как и хараппцы, не опасались набегов на города: вокруг дворцов не было укреплений. Видимо, минойцы не знали набегов и гражданских войн.
Руины критского дворца минойской эпохи. Идею колонн критяне подсмотрел у египтян, с которыми состояли в торговых и дипломатических отношениях.
Крит минойского периода имеет все признаки организованного государства, но вот что странно — не найдено ни одного указания, что был хотя бы раз один всеобщий правитель. Как и у хеттов, женщины минойцы вели активную общественную жизнь, в основном, связанную с религией. Дворцы возводились в пять этажей, в них были водопровод и канализация, и критяне каждый день совершали омовения. Были развиты скульптура и живопись, существовала собственная письменность, критяне занимались спортом и музыкой.
Через века после того, как критян впервые завоевали греки-ахейцы, потомки победителей писали, что Крит был прежде населён варварами. На самом деле, конечно, завоеватели стояли на культурной лестнице куда ниже. Во многом завоеватели переняли культуру завоёванных, разве что вместо дворцов они строили крепости, которые поражали своими размерами: их строили из огромных глыб в несколько тонн весом.
«Львиные ворота» в микенской крепости
Микенская цивилизация — наследница минойской — тоже была хорошо развита, в ней заметную часть населения составляли коренные критяне, но на излёте бронзового века она пала. Причин было множество. Во-первых, рукотворная экологическая катастрофа: леса Крита были вырублены с хозяйственными целями почти полностью. Во-вторых, настала эпоха опустошающих засух (которая может быть связана с тем, что люди свели на нет леса по всем берегам Средиземного моря). Наконец, микенская цивилизация пала под натиском греков-дорийцев, одного из варварских народов моря. Женщины надолго оказались закрыты на женской половине дома и приучились на людях прятать лицо покрывалом. Старая письменность исчезла — вероятно, а естественно с памятью о старой литературе. Водопровод и канализация перестали быть частью повседневной жизни. Европа надолго шагнула назад, в варварство, а память о великих веках Крита превратилась в сказание об Атлантиде.
Текст: Лилит Мазикина
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