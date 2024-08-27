20 невероятных фактов, которые позабавят кого угодно

Не может быть!

1. Первая ссылка в Википедии

Демокрит Абдерский - основатель философии.

2. Дожди из алмазов

Облака сажи на Сатурне.

3. Мозг кальмаров

Мозг в форме бублика.

4. Evian

Наивный французский бренд .

5. Животные и арифметика

Голуби умеют считать.

6. Жирафьи игры

Жирафий флирт.

7. Что такое пандикуляция?

Одновременное потягивание и зевание.

8. Уникальное умение слонов

Москиты не пройдут!

9. Нырятельный рефлекс

Сердцебиение замедляется.

10. Модифицированные кошки

Кошка-медуза.

11. Дай лапу мне!

Выдры спят.

12. Гонки драг-рейсинг

Драг-рейсинг.

13. Вредная привычка слонят

Слоненок сосет хобот.

14. Камень за пазухой

Морская выдра всегда носит с собой камень.

15. Uncopyrightable

Не защищенный авторским правом.

16. Вперёд на Луну!

Космические расчеты...

17. Вечный продукт

Мед не портится.

18. Этот Большой Токио

Большой Токио.

19. "M * A * S * H"

Полевой госпиталь в Корее.

20. Война с эму

Из пушки по воробьям, из пулемета по страусам!!!