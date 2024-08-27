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20 невероятных фактов, которые позабавят кого угодно


Не может быть!

Не может быть!

Ежедневно в интернете появляется огромное количество самой разнообразной и невероятной информации. Причём, многие факты вызывают недоверие, настолько они кажутся удивительными. К примеру, сложно поверить, что Австралия проиграла войну с эму. Мы собрали для наших читателей два десятка фактов, которые в реальность которых сложно поверить. Но это всего лишь ещё одно доказательство того, что мир удивителен и прекрасен.

1. Первая ссылка в Википедии


Демокрит Абдерский - основатель философии.

Демокрит Абдерский - основатель философии.

 

Если кликнуть на первой ссылке в любой статье Википедии и постоянно повторять подобное с каждой открывающейся статьей, то в конце-концов попадешь на статью "философия" (это верно для 94,52% случаев). Вероятно, это связано с тем, что статьи, как правило, ссылаются на более обширные области науки, а философия является одной из самых обширных областей, да и просто считается матерью всех наук.

2. Дожди из алмазов


Облака сажи на Сатурне.

Облака сажи на Сатурне.

 

На Сатурне идут дожди из алмазов. Облака сажи, окружающие планету, выпадают на ее поверхность, образуя графит. По мере приближения к ядру планеты из-за увеличения давления этот графит преобразуется в алмазы.

3. Мозг кальмаров


Мозг в форме бублика.

Мозг в форме бублика.

 

Кальмары имеют мозг в форме бублика. Связано это с тем, что пищевод проходит прямо через середину мозга этого моллюска.

4. Evian


Наивный французский бренд .

Наивный французский бренд .

 

Наверняка, многим известен французский бренд минеральной воды премиум- класса "Evian". Если написать это слово задом наперед, то в переводе с английского название будет означать "наивный".

5. Животные и арифметика


Голуби умеют считать.

Голуби умеют считать.

 

Голуби умеют считать. Собаки же даже после дрессировки на это не способны.

6. Жирафьи игры


Жирафий флирт.

Жирафий флирт.

 

Чтобы определить, может ли самка жирафа зачать, самец бодает ее в живот головой до тех пор, пока та не помочится. Затем он пробует на вкус эту мочу.

7. Что такое пандикуляция?


Одновременное потягивание и зевание.

Одновременное потягивание и зевание.

 

Кто не любит с утра сладко потянуться и зевнуть. Оказывается, у одновременного потягивания и зевания есть свой научный термин - пандикуляция.

8. Уникальное умение слонов


Москиты не пройдут!

Москиты не пройдут!

 

Слоны могут двигать своей кожей. А делают они это для того, чтобы давить москитов между складками кожи.

9. Нырятельный рефлекс


Сердцебиение замедляется.

Сердцебиение замедляется.

 

Когда лицо человека касается воды, частота его сердцебиения замедляется. Это явление, также известно, как "нырятельный рефлекс млекопитающих", позволяет дольше оставаться подо водой.

10. Модифицированные кошки


Кошка-медуза.

Кошка-медуза.

 

Ученые смогли генетически модифицировать кошек, добавив им гены медуз. В итоге получилась кошка, которая светится в темноте.

11. Дай лапу мне!


Выдры спят.

Выдры спят.

 

Выдры держатся за лапы во время сна. Делают они этого для того, чтобы их не унесло друг от друга течением.

12. Гонки драг-рейсинг


Драг-рейсинг.

Драг-рейсинг.

 

В Америке популярны гонки драг-рейсинг. Драгстер Top Fuel может разогнаться с нуля до 480 км/ч быстрее, чем средний человек прочтет это предложение.

13. Вредная привычка слонят


Слоненок сосет хобот.

Слоненок сосет хобот.

 

Маленькие слонята сосут свои хоботы. Это ничем не отличается от того, как младенцы сосут свой большой палец.

14. Камень за пазухой


Морская выдра всегда носит с собой камень.

Морская выдра всегда носит с собой камень.

 

Каждая морская выдра всегда носит с собой камень. Его она использует, чтобы разбивать раковины устриц и моллюсков.

15. Uncopyrightable


Не защищенный авторским правом.

Не защищенный авторским правом.

 

Uncopyrightable ("не защищенный авторским правом") — единственное слово в английском языке, которое состоит из 15 букв, не повторяющихся ни разу.

16. Вперёд на Луну!


Космические расчеты...

Космические расчеты...

 

Все расчеты, необходимые для посадки пилотируемого космического аппарата на Луну, были сделаны вручную. Компьютеры на то время просто были недостаточно мощными для этого.

17. Вечный продукт


Мед не портится.

Мед не портится.

 

Мед является единственным продуктом, который не портится. В идеальных условиях он может храниться длиться в течение тысяч лет.

18. Этот Большой Токио


Большой Токио.

Большой Токио.

 

В "Большом Токио" (японская столица с пригородами) живет больше людей, чем во всей Канаде.

19. "M * A * S * H"


Полевой госпиталь в Корее.

Полевой госпиталь в Корее.

 

"M * A * S * H" — хитовый телесериал про полевой госпиталь во время корейской войны. Транслировался он дольше, чем длилась война в Корее (почти 11 лет).

20. Война с эму


Из пушки по воробьям, из пулемета по страусам!!!

Из пушки по воробьям, из пулемета по страусам!!!

 

Австралия когда-то проиграла войну против... эму. Операция по истреблению эму, которые истребляли посевы фермеров, называлась "Война с эму". Несмотря на использование солдат с пулеметами, она стала провальной.

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