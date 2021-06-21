Идея хранения ниток от опытной швеи

Со временем у нас накапливается целый калейдоскоп катушек с нитками, которые имеют свойство спутываться и связываться друг с другом.

В итоге вместо одной нитки из коробки можно достать целый разноцветный пучок!

Чтобы решить эту проблему, можно сделать вот такой небольшой и удобный органайзер для ниток из обычной пластиковой бутылки.

Вам потребуются:

пластиковая бутылка;

коктейльные трубочки или деревянные шпажки;

инструменты

Необходимо разрезать бутылку вдоль от самого верха вместе с горлышком до дна. Крышку при этом снимаем, а само дно не разрезаем. Удобнее всего это будет сделать при помощи разогретого на огне канцелярского ножа. В итоге у вас получится вот такая конструкция с 2 лепестками и единым дном.



Далее на каждой стороне в верхней и нижней частях делаем разметку, ориентируясь на расположение катушек. Затем по получившейся разметке проделываем отверстия. Для этого можно воспользоваться паяльником или нагретым гвоздем.



В получившиеся отверстия вставляем коктейльные трубочки или деревянные шпажки — на них будут размешаться катушки с нитками.



Далее подрезаем трубочки или палочки до нужной длины, а затем напротив каждой катушки проделываем небольшие отверстия, в которые будем выводить конец нитки.

Вытащить нитки наружу поможет вязальный крючок. Чтобы зафиксировать нить, внизу каждого отверстия дополнительно делаем небольшие надрезы.



Половинки бутылки соединяем друг с другом и закручиваем крышкой. Готово!