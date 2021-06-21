С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

Идея хранения ниток от опытной швеи

Идея хранения ниток от опытной швеи

Идея хранения ниток от опытной швеи

Со временем у нас накапливается целый калейдоскоп катушек с нитками, которые имеют свойство спутываться и связываться друг с другом. 

В итоге вместо одной нитки из коробки можно достать целый разноцветный пучок! 

Чтобы решить эту проблему, можно сделать вот такой небольшой и удобный органайзер для ниток из обычной пластиковой бутылки.

Идея хранения ниток от опытной швеи

Вам потребуются:
пластиковая бутылка;
коктейльные трубочки или деревянные шпажки;
инструменты
Необходимо разрезать бутылку вдоль от самого верха вместе с горлышком до дна. Крышку при этом снимаем, а само дно не разрезаем. Удобнее всего это будет сделать при помощи разогретого на огне канцелярского ножа. В итоге у вас получится вот такая конструкция с 2 лепестками и единым дном.

Идея хранения ниток от опытной швеи


Далее на каждой стороне в верхней и нижней частях делаем разметку, ориентируясь на расположение катушек. Затем по получившейся разметке проделываем отверстия. Для этого можно воспользоваться паяльником или нагретым гвоздем.

Идея хранения ниток от опытной швеи


В получившиеся отверстия вставляем коктейльные трубочки или деревянные шпажки — на них будут размешаться катушки с нитками.

Идея хранения ниток от опытной швеи


Далее подрезаем трубочки или палочки до нужной длины, а затем напротив каждой катушки проделываем небольшие отверстия, в которые будем выводить конец нитки.

Вытащить нитки наружу поможет вязальный крючок. Чтобы зафиксировать нить, внизу каждого отверстия дополнительно делаем небольшие надрезы.

Идея хранения ниток от опытной швеи


Половинки бутылки соединяем друг с другом и закручиваем крышкой. Готово!

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх