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Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Женщина — это всегда загадка, но если разобраться с научной точки зрения, то и организм у нее полон тайн и особенностей. Многие способности женщин обусловлены генетически. Разница между полами есть, и она гораздо больше, чем вы думаете. Мы решили привести несколько фактов, которые являются тому подтверждением. Наверняка о многих из них не слышали даже сами женщины.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Lin Pictures/REX/Shutterstock

В среднем женщины плачут от 30 до 64 раз в год, тогда как мужчины делают это 6-17 раз.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Mood Board/REX/Shutterstock

На женском языке больше рецепторов, отвечающих за восприятие сладкого вкуса.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Mood Board/REX/Shutterstock

Повышенная гибкость женского тела по сравнению с мужским обусловлена генетически.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Tim Rooke/REX/Shutterstock

Женщины от рождения имеют более развитое обоняние.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Eye Candy/REX/Shutterstock

Кожа на теле женщины в 10 раз чувствительнее, чем мужская кожа.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Mikael Buck/Virgin Trains/REX/Shutterstock

Примерно 30% женщин во время беременности испытывают тягу съесть что-то несъедобное.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Stock Connection/REX/Shutterstock

В женском организме больше нервных рецепторов, чем в мужском, поэтому боль ощущается женщинами сильнее.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Ken McKay/REX/Shutterstock

Диаметр волос женщины в два раза меньше, чем диаметр мужских волос.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Mito Images/REX/Shutterstock

У женщин более сильный иммунитет, чем у мужчин.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Eye Candy/REX/Shutterstock

Сердце у женщин бьется быстрее, чем у мужчин.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Mandalay Ent/REX/Shutterstock

Женщины способны различать высокочастотные звуки гораздо лучше мужчин.



Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Mood Board/REX/Shutterstock

Жиросжигание в женском теле происходит медленнее, чем у мужчин, в среднем на 50 килокалорий в сутки.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

Chameleons Eye/REX/Shutterstock

Женщины лучше мужчин различают цвета, так как эта способность напрямую связана с хромосомой X.

Факты о женском теле, о которых не подозревают даже сами женщины

RelaxImages/REX/Shutterstock

Женщины моргают примерно вдвое чаще мужчин.

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