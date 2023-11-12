С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Хитрый способ, как порезать и слопать кусок торта, чтобы никто не заметил пропажу


Шпионский способ нарезки торта.

Шпионский способ нарезки торта.

 

Говорят, что запретный плод сладок. Особенно, если речь о чьём-то именинном торте или другой кондитерской вкусняшке. Искушение слопать всё целиком и в одиночку уж слишком велико. А ведь надо бы ещё поделиться. Что ж, ничего невозможного: если порезать торт вот этим шпионским способом, то можно незаметно утащить кусочек. И никто даже не заметит.

Треугольники? Как-то скучно.

Треугольники? Как-то скучно.

 

Вы пришли на вечеринку, и вам поручили Самое Ответственное – порезать торт. Или, предположим, кто-то из потенциальных гостей вынужден пропустить ваш день рождения, но вы хотите передать ему поощрительный кусочек десерта. В любом из этих случаев можно, конечно, нарезать угощение стандартными треугольниками. А можно пойти другим путём: более эстетичным и незаметным.
Надрез поперёк.

Надрез поперёк.

 

Всё просто: вместо того, чтобы мудрить с секторами и прочими геометрическими фигурами, просто сделайте надрез поперёк торта.


Ещё один.

Ещё один.

 

Потом ещё один, желательно, как можно ближе.
Делим.

Делим.

 

Образовавшуюся серединку можно поделить, к примеру, на два кусочка.
Забираем серединку.

Забираем серединку.

 

А теперь проведите эксперимент и попробуйте забрать серединку.
Фокус-покус.

Фокус-покус.

 
Всё ещё круглый.

Всё ещё круглый.

 

Форма-то сохранилась!
А вот надписи могут выдать преступление с потрохами.

А вот надписи могут выдать преступление с потрохами.

 

Ну а если отставить шпионские штучки в сторону, но такой способ просто позволит порезать торт аккуратно, идеально ровно и без лишней каши.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх