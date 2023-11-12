Хитрый способ, как порезать и слопать кусок торта, чтобы никто не заметил пропажу

Шпионский способ нарезки торта.
Говорят, что запретный плод сладок. Особенно, если речь о чьём-то именинном торте или другой кондитерской вкусняшке. Искушение слопать всё целиком и в одиночку уж слишком велико. А ведь надо бы ещё поделиться. Что ж, ничего невозможного: если порезать торт вот этим шпионским способом, то можно незаметно утащить кусочек. И никто даже не заметит.
Треугольники? Как-то скучно.
Вы пришли на вечеринку, и вам поручили Самое Ответственное – порезать торт. Или, предположим, кто-то из потенциальных гостей вынужден пропустить ваш день рождения, но вы хотите передать ему поощрительный кусочек десерта. В любом из этих случаев можно, конечно, нарезать угощение стандартными треугольниками. А можно пойти другим путём: более эстетичным и незаметным.
Надрез поперёк.
Всё просто: вместо того, чтобы мудрить с секторами и прочими геометрическими фигурами, просто сделайте надрез поперёк торта.
Ещё один.
Потом ещё один, желательно, как можно ближе.
Делим.
Образовавшуюся серединку можно поделить, к примеру, на два кусочка.
Забираем серединку.
А теперь проведите эксперимент и попробуйте забрать серединку.
Фокус-покус.
Всё ещё круглый.
Форма-то сохранилась!
А вот надписи могут выдать преступление с потрохами.
Ну а если отставить шпионские штучки в сторону, но такой способ просто позволит порезать торт аккуратно, идеально ровно и без лишней каши.
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