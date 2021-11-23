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17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»


Лучшие фотографии «любимчиков» Фортуны.

Лучшие фотографии «любимчиков» Фортуны.

Жизнь - штука непредсказуемая: полоса белая - полоса черная... Герои нашего сегодняшнего юмористического обзора в полной мере прочувствовали на себе все несовершенство мира. Но получилось весьма забавно. Всем приятного просмотра.

1. Проказница-жизнь остудила пыл юного садовода


Маленький конфуз с лейкой.

Маленький конфуз с лейкой.

 

2. Кажется, свадебная фотосессия закончилась, не успев начаться!


Лодка любви пошла ко дну.

Лодка любви пошла ко дну.

 

3. Все! Кина не будет!


17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»

«Почему я не пошел снимать балет!?»

 

4. «Больно смотреть... Такой шедевр рушится на глазах!»


Мастер и его разрушающееся творение.

Мастер и его разрушающееся творение.

 

5. Тот самый момент, когда ты больше не можешь контролировать ситуацию...


17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»

«Плыви, брат, плыви!»

 

6. Волна славы накрыла и девушку за компанию!


Не в том месте, не в то время.

Не в том месте, не в то время.

 

7. Когда заходишь в воду мини-шагами и тут волна!


Коварная волна.

Коварная волна.

 

8. А без одного колеса слабо?


Экстремальное катание на роликах.

Экстремальное катание на роликах.

 

9. «Парень, ты что не в курсе, что третий всегда лишний!»


17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»

«И вы самое слабое звено, прощайте!»

 

10. «Народ, ну куда же вы по своим-то!?»


Закидали своих же.

Закидали своих же.

 

11. Как мило погладил ее копытцем...


Животные такие позитивные!

Животные такие позитивные!

 

12. «Детка, пивная маска, сделает тебя еще красивее!»


Отлично пойманный момент.

Отлично пойманный момент.

 

13. Если уж и целоваться, то по-взрослому!


Очень близкое знакомство.

Очень близкое знакомство.

 

14. «Вот те на, удар шайбы выдерживает, а столкновение с человеком нет...»


Этот жестокий хоккей.

Этот жестокий хоккей.

 

15. Как красиво и, наверное, очень больно!


За секунды до...

За секунды до...

 

16. А вы умеете позировать на водной глади!?


Прогулки по воде и прочие фокусы.

Прогулки по воде и прочие фокусы.

 

17. «А папа бы такую оплошность не допустил!»


Не доглядела за ребенком.

Не доглядела за ребенком.

 

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17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»

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17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»Подписаться на мой Instagram
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