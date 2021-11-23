17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»

Лучшие фотографии «любимчиков» Фортуны.
Жизнь - штука непредсказуемая: полоса белая - полоса черная... Герои нашего сегодняшнего юмористического обзора в полной мере прочувствовали на себе все несовершенство мира. Но получилось весьма забавно. Всем приятного просмотра.
1. Проказница-жизнь остудила пыл юного садовода
Маленький конфуз с лейкой.
2. Кажется, свадебная фотосессия закончилась, не успев начаться!
Лодка любви пошла ко дну.
3. Все! Кина не будет!
«Почему я не пошел снимать балет!?»
4. «Больно смотреть... Такой шедевр рушится на глазах!»
Мастер и его разрушающееся творение.
5. Тот самый момент, когда ты больше не можешь контролировать ситуацию...
«Плыви, брат, плыви!»
6. Волна славы накрыла и девушку за компанию!
Не в том месте, не в то время.
7. Когда заходишь в воду мини-шагами и тут волна!
Коварная волна.
8. А без одного колеса слабо?
Экстремальное катание на роликах.
9. «Парень, ты что не в курсе, что третий всегда лишний!»
«И вы самое слабое звено, прощайте!»
10. «Народ, ну куда же вы по своим-то!?»
Закидали своих же.
11. Как мило погладил ее копытцем...
Животные такие позитивные!
12. «Детка, пивная маска, сделает тебя еще красивее!»
Отлично пойманный момент.
13. Если уж и целоваться, то по-взрослому!
Очень близкое знакомство.
14. «Вот те на, удар шайбы выдерживает, а столкновение с человеком нет...»
Этот жестокий хоккей.
15. Как красиво и, наверное, очень больно!
За секунды до...
16. А вы умеете позировать на водной глади!?
Прогулки по воде и прочие фокусы.
17. «А папа бы такую оплошность не допустил!»
Не доглядела за ребенком.
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