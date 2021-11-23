17 эпичных фотографий из личных альбомов «победителей по жизни»

Лучшие фотографии «любимчиков» Фортуны.

1. Проказница-жизнь остудила пыл юного садовода

Маленький конфуз с лейкой.

2. Кажется, свадебная фотосессия закончилась, не успев начаться!

Лодка любви пошла ко дну.

3. Все! Кина не будет!

«Почему я не пошел снимать балет!?»

4. «Больно смотреть... Такой шедевр рушится на глазах!»

Мастер и его разрушающееся творение.

5. Тот самый момент, когда ты больше не можешь контролировать ситуацию...

«Плыви, брат, плыви!»

6. Волна славы накрыла и девушку за компанию!

Не в том месте, не в то время.

7. Когда заходишь в воду мини-шагами и тут волна!

8. А без одного колеса слабо?

Экстремальное катание на роликах .

9. «Парень, ты что не в курсе, что третий всегда лишний!»

«И вы самое слабое звено, прощайте!»

10. «Народ, ну куда же вы по своим-то!?»

11. Как мило погладил ее копытцем...

Животные такие позитивные!

12. «Детка, пивная маска, сделает тебя еще красивее!»

Отлично пойманный момент.

13. Если уж и целоваться, то по-взрослому!

Очень близкое знакомство.

14. «Вот те на, удар шайбы выдерживает, а столкновение с человеком нет...»

Этот жестокий хоккей.

15. Как красиво и, наверное, очень больно!

16. А вы умеете позировать на водной глади!?

Прогулки по воде и прочие фокусы.

17. «А папа бы такую оплошность не допустил!»

Не доглядела за ребенком.