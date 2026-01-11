С нами не соску...
С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Лайфхаки для дачников

Лайфхаки для дачников Порой на даче вместо отдыха чувствуешь себя белкой в колесе: то тут надо убрать, то там надо подправить. Знакомо, неправда ли? Поэтому во избежание подобной ситуации в следующий раз воспользуйтесь актуальными идеями, которые облегчат не только ваш труд, а и жизнь.

1. Мешок для тачки


Лайфхаки для дачников Приспособление для тачки.
\ Фото: retete-usoare.info. Устал по двадцать раз за час бегать туда-сюда с тачкой, стараясь вывезти мусор? Тогда этот лайфхак специально для вас. Возьмите несколько старых мешков из-под сахара (или любые другие) и сшейте из них один огромный мешок. Это на первый взгляд простое приспособление поможет увеличить объём тачки как минимум раза в три. Лайфхаки для дачников Просто, быстро и удобно. \ Фото: google.com. 2. Раскладной горшок Лайфхаки для дачников А вы знали о таких горшках? \ Фото: google.com. Как правило, практически у каждого дачника есть цветы, которые рано или поздно нужно будет пересадить из обычного горшка в землю. Но как известно, иногда это бывает крайне неудобно и хлопотно. Поэтому, чтобы облегчить себе задачу, используйте раскладные горшки. Они изрядно облегчат вам жизнь, сохранив корневую систему растений в ценности и сохранности. К тому же, такой горшок запросто можно использовать в следующий раз, ведь его главный плюс в том, что он весьма практичный и универсальный в эксплуатации. А для тех, кто не хочет тратить деньги на это чудо-изобретение, могут самостоятельно сделать его уже из имеющихся стареньких горшков, которые планировали вбросить. Всё, что вам понадобится, так это острый нож или ножницы, а также скотч (можно использовать декоративный).
Возьмите горшок, разрежьте его на две равные части, а после попросту соедините эти половинки скотчем. 3. Мусорные баки из шин Лайфхаки для дачников Чтобы на дачном участке всегда было чисто. \ Фото: br.pinterest.com. Скопились старые шины? Отлично, не спешите их выбрасывать. Потому что из них, помимо клумб и мебели, можно сделать отличные, а главное достаточно вместительные мусорные баки для дачи. 4. Дополнительная ручка Лайфхаки для дачников Как вам такое приспособление? \ Фото: pinterest.com. А вот это приспособление оценят все те люди, которые по несколько часов в день проводят с лопатой, граблями или сапкой. Дополнительная ручка для рабочего инвентаря – отличный помощник в нелёгком деле. Благодаря этому гениальному изобретению можно снизить нагрузку на спину, что немаловажно при работе с садовыми инструментами в разгар дачного сезона. 5. Тапочки для обуви Лайфхаки для дачников Отличная идея. \ Фото: liveinternet.ru. Ещё одна крутая штука для дачников – тапки для обуви. Этот маленький лайфхак понравится всем тем, кто, работая в саду на протяжении дня, время от времени забегает в дом на пару минут. Согласитесь, что гораздо проще постирать тапочки, нежели полдня ходить с тряпкой, вытирая следы на полу по всему дому. 6. Фильтр для воды Лайфхаки для дачников Портативный фильтр для воды. \ Фото: google.com. Фильтр для воды – полезная штука, которая зачастую стоит немалых денег. Но что если… сделать его самостоятельно? Скажем так, из обычной пластиковой бутылки. 7. Набор для костра Лайфхаки для дачников А что вы думаете по этому поводу? \ Фото: 6cotok.boltai.com. Осталась картонная упаковка из-под яиц? Не спешите её выбрасывать. Из неё можно соорудить симпатичный и удобный набор для быстрого разведения костра. Переложите угли в коробку и попросту закройте её, оставив где-то поблизости, чтобы она всегда находилась под рукой, а её содержимым можно было воспользоваться при необходимости. 8. Карман-манжет для мобильника Лайфхаки для дачников Карман-манжет для мобильного телефона. \ Фото: lavozdelmuro.net. Ни для кого не секрет, что, работая в огороде или в саду, не всегда удобно держать телефон в кармане. А ведь так хочется, чтобы он был под рукой. И чтобы осуществить задуманное, достаточно воспользоваться старым носком, из манжета которого можно соорудить универсальный карман для мобильника. 9. Апгрейд садового инвентаря Лайфхаки для дачников Держим свои садовые инструменты под контролем. \ Фото: bobvila.com. Как только вы купили новые садовые инструменты, обязательно тут же сделайте на них пометки с инициалами, на случай того, если вам их придётся одолжить соседям. Этот способ поможет избежать путаницы во время возврата инструмента. Ко всему прочему, не мешало бы сделать отверстие в верхней части ручки и, продев в него плотный шнурок, соорудить петлю. Теперь вы смело можете вешать ваш инструмент на любой крючок или выступ, и он не будет валяться у вас под ногами. Лайфхаки для дачников Когда всё на своих местах. \ Фото: handmadeidea.com. 10. Вешалка для перчаток Лайфхаки для дачников Вешалка для перчаток. \ Фото: oblgazeta.ru. А как вам идея с такой вешалкой для перчаток, где вместо привычных всем крючков – прищепки?! Лайфхаки для дачников Берите на заметку! \ Фото: liveinternet.ru.

