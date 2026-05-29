Скрипки Страдивари: в чем заключается главный секрет их исключительного звучания

Скрипки легендарного мастера Страдивари широко известны во всем мире. Свою репутацию они заработали благодаря удивительному звучанию, а также высокому качеству исполнения. Многие музыкальные инструменты мастера сохранились до наших дней, несмотря на то что создавались еще в XVIII столетии. В чем же заключается главный секрет изделий Антонио и действительно ли он кроется в известном чудо-лаке?
Скрипки итальянского мастера ценятся по всему миру. /Фото: life.ru.
Антонио Страдивари – быть может самый известный мастер смычковых инструментов в мире. Именно его фамилия всегда на слуху. В свое время был бесплатным учеником не менее легендарного мастера Николо Амати, который также занимался изготовлением музыкальных инструментов. Вспоминая старый хороший анекдот про нового русского, который утверждал, что: «это для л*хов Страдивари делал скрипки, а для пацанов – барабаны», - нельзя не отметить, что итальянский мастер действительно изготавливал не только скрипки. Страдивари также собирал арфы, виолончели и альты. До наших дней сохранилось не менее 1150 единиц музыкальных инструментов его руки.
Каждый скрипач хотел бы на такой сыграть. /Фото: newsweek.com.
Конечно же, наибольшей известностью в наше время обладают именно скрипки Антонио Страдивари. К настоящему моменту в мире имеется около 450 скрипок мастера. Ценят их не только за редкость, но еще и за уникальное звучание. Долгое время считалось, что секрет скрипок заключается в том, что итальянский умелец делал их из цельного куска дерева и покрывал каким-то особым лаком.
Выяснить подлинную тайну Страдивари помогла томография и современная химия. Ученые изучили несколько сотен скрипок умельца и выяснили, что никакого чудо-лака для защиты своих изделий Антонио на самом деле не использовал. Лак на скрипках абсолютно обычный и не очень дорогой (даже по меркам XVIII века) – это вполне тривиальная льняная олифа. Точно такая же использовалась абсолютно всеми мастерами музыкальных инструментов. Более того, олифа применялась еще и в производстве деревянной мебели того времени.
Никакого воздействия на звук олифа не оказывает, другое дело окислитель, которым пропитано все дерево. Данный реагент использовался Страдивари аккурат для защиты дерева от паразитов, в первую очередь от древесных жучков. Он же оказал некоторое влияние на звук.
Главный секрет скрипок в использованном дереве. /Фото: shnyagi.net.
Куда сильнее на звучание повлиял второй фактор, который удалось выявить благодаря томографии. На самом деле скрипки мастера делались вовсе не из одного цельного куска дерева. Более того, для верхней и нижней части скрипки применялись древесные породы разных сортов. Как правило, итальянский умелец брал клен для низа инструмента и ель для верха. Уникальное звучание скрипок обуславливается по большей части верхней декой, сделанной из ели. Суть в том, что ель, которая использовалась при производстве скрипок в XVIII веке оказалась не самой обычной.
Руки мастеров также играли не последнее значение. /Фото: stihi.ru.
Дело в том, что с середины XVII по первую половину XVIII века в Европе произошло очередное мощное климатическое колебание. В Старом свете стало заметно холоднее, в результате чего кольца на выросших в те годы елях оказались намного уже, чем обычно. Деревья того периода вышли более плотными. Именно эта плотность древесных волокон и стала естественным резонатором на старинных скрипках.
И хотя подлинный секрет Страдивари был открыт уже достаточно давно, ничего подобного сделать пока не получилось. Очевидно, навыки итальянских мастеров, которые передавались от наставника к ученику поколениями, а также вкладываемая в работу душа имели все-таки не последнее значение.
