Женщины, которые счастливы, успешны и при этом бездетны

У этих знаменитых и успешных женщин таблоиды не раз пытались разглядеть беременный живот, допытывались об их отношении к детям, а порой совершенно бесцеремонно намекали, что давно бы уже пора родить. Тем не менее есть много актрис, певиц и телеведущих, которым и без детей неплохо живется, и они совершенно не страдают от того, что их так называемое «женское предназначение» не выполнено. Некоторые уже преодолели средний детородный возраст, а кому-то немного за тридцать. И эти девушки не боятся заявлять, что каждая вольна распоряжаться своим телом как считает нужным, и не поддаются напору традиционалистов, считающих, что женщина обязательно должна родить, иначе ее жизнь пустая и неудачная.
Дженнифер Энистон
Jim Smeal/REX/Shutterstock
После 47 приписанных беременностей и газетных заголовков, каждую неделю визжащих, что у Джен будет двойня, актриса остается бездетной и, похоже, вполне этим довольна, хотя все вокруг убеждены, что она врет и на самом деле хочет родить.
Хелен Миррен
David Fisher/REX/Shutterstock
«Я просто не заинтересована в этом. У меня нет никакого материнского инстинкта. И я не считаю, что я такая исключительная. Я думаю, полным-полно женщин на самом деле не хотят детей, но считают, что должны», — однажды заявила Хелен Миррен в интервью. Что тут скажешь: королева.
Вайнона Райдер
Rob Latour/REX/Shutterstock
После бешеного успеха сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) Райдер заявила, что ее часто спрашивают, каково было играть роль Джойс Байерс. «Меня часто спрашивают: “У тебя нет детей, откуда ты знаешь, как играть мать?”» — поделилась актриса с изданием New York Times. Странно, не правда ли, что актерам иногда приходится играть роли, не связанные с личным опытом? Неужели такая у них работа?
Опра Уинфри
John Salangsang/BFA/REX/Shutterstock
Телеведущая Опра Уинфри — одна из самых богатых в мире женщин, и ее успешная карьера длится уже несколько десятков лет. С момента первых успехов в работе у Опры никогда не было в планах детей. «Если бы у меня были дети, они бы меня ненавидели. Что-то (в моей жизни) должно было бы пострадать, и, скорее всего, это были бы они», — рассказала она в интервью изданию The Hollywood Reporter.
Рене Зеллвегер
Marion Curtis/StarPix/REX/Shutterstock
В интервью австралийской радиостанции в 2016 году актриса говорила о том, как общество давит на женщин, чтобы они стремились достичь всего на свете. «Женщины чувствуют, что их осуждают, если им не удается добиться всего», — сказала Рене Зеллвегер.
Равшана Куркова
Косолапов Павел/Fotodom
Актрисе Равшане Курковой 36 лет, и многие при встрече интересуются у нее, когда она выйдет замуж и родит. Эти вопросы задают поклонники в социальных сетях и чуть ли не обвиняют ее в том, что у нее пока нет детей. «Меня удивляет, когда в социальных сетях пишут комментарии типа: “Вам уже 35 лет, не пора ли рожать?” Нельзя упрекать женщину за то, что она еще не стала матерью. Это больно, гадко, глупо и нетактично. Она не обязательно карьеристка или чайлдфри. Я люблю детей, просто со мной этого чуда пока не произошло».
Елена Летучая
Яворская Яна/Fotodom
Елену Летучую не единожды звали замуж, и некоторые романы длились по 5-6 лет, однако она всегда выбирала карьеру и путешествия. Сейчас Елене 37 лет, и в последнее время в интервью она все больше склоняется к тому, что детей все же хотела бы: «Только недавно я начала ощущать, что хотела бы родить ребенка — появилась женская зрелость, наверное». Недавно она вышла замуж за Юрия Анашенкова, у которого есть двое детей от предыдущего брака. Пока у Елены нет своих, она может попробовать материнскую роль на детях своего избранника.
Кайли Миноуг
Brian J Ritchie/Hotsauce/REX/Shutterstock
Успешная сценическая карьера австралийской певицы длится уже три десятка лет, и вряд ли Кайли собирается останавливаться в ближайшее время. И все равно находятся люди, которые спрашивают у нее, когда появятся мини-Миноуги.
Светлана Ходченкова
Иванов Сергей/Fotodom
Примерно полтора года назад Светлану Ходченкову подозревали в «интересном положении»: в достаточно свободном наряде актрисы на одном из мероприятий разглядели несуществующий живот. Тогда звезда была помолвлена с бизнесменом Георгием Петришиным, и поклонники гадали, когда они поженятся. Светлана пресекла все подозрения, написав в твиттере: «Дорогие друзья! В прессе появилась информация о моем “интересном положении”. Так вот — это неправда! Как только у меня появятся новости для вас, я обязательно с вами поделюсь! Берегите себя и своих близких». Несколько месяцев спустя помолвка была расторгнута. И хотя Светлана Ходченкова утверждает, что давно готова стать женой и матерью, отказываться от успешной кинокарьеры она не хочет и не понимает, зачем этим жертвовать.
Дита фон Тиз
Matteo Prandoni/BFA/REX/Shutterstock
Красавица Дита фон Тиз в одном интервью сказала: «Это вполне нормально — не иметь детей. И сейчас я просто смотрю, к чему меня приводит моя жизнь. Я не собираюсь быть в меньшей степени личностью из-за того, что у меня нет детей. Все будет так, как оно должно быть».
Ким Кэттролл
Anita Russo/REX/Shutterstock
Звезда «Секса в большом городе» ранее высказывалась по поводу того, что слово «бездетная» носит негативную коннотацию. «Эта частица “без” оскорбительна — “бездетная”, как будто тебе чего-то недостает от того, что у тебя нет детей», — сказала она в интервью одной радиостанции. Учитывая такую успешную карьеру, вряд ли можно сказать, что Ким чего-то не хватает.
Кэмерон Диас
David Fisher/REX/Shutterstock
Актриса повторяет словно мантру фразу «никогда не говори “никогда”», но и не поддается напору общественности. «Я думаю, женщины боятся говорить, что не хотят детей, потому что они будут отвергнуты. У меня больше подруг без детей, чем тех, у кого есть дети», — сказала Кэмерон в интервью Cosmo.
Елка
Вячеслав Прокофьев/Коммерсантъ/Fotodom
Певица Елка уходит от прямых ответов по поводу деторождения, как и по поводу своей личной жизни. «Сейчас мне безумно интересно все, что со мной происходит, этот сумасшедший ритм жизни. Но как только пойму, что настало время “Ч” и что я — мама, у меня во главе угла будет семья. Уверена, найду время на все». Тем не менее Елка отмечает, что к детям у нее непростое отношение и дикого восторга от вида малышей она не испытывает.
Земфира
Вячеслав Прокофьев/Коммерсантъ/Fotodom
Земфире 40 лет, и это одна из самых загадочных звезд российской эстрады. Самые близкие для нее люди — племянники Артур и Артем Рамазановы, которым по 26 лет. А по поводу собственных детей еще давно на одной из пресс-конференций певица заявила: «Нет, мне нельзя иметь детей, я ж могу сказать: “Ну киндер, ну ты обалдел? Ну че ты сделал?”»
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