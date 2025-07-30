Какие эксперименты советские архитекторы проводили над типовыми домами

В Советском Союзе существовали различные способы строительства домов, в зависимости от времени и места. Однако, в целом, основной метод строительства в СССР был панельный. Панельные дома строились с использованием готовых бетонных или железобетонных панелей. Панели изготавливались на заводах и затем доставлялись на строительную площадку.. Такой метод позволял быстро и массово строить жилье для огромного количества граждан, которые в нем нуждались.
Строительство хрущёвок/ Фото: obrazovanie-gid.ru
Строительство домов в Советском Союзе часто проводилось на массовых строительных площадках, где одновременно возводилось несколько домов. Это позволяло сократить время и затраты на строительство. Однако, следует отметить, что качество строительства в СССР не всегда было высоким. В некоторых случаях были допущены ошибки и недостатки, которые могли привести к проблемам в будущем.
Местные домостроительные комбинаты работали над созданием и реализацией таких домов. Несомненно, технически они были выполнены по разному, но вот внешний вид был практически у всех одинаковый. Причем создавались целые кварталы из «хрущёвок» и «брежневок». Ведь это было необходимо для того, чтобы обеспечить жильем как можно больше советских граждан.
Так выглядели хрущёвки в СССР / Фото: onashem.mediasole.ru
Хрущёвки представляли собой пятиэтажные панельные дома, которые начали массово строиться в 1950-х годах. Они были дешевыми и быстро сооружались, чтобы решить проблему жилья для населения.домов создавались целые кварталы.
Это должно было быть очень удобно для людей. К тому же, при строительстве данных домов, учитывалось несколько факторов. Во-первых , строительство должно быть дешёвым, а во-вторых, это нужно было сделать в самые кротчайшие сроки. Именно поэтому власть прибегла к строительству таких панельных домов. Но иногда советские архитекторы проводили эксперименты над этими домами и строили по-истине оригинальные сооружения.
Возле хрущёвки были даже фонтаны и пруды / Фото: telegra.ph
Кстати говоря, начали думать о строительстве типовых домов ещё до начала Второй Мировой войны. Например, существует сооружение, которое было построено ещё в 1940 году и носит название «Ажурный дом». Расположено данное здание в Москве по адресу Ленинградский проспект, 27. К тому же, оно является настоящим прототипом тех панельных домов, которые были построены в СССР гораздо позже. Так почему же данное сооружение носит такое необыкновенное название?
Оказывается, все достаточно просто. На фасаде здания имеются узорчатые решетки. Возможно, те, кто видел данный дом, думает о том, что узорчатые решетки были сделаны для красоты, но все не так уж и просто. На самом деле они были сделаны для того, чтобы скрыть от проходящих мимо людей балконы. Ведь все мы давно знаем о привычке, которая есть у многих советских граждан и по сей день. Это захламление тех самых балконов. А на первом этаже такого дома располагаются различные предприятия и магазины с необходимыми товарами.
Ажурный дом в Москве
А что же находится внутри такого сооружения? Оказывается, что у Ажурного дома даже есть своя особенность, которая отличает его от других. Это достаточно большие коридоры и лестничные площадки, и весьма маленькие кухни. Например, типичная однокомнатная квартира имела площадь 40 квадратных метров. А вот место для кухни было выделено очень мало. Обычно кухня составляла около четырех метров и готовить было на ней практически невозможно.
Все дело в том, что при строительстве данного здания предполагалось, что советские граждане будут закупаться едой в кафе и магазинах, расположенных на первом этаже, а приходя домой, они будут лишь разогревать приобретенную продукцию. Но вот только данный проект обошёлся очень дорого. И после войны было принято решение о том, что нужно разработать более бюджетный план по застройке территорий. «Ажурный дом» сохранился до наших дней и сейчас он признан настоящим памятником архитектуры.
Строительство домов / Фото: klevmarket.ru
Позже в Подмосковном селе Черёмушки были построены настоящие хрущёвки. Именно эту территорию выбрали для того, чтобы создать квартал из панельных зданий. Там было возведено тринадцать четырёхэтажных домов и семь восьмиэтажек. Данные квартиры были экспериментальными, именно поэтому их площадь была очень маленькой. При их строительстве архитекторы учитывали данный факт. Именно поэтому там невозможно было встретить привычные нам ванны. Чаще всего там могли располагаться сидячие ванны, или вовсе поддон для душа. К тому же, обычная мебель не всегда подходила для создания уютной обстановки. Именно поэтому многие жильцы данного дома были вынуждены заказывать себе складную мебель по каталогу.
Но несмотря на то, что данные дома были маленькими, там было предусмотрено достаточно много вещей. Например, фасады зданий были обделаны кирпичами, а во дворе располагались фонтаны и даже навесы из вьющихся растений. Для комфортной жизни в квартале были столовые с различными блюдами и магазины, в которых можно было купить необходимую продукцию. Но действительно удивляет тот факт, что в данном квартале был самый настоящий кинотеатр, куда люди могли отправится для отдыха и развлечений.
Комплекс в Подмосковных Черёмушках
Но строили панельные дома не только окрестностях столицы. Например, одна из первых экспериментальных «протохрущёвок» была построена в Санкт-Петербурге. Расположено данное сооружение на улице Полярников, 10. Именно с этого дома началась массовая застройка Советского Союза панельными домами. Данное сооружение было построено ещё в 1955 году. Но самое интересное это то, что данное сооружение воздвигли всего лишь за 102 дня.
Позже данный дом был представлен непосредственно советскому лидеру Никите Хрущёву, который являлся образцом будущих сооружений такого же типа. В данном здании было не так уж много квартир: всего 30. Двадцать девять из них были заселены самими строителями, а одна квартира была сделана для того, чтобы на ней можно было производить различные строительные экспериментальные работы. Данное здание было выполнено с учётом определенных факторов. Например, высота потолков здесь составляла около трёх метров.
Протохрущёвка в Санкт-Петербурге
Также везде были установлены дубовые двери. А вход в подъезд был выполнен в стиле неоклассицизма. Именно поэтому было воздвигнуты колонны. Стоит отметить, что не у каждого жильца данного дома был балкон. Лишь тем, кто жил на третьем этаже он был предоставлен. Когда политический деятель Никита Хрущев ознакомился с проектом, он понял, что данная конструкция обошлась достаточно дорого для государства. Тогда было принято решение о том, что все последующие дома нужно строить гораздо скромнее. Для того, чтобы сократить затраты, позже архитекторы разработали другой план, и начали строить дома без каких- либо излишеств.
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