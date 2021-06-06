Голая правда о еде

Это будет не просто подборка фотографий с едой, а еще и описание для каждого блюда, чтобы вам было больнее на это смотреть!
Бургер со свининой. Чтобы было понятно, сколько тут свинины – свинина вместо булок!
Копченые на дубовой щепе ребра с соусом халапеньо.
Бургер под названием Утреннее Карате – с курочкой, яйцом, авокадо, сыром и майонезом с васаби.
Колобки из сладкого картофеля с авокадо и яйцом.
Суши пончики, имеют форму кольца, внутри рис.
Запеченные бутеры на завтрак: с беконом, моцареллой, сыром чеддер, базиликом и авокадо.
Кусочки куриного филе в беконе.
Десерт: ванильное мороженое с жареными орешками и острой ромовой карамелью.
Тако с креветками.
Бургер со свининой и чипсами из сладкого картофеля.
Свежие хвосты исландского лангуста.
Кусочек острой пиццы, прямиком с улицы в Нью-Йорке.
Домашние чизбургеры с беконом и грибами.
«Прессованный» сэндвич с курицей и беконом. К нему соус из горчицы, меда и малины.
Курочка в панировке с соусами.
Курочка в панировке в вафельных конусах, три вкуса: с голубым сыром, кленовый сироп с корицей и острый соус «ранч».
Британская классика – фиш-н-чипс.
Чизбургер с двойным беконом. И луковые кольца, раздери их черт!
Двойной чизбургер «як мае быць», а не шляпа из Макдональдс!
Завтрак по-костарикански!
Стейк, который мариновался 28 дней. Почти как фильм «28 дней спустя»!
Куриный шницель с беконом, пюре авокадо и моцареллой!
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