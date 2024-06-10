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Лучшее средство от тли

Тля считается у дачников одним из самых злостных вредителей, ведь это насекомое быстро ослабляет молодые растения, высасывая их клеточный сок. Большие колонии тли могут даже стать причиной гибели молодых растений.
Обнаружив этого вредителя в саду и на огороде, очень важно незамедлительно провести обработку растений.

К счастью, сделать это очень просто.
Для приготовления средства, которое спасет растения от тли, понадобится жидкое стекло или силикатный клей, который необходимо взять в количестве 1 столовая ложка на 1 литр воды.



Обработка защитит растения не только от тли, но и от паутинного клеща, мучнистой росы различных бактерий и грибка.



Результат от использование простого препарата будет заметен на второй день: тля погибнет и останется на листьях.



После дождя листочки будут абсолютно чистыми и здоровыми.


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Тля

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