Лучшее средство от тли

Тля считается у дачников одним из самых злостных вредителей, ведь это насекомое быстро ослабляет молодые растения, высасывая их клеточный сок. Большие колонии тли могут даже стать причиной гибели молодых растений.

Обнаружив этого вредителя в саду и на огороде, очень важно незамедлительно провести обработку растений.

К счастью, сделать это очень просто.Для приготовления средства, которое спасет растения от тли, понадобится жидкое стекло или силикатный клей, который необходимо взять в количестве 1 столовая ложка на 1 литр воды.Обработка защитит растения не только от тли, но и от паутинного клеща, мучнистой росы различных бактерий и грибка.Результат от использование простого препарата будет заметен на второй день: тля погибнет и останется на листьях.После дождя листочки будут абсолютно чистыми и здоровыми.