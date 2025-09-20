Уникальные блюда из Таиланда, которые удовлетворят любого гурмана

В Таиланде гурманы почувствуют себя как дома, ведь на местных рынках, уличных прилавках и ночных базарах всегда полно свежих продуктов. Некоторые тайские блюда могут показаться, мягко говоря, странными или как минимум «чужеродными» для западного едока, но их явно стоит попробовать. Причем многие из них даже полезны для здоровья.
Каи ю ма (Kai Yiew Ma)
Это название переводится как «яйца с лошадиной мочой». Это яйца, которые тайцы обжаривают и едят с рисом. Свое название они получили из-за похожего на мочу сильного запаха, а не потому, что они как-то контактируют с лошадиной мочой. Яйца консервируют в карбонате кальция, соли и карбонате натрия — смеси из глины, пепла, соли, негашеной извести и рисовой шелухи. Гостям отеля Four Seasons Resort Chiang Mai предлагают тур с гидом на соседний рынок Уаророт, где можно купить эти яйца в самом разном виде — от обычных до розовых. Китайцы называют их тысячелетними яйцами, потому что они выглядят так, будто лежали тысячу лет, гнили и консервировались. На вкус — как аммиак и сера, но все говорят, что это вкусно. Если их есть с другими блюдами и напитками, они усиливают ароматы и вкусы.
Жареные черви
В Таиланде жареных червей можно купить как свежеприготовленными, так и в упаковке. Считается, что они очень питательны, так как это отличный источник белка и углеводов. А еще они способствуют детоксикации организма. Жареных червей можно найти во многих ресторанах Таиланда, обычно их жарят с чесноком.
Муравьиные яйца
Муравьиные яйца по своей природе кислые, поэтому они придают своеобразную изюминку супу. В Таиланде часто добавляют муравьиные яйца в травяные супы и омлет. Они богаты белком, низкокалорийные и маложирные, обычно их используют для лечения диареи.
Листья садоу
Эти свежие листья собирают с дерева ним. Когда в ресторане Pechdoingham закончились листья садоу, повара начали срывать их прямо с деревьев, что растут у ресторана. Считается, что листья садоу продлевают жизнь. На вкус они горькие и богаты железом, фосфором и цинком.
Голубой рис
Обычный белый рис варят с цветком душистого горошка, и он становится голубым. Особой пользы в покраске риса нет, зато красиво. Считается, что такое блюдо способно снизить стресс и побороть депрессию.
Жареные насекомые
Сюда входят кузнечики, сверчки, плавунцы и личинки шелкопряда. Между прочим, эти деликатесы богаты хитином и кальцием. Это своего рода чипсы в виде насекомых, только внутри они могут быть немного липкими. Найти можно практически на любой улице в Бангкоке или на уличном рынке в Чиангмае. В Бангкоке даже есть специальный тур, в рамках которого можно продегустировать эту вкуснятину.
Салат из сырой говядины
В Северо-Восточном Таиланде местные жители едят много салатов с сырым мясом, заправляя их соком лайма. Для аромата также добавляют мяту, базилик и лук-шалот.
Жареный змееголов
Тайская кухня — это калейдоскоп ароматов, и эта рыба — яркий ее представитель. Змееголова обычно обжаривают и приправляют луком и чесноком. На вкус он как сом, но зубастая голова этой рыбы может отпугнуть даже самых смелых гурманов. Ее можно заказать во многих ресторанах Таиланда, особенно тех, что расположены вдоль рек. В Чиангмае предпочитают съедать всю рыбу целиком, а самое популярное заведение, где можно отведать это блюдо, — Lumdee Te Khuadang.
