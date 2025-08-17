С нами не соску...
Почему древние египтяне использовали подушку не по назначению


Подушка в Древнем Египте и сейчас.

Подушка в Древнем Египте и сейчас.


В современном мире каждый человек привык к комфортной жизни. Например, у каждого из нас есть любимая подушка, без которой невозможно представить свою жизнь. Но раньше подушка считалась настоящей привилегией, которая была доступна лишь богатым людям, и мало кто знал о том, что первые подушки не имели никакого сходства с современными их вариантами и имели совсем другой функционал.


Например, первая подушка появилась в Древнем Египте и состояла из деревянных дощечек. В то время подушка использовалась совсем для других целей. Известно, что египтяне отводили особое место своему внешнему виду. Так, первые подушки были изобретены именно для того, чтобы во время сна сохранить прически целыми и невредимыми. Пользовались данными подушками лишь богатые и знатные люди, а для простых граждан они считались предметом роскоши, которые имели баснословную ценность.
Вот как выглядела кровать в древние времена. / Фото: capiton-mebel.ru

Вот как выглядела кровать в древние времена. / Фото: capiton-mebel.ru

 

Подушки, изобретенные в Древнем Египте, выглядели крайне непривычно для нас, они представляли собой изогнутую дощечку на небольшой подставке. Обычно, изготавливали их из твёрдых материалов. Чаще всего использовали дерево или же обыкновенный камень. На данные изделия наносили изображение самых разных богов. В древние времена считалось, что данные рисунки охраняют спящего человека от злых сил. Примечательно, что данные подушки были популярны не только в Египте, но и в Японии.
Мягкие подушки. / Фото: what-gift.ru

Мягкие подушки. / Фото: what-gift.ru


Подушки из мягких материалов появились гораздо позже. Считается, что это произошло в Греции, и связано с тем, что люди очень сильно ценили собственный комфорт.
В качестве полотна они использовали плотную ткань и кожу, а набивали их мягкими перьями птиц, сухой травой или же шерстью животных. Греки не только делали их комфортными для сна, но и уделяли особое внимание их внешнему виду. Подушки украшали с помощью разноцветного бисера или разнообразных драгоценностей.

Позже подушки появились и в Древнем Риме. Они очень высоко оценили данное изобретение. Существует даже интересный факт о том, что люди на столько полюбили пуховые подушки, что военные предводители могли отправить обыкновенного служащего не на войну, а добывать гусиный пух.
Наполнитель для подушек. / Фото: nethunter1.blogspot.com

Наполнитель для подушек. / Фото: nethunter1.blogspot.com

 

Позже подушки появились и на Руси. Богатые и знатные граждане уделяли особое внимание их наполнению. Они набивали их перьями и пухом, а крестьяне использовали в качестве наполнителя обычное сено или же конский волос. Примечательно, что на Руси у девушек подушки считались частью приданного.
Их можно использовать для декора. / Фото: what-gift.ru

Их можно использовать для декора. / Фото: what-gift.ru

 

Сейчас, в современном мире, существует огромное количество разнообразных подушек. Некоторые из них выступают не только в качестве спальной принадлежности, но и даже декора. Существуют специальные подушки, которые используются в медицинских целях.
С помощью таких подушек можно создать уют и комфорт. / Фото:rat-felt.ru

С помощью таких подушек можно создать уют и комфорт. / Фото:rat-felt.ru

 

Не смотря на то, что подушки появились относительно недавно, они прочно вошли в наш быт и сознание. Теперь они доступны абсолютно каждому. Они имеют не только замысловатую форму, но и отличаются своим наполнением. Каждый человек может подобрать именно ту спальную принадлежность, которая придется ему по вкусу и обеспечит максимальный комфорт во время отдыха и сна.

