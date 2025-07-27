«Здоровое» приготовление брокколи, доказанное наукой

Не надо отваривать
Брокколи уже давно является образцовым продуктом для здорового питания. И это не случайно: известно, что брокколи снижает уровень сахара в крови у больных сахарным диабетом II группы, борется с раком и другими болезнями.вещества, которые содержатся в брокколи выдерживают наши обычные методы приготовления. Самым полезным веществом в этом овоще является сульфорафан, антиоксидант, который помогает предотвратить рак. Полезные свойства сохраняет только сырой овощ или же приготовленный щадящим способом. Сульфорафан и подобные ему соединения существуют в виде глюкозинолатов, для расщепления которых необходим фермент под названием мирозиназа. Но как запустить реакцию по расщеплению? Любое повреждение целостности капустных листьев приводит к такой реакции. К сожалению, такие методы, как отваривание и приготовление в микроволновой печи, не подходят, т. к. при этом существенно понижается уровень глюкозинолатов в брокколи, и таким образом понижается содержание сульфорафана. Вот незадача.
Как увеличить пользу брокколи
Недавно китайские ученые занялись поиском способов приготовления брокколи, которые могли бы сохранить ее полезность для борьбы с раком. Они начали с изучения распространенного в Китае способа приготовления – обжаривание во фритюре, а затем исследовали и другие способы. При испытании каждого способа они измеряли уровень образующегося сульфорафана.веществ. Теперь и вы можете узнать это. Исследователи измельчили брокколи и оставили ее на 90 минут просто полежать, а затем слегка поджарили во фритюре. Содержание сульфорафана в брокколи, которую оставили полежать (а ферменты в это время хорошо выполняли свою функцию), было в 2,8 раза выше, чем в брокколи, которая была сразу же обжарена во фритюре. Хотя такой способ и увеличивает время приготовления брокколи, но он также увеличивает питательную силу вашей пищи. Стоит ли тратить на это время? Это вам решать.
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