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12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Из картофеля всегда можно приготовить потрясающий обед, который не потребует особых физических затрат. Кто-то скажет, что для этого достаточно отварить, запечь или обжарить ее и подать на стол с маслицем и свежей зеленью. Это тоже правда, но мы выяснили, что есть гораздо более аппетитные и изысканные варианты блюд с этим овощем.

Мы собрали для вас неимоверно вкусные рецепты фаршированного печеного картофеля, среди которых каждый найдет что-то на свой вкус.

Фаршированный картофель с грибами в сметане

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Картофель, запеченный с помидорами и сыром рикотта

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Картофель, фаршированный грибами и ветчиной

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Картофель, фаршированный копченой рыбой

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Фаршированные картофельные шкурки

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Запеченный картофель с брокколи под сырной корочкой

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Картофель, фаршированный по-итальянски

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Печеный картофель с карамелизированным луком и грибами.

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Яйца, запеченные в картофельных шкурках

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Пряный картофель с бобами

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Запеченный картофель с морской солью и руколой

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

Пицца, запеченная в картофеле

12 способов запечь картошку так, чтобы все обалдели

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