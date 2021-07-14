Почему Брижит Бардо отказалась от собственного сына

Она была восхитительна, юная Брижит Бардо. Талантливая и чувственная актриса неизменно привлекала к себе внимание. Мужчины мечтали о ней, женщины завидовали, а Ватикан открыто объявил олицетворением греха. Брижит Бардо никогда не считала нужным оправдываться, даже рискуя предстать в нелицеприятном свете. Ей было 25 лет, когда на свет появился её единственный сын Николя-Жак Шарье. А через два года Брижит Бардо спокойно препоручила заботы о малыше его отцу.
Последствия страсти
Брижит Бардо. / Фото: www.wallpapersafari.com
У Брижит Бардо никогда не было недостатка в мужчинах. Первым её мужем стал Вадим Роже. Считается, что именно он сделал из неё настоящую звезду. Актриса в своих интервью часто говорила о влиянии режиссёра на её становление и развитие. Однако сам Роже Вадим имел другое мнение на этот счёт. Брижит неизменно следовала советам продюсера, но её успех стал возможен благодаря личным качествам актрисы: обаянию и жизнерадостности, тонкому чувству юмора, способности не зажиматься перед камерой и вполне раскованно вести беседы с представителями прессы.
Роже Вадим. / Фото: www.pbs.twimg.com
Брак с Роже Вадимом продлился недолго, бытовые проблемы постепенно разрушили чувства. После развода с режиссёром актриса встречалась с Жаном-Луи Трентиньяном, после его ухода в армию у неё был роман с женатым Жильбером Беко, потом – с музыкантом Сашей Дистель.
Брижит Бардо и Жак Шарье. / Фото: www.pinimg.com
Когда Брижит Бардо приняла предложение режиссёра Кристиана-Жака о съёмках в фильме «Бабетта идёт на войну», вряд ли она предполагала, насколько сильно эта работа изменит её жизнь. На съёмочной площадке актриса познакомилась со своим коллегой Жаком Шарье. Завязался страстный роман, однако актриса совершенно не планировала что-то менять в своей жизни.
Брижит Бардо. / Фото: www.yandex.net
Когда Брижит поняла, что ждёт ребёнка, она бросилась к врачам, надеясь сделать аборт. Стоит заметить, что до 1975 года аборты во Франции были запрещены. В 1959 году, когда актриса забеременела, она могла сделать только незаконный аборт частным образом. Но она в то время уже была настолько известна, что ни один врач не решился провести подпольную операцию.
Мучительная беременность
Брижит Бардо. / Фото: www.ilarge.lisimg.com
Позже Брижит Бардо скажет: она не настолько сильно любила Жака Шарье, чтобы создавать с ним семью. Однако предстоящее появление ребёнка на свет заставило её принять предложение актёра. В июне 1959 года она стала супругой Шарье. Последние месяцы беременности актриса провела в своей квартире, опасаясь даже открыть шторы на окнах. Папарацци буквально окружили её дом, надеясь сделать хотя бы один кадр беременной Брижит.
Брижит Бардо и Жак Шарье в день свадьбы. / Фото: www.mylitta.ru
Беременность трудно назвать самым счастливым временем в жизни актрисы. Она плохо себя чувствовала и страдала из-за изменений своей внешности. Брижит хотела сходить к своему парикмахеру, чтобы подкрасить отросшие корни волос, но супруг запретил ей выходить из дома. Попытка ослушаться привела к ссоре, в результате Жак влепил ей затрещину, а на деревянной дверце шкафа, о который она ударилась, появилась трещина. Падая, она сильно ударилась спиной и с тех пор её постоянно мучила почечная колика.
Брижит Бардо. / Фото: www.maxim.com
Когда она попыталась выбраться из дома второй раз, надев парик и тёмные очки, папарацци всё же настигли её, зажали в тиски и напугали до смерти. От отчаяния Брижит, вернувшись домой, выпила всё снотворное, которое нашла в доме. Врачи долго потом вытаскивали её с того света.
Рожала она тоже дома, опасаясь всё тех же фотографов. В квартире напротив оборудовали специальную комнату, где и появился на свет в два часа ночи 11 января 1960 года Николя-Жак Шарье. А Брижит Бардо дала себе слово больше никогда не рожать.
Брижит Бардо и Жак Шарье с сыном. / Фото: www.pinimg.com
Впрочем, вместе с родами страдания актрисы не закончились. Она вынуждена была дать согласие на фотосъемку уже на следующее утро после мучительных родов. Кормить сына грудью она категорически отказалась.
Пройдет много лет, и Брижит Бардо напишет в своих воспоминаниях, какие чувства испытывала во время беременности и в первые минуты общения с сыном. Она назвала его опухолью, которая девять месяцев питалась её телом.
Материнский инстинкт
Брижит Бардо с сыном. / Фото: www.pinimg.com
После появления малыша на свет Брижит Бардо почувствовала облегчение, но вот о пробуждении в ней материнского инстинкта говорить не приходилось. Жак Шарье с огорчением отмечал, что малыш не вызывает в ней пылких чувств. Скорее, супруга тяготится своим вынужденным материнством. Крайне редко он замечал в Брижит проявление нежности к Николя.
Даже Роже Вадим, прибывший навестить актрису, обратил внимание на её неумение обращаться с новорождённым. Николя было всего несколько дней, а Бардо уже утверждала: малыш кричит, потому что ненавидит её.
Брижит Бардо с сыном. / Фото: www.pinimg.com
Николя обожали все вокруг, а Брижит, уставшая и измученная, пыталась соответствовать образу нежной матери, которую все хотели в ней видеть. Но сама при этом понимала: она нуждается в заботе и защите, ей самой нужна мама, она вынуждена решать множество каких-то бытовых проблем. Она честно старалась, но у неё так и не получилось стать хорошей мамой своему малышу.
Брижит Бардо с сыном. / Фото: www.imgur.com
Через два года актриса развелась с Жаком Шарье, с лёгкостью оставив ему сына на воспитание. Много лет на все вопросы Николя о маме отец рассказывал ему о сложных съёмках, огромной занятости и усталости Брижит Бардо.
Проваленное материнство
Брижит Бардо и Николя Шарье. / Фото: www.mediasole.ru
Брижит Бардо и сама понимала, насколько жестока была тогда к собственному ребёнку. Пока мальчик рос, она лишь изредка интересовалась его делами. Она была известна и востребована, вихрь светской жизни закружил её.
Николя было 12, когда он приехал к матери погостить. И остался бы в полном восторге, если бы она сама не обидела его, отказавшись оставить у себя на обед из-за ожидавшегося большого количества гостей.
Брижит Бардо и Николя Шарье. / Фото: www.pinimg.com
Сыну уже исполнилось 18, когда они снова попытались наладить отношения. Брижит нашла своего Николя очень милым, но общение тогда снова не сложилось. Она чувствовала свою вину и всячески пыталась её загладить. Но что могли значить материальные блага мира по сравнению с отсутствием материнской любви?!
Они снова и снова делали шаги к сближению. Но к радости узнавания примешивались старые обиды, обраставшие новыми. Они ссорились и мирились, расставались и встречались. Сын не пригласил маму на свадьбу, а она даже слушать не хотела о тех причинах, которые повлияли на его решение.
Брижит Бардо. / Фото: www.istorik.net
Если бы она вспомнила, как осаждали её папарацци, то смогла бы понять, почему он не хотел её прибытия на собственную свадьбу. Брижит Бардо обижалась на собственного ребёнка так, будто это она была маленькой девочкой. Впрочем, несмотря на свою известность, она в душе так и осталась тем самым ребёнком, о котором нужно заботиться.
Брижит Бардо. / Фото: www.sputniknewslv.com
Брижит Бардо и Николя-Жак Шарье всё же нашли в себе силы выстроить ровные родственные взаимоотношения. Актриса писала в своих мемуарах о том, как нежно она любит своего мальчика. Но между ними навсегда осталась та стена, которую она сама возвела много лет назад.
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