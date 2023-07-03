Где находится самое чистое в мире озеро - единственное с «почти дистиллированная» водой

Самое чистое озеро в мире называется совершенно незамысловато — Голубое озеро. Оно находится в ложбине между гор Южных Альп в Новой Зеландии на охраняемой территории национального парка Озера Нельсона. Удивительно Голубое озеро не только своим совершенно волшебным цветом воды, а как раз тем, что вода в нем настолько прозрачная и бесцветная, что дно озера можно увидеть даже на 80-метровой глубине.
Чистейшая вода новозеландского озера.
Чтобы представить себе 80 метров, нужно мысленно поставить два 9-этажных здания друг на друга — и еще несколько метров добавить. И вся эта толща воды в новозеландском Голубом озере (Rotomairewhenua — на маорийском языке) является совершенно прозрачной, как если бы озеро было наполнено дистиллированной водой.
Вода в Голубом Озере.
С высоты, однако, озеро вполне оправдывает свое название — со склон гор озеро выглядит ярко-голубым, местами почти ультрамариновым. Вода в это озеро попадает из соседнего озера — озера Констанс. Эта река частично проходит через лес, частично под землей, и на своем пути вода естественным образом фильтруется от всевозможных примесей.
Исследования проводились частично с вертолета.
До того, как ученые исследовали Голубое озеро, пальму первенства по чистоте воды держал источник Te Waikoropupu в бухте Голден-Бей — там, где когда-то произошло самое первое столкновение местных жителей маори и прибывшими на своих судах европейцами (поэтому эту бухту довольно долго называли «бухтой Убийц»). Вода в этой бухте просматривается на 63 метра в глубину, и долгое время считалось, что другого такого чистого места на земле просто нет. Однако оказалось, что главный соперник находится буквально в нескольких десятках километров в стороне.
Озеро в горах.
Первым озеро исследовал местный гидролог Роб Меррилис и высказал свои предположения гидрологу доктору Робу Дейвис-Коли, который, собственно, в свое время и доказал, что источник в Голден-Бей является самым чистым на земле. В итоге оба Роба скооперировались и в 2009 году отправились к Голубому озеру на более тщательные исследования. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения, исследователи обратились к еще одному специалисту — Марк Галл специализируется на оптическом изучении вод океана. Все вместе они шесть раз вылетали на вертолете над озером для различных замеров и выяснили, что действительно, вода в Голубом озере может просматриваться на 70-80 метров.
«Теоретически прозрачность дистиллированной воды как раз около 80 метров, по крайней мере, к таким результатам приводят лабораторные исследования», — рассказывает доктор Дейвис-Коли. — «Так что вода Голубого озера очень близка по своим показателям к абсолютно чистой воде».
Кристально чистые воды горного озера.
Озеро находится на территории Национального парка, что означает, что здесь рядом нет поселений и автомобильных дорог, а люди могут останавливаться у озера только в палатках, добираясь сюда пешком. Новая Зеландия очень бережно относится к своей природе, и поэтому старается сохранить свои природные богатства в максимально первозданном виде.
Вода в озере очищается, проходя через лес и подземный источник.
Озеро с самой чистой водой на земле.
Озеро в Южных Альпах.
Оптические свойства воды в озере максимально близки к дистиллированной воде.
Самое чистое озеро в мире.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии