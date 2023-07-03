Где находится самое чистое в мире озеро - единственное с «почти дистиллированная» водой

Чистейшая вода новозеландского озера.

Вода в Голубом Озере.

Исследования проводились частично с вертолета.

Озеро в горах.

Кристально чистые воды горного озера.

Вода в озере очищается, проходя через лес и подземный источник.

Озеро с самой чистой водой на земле.

Озеро в Южных Альпах.

Оптические свойства воды в озере максимально близки к дистиллированной воде.

Самое чистое озеро в мире .