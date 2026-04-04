Рай на даче

Польская блогерка Марта Поточек с детства мечтала о саде, в котором есть все: и огородик со свежей зеленью, и дорожки, и цветы, и место для уединения. А кто не мечтает? «Когда мы выбирали себе дом для покупки, я все рассчитывала найти подобное.

Но это либо было в ужасном состоянии, либо стоило невообразимых денег». В конце концов она купила участок, на котором все благоустройство сделала сама.Игровой домик с лесенкой, поленницей и легкими шторами вместо стен. Здесь есть даже небольшая уютная тераска.Она сделала эту беседку в качестве игровой для своей дочери. Теперь, когда дочка подросла, это место для чтения или дневного сна.«Я повесила икеевские занавески для большего уединения. А рядом с домиком каждый год высаживаю цветы, и немного гороха и помидоров, чтобы можно было что-нибудь погрызть, не выходя далеко».Открытая беседка — а это уже для взрослых. Проводить там время, свободное от дачных забот — одно удовольствие!На заднем дворе есть навес с каменным грилем для барбекю. Он тоже каждый год украшается цветами в кашпо.Грядки. На даче всегда должно быть что-то свеженькое к ужин, хотя бы редисочно-зеленый минимум.Роскошные цветники.Деревья по границам участка.Дорожки и место для солнечных ванн (и ночного костра, возле которого вообще-то на самом деле удобнее лежать, чем сидеть).И, разумеется, теплица. Помните, как мы клялись в подростковом возрасте, что вот вырастем и никогда, никогда, никогда не заведем на даче теплиц?Знаете что? Передумывать никогда не стыдно. Теплица это вообще-то даже модно. Так что смелее в решениях, сад мечты вас ждет!Кажется, ничего не забыли?