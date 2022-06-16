Самые своенравные и жестокие богини в мифологии древнего мира

В древние времена люди поклонялись богам, прося их о благополучии. Но не все небожители были такими уж милосердными. Во многих верованиях именно женское начало считалось темным, поэтому были и такие богини, которые ассоциировались у людей со смертью и несчастьями. В этом обзоре представлены богини, которые считались далеко не самыми добрыми и милосердными существами в древние времена.









Кали (Индия)

Геката (Древняя Греция)

Хель (Скандинавия)

Иштар (Вавилон)