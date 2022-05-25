Пальчики оближешь: картофельные чипсы с самыми невообразимыми вкусами

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами
Что бы там не говорили сторонники здорового питания и гастроэнтерологи вместе с ними, но чипсы – чертовски вкусная и плохо заменимая вещь. Несмотря на всю свою вредность и калорийность. Сами посудите: разве морковку возьмёшь с собой «похрустеть» в кино? Разве салат – достойное дополнение к пиву во время просмотра футбольного матча, а брокколи – долгожданное всеми угощение на вечеринке? Ценителям, знающим толк во вредной еде, посвящён этот обзор чипсов с самыми невообразимыми вкусами. Похрустим?
Известные во всем мире производители чипсов время от времени позволяют себе любопытные эксперименты и выпускают продукцию с ну очень необычными вкусами. Вы когда-нибудь пробовали чипсы с шоколадом? Поверьте, это еще не предел вкусовых извращений. Истинные фанаты junk food обязательно должны попробовать:
1. Чипсы со вкусом макарон с беконом и сыром
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: полноценный обед студента
2. Чипсы со вкусом васаби и имбиря
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: когда девушка просит сводить её «на суши»
3. Чипсы со вкусом сальсы из манго
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: выбор сторонников здорового питания
4. Чипсы со вкусом суши
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: хорошо идут в сочетании с чипсами «васаби и имбирь»
5. Чипсы со вкусом хот-дога
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: вредное комбо
6. Чипсы со вкусом солёной карамели
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: праздничный вариант
7. Чипсы со вкусом молочного, белого шоколада или сладкой корицы
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: чипсы или шоколадка? И то, и другое!
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: чипсы или шоколадка? И то, и другое!
8. Чипсы со вкусом капучино
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: когда вышел на обеде попить кофейку
9. Чипсы со вкусом креветки в клубничном шоколаде
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: для тех, кто знает толк в гастрономических извращениях
10. Чипсы со вкусом виски и хаггиса
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: выбор истинных шотландских горцев
11. Чипсы со вкусом пива
Чипсы и пиво – пара, созданная на небесах
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