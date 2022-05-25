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Пальчики оближешь: картофельные чипсы с самыми невообразимыми вкусами


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами

Что бы там не говорили сторонники здорового питания и гастроэнтерологи вместе с ними, но чипсы – чертовски вкусная и плохо заменимая вещь. Несмотря на всю свою вредность и калорийность. Сами посудите: разве морковку возьмёшь с собой «похрустеть» в кино? Разве салат – достойное дополнение к пиву во время просмотра футбольного матча, а брокколи – долгожданное всеми угощение на вечеринке? Ценителям, знающим толк во вредной еде, посвящён этот обзор чипсов с самыми невообразимыми вкусами. Похрустим?

Известные во всем мире производители чипсов время от времени позволяют себе любопытные эксперименты и выпускают продукцию с ну очень необычными вкусами. Вы когда-нибудь пробовали чипсы с шоколадом? Поверьте, это еще не предел вкусовых извращений. Истинные фанаты junk food обязательно должны попробовать:

1. Чипсы со вкусом макарон с беконом и сыром


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: полноценный обед студента

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: полноценный обед студента

 

2. Чипсы со вкусом васаби и имбиря


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: когда девушка просит сводить её «на суши»

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: когда девушка просит сводить её «на суши»

 

3. Чипсы со вкусом сальсы из манго


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: выбор сторонников здорового питания

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: выбор сторонников здорового питания

 

4. Чипсы со вкусом суши


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: хорошо идут в сочетании с чипсами «васаби и имбирь»

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: хорошо идут в сочетании с чипсами «васаби и имбирь»

 

5. Чипсы со вкусом хот-дога


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: вредное комбо

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: вредное комбо

 

6. Чипсы со вкусом солёной карамели


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: праздничный вариант

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: праздничный вариант

 

7. Чипсы со вкусом молочного, белого шоколада или сладкой корицы


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: чипсы или шоколадка? И то, и другое!

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: чипсы или шоколадка?
И то, и другое!

 

 
Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: чипсы или шоколадка? И то, и другое!

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: чипсы или шоколадка? И то, и другое!

 

8. Чипсы со вкусом капучино


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: когда вышел на обеде попить кофейку

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: когда вышел на обеде попить кофейку

 

9. Чипсы со вкусом креветки в клубничном шоколаде


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: для тех, кто знает толк в гастрономических извращениях

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: для тех, кто знает толк в гастрономических извращениях

 

10. Чипсы со вкусом виски и хаггиса


Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: выбор истинных шотландских горцев

Чипсы с самыми невообразимыми вкусами: выбор истинных шотландских горцев

 

11. Чипсы со вкусом пива


Чипсы и пиво – пара, созданная на небесах

Чипсы и пиво – пара, созданная на небесах

 

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Пальчики оближешь: картофельные чипсы с самыми невообразимыми вкусами

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Пальчики оближешь: картофельные чипсы с самыми невообразимыми вкусамиПодписаться на мой Instagram
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