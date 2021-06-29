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8 сладостей родом из СССР, перед которыми трудно устоять до сих пор


8 сладостей родом из СССР, перед которыми трудно устоять до сих пор

А вы помните, как это было: пирожное «картошка», карамель в ложке, трубочки с кремом, персики, орешки и многое другое? Да-да, те самые сладости родом из детства, когда каждый второй практиковал дома их приготовление. И не было ничего вкуснее на тот момент, чем хлеб с вареньем, шоколадная «колбаска», сладкие пирожки или же эскимо, птичье молоко и халва.

1. Пирожное «картошка»


Родом из детства. \ Фото: 1000.menu.

Родом из детства. \ Фото: 1000.menu.

 

Пирожное «картошка» - одна из самых популярных вкусняшек того времени. И совсем неважно, покупал ты его или готовил сам. Ведь этот вкус невозможно было спутать ни с чем другим.

Ингредиенты:

• Печенье (молочное или любое другое) - 300 г;
• Масло сливочное - 150 г;
• Сгущённое молоко - 120 г;
• Какао - 3-4 ст.л.
Печенье картошка. \ Фото: b.norobotcapcha2020.info.

Печенье картошка. \ Фото: b.norobotcapcha2020.info.

 

Способ приготовления:

• Печенье раскрошить и перетереть с помощью скалки (можно использовать блендер или натереть на тёрке);
• Пересыпать крошки в глубокую миску;
• И добавить кусочки сливочного масла комнатной температуры;
• Размять и перемешать до однородной массы;
• Часть какао смешать со сгущёнкой и добавить к печенью;
• Хорошо перемешать;
• Из получившейся массы сформировать равномерные пирожные в форме картошки;
• По желанию обвалять в какао;
• Переложить на деревянную доску или в пластиковый контейнер;
• Затем отправить в холодильник на полчаса;
• После смело можно подавать к столу с чаем.

2. Орешки со сгущёнкой


Орешки со сгущёнкой. \ Фото: boned.ru.

Орешки со сгущёнкой. \ Фото: boned.ru.

 

Какие девяностые да без орешков со сгущёнкой? Пожалуй, это одно из немногих сладких блюд, которое готовили по тем временам практически в каждой семье.

Ингредиенты:

• Маргарин - 200 г;
• Сахарная пудра - 50 г;
• Варёная сгущёнка - 1 банка;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 2 стакана;
• Сода - 1/3 часть ч.л.
Вкусно, слов нет! \ Фото: stale.ru.

Вкусно, слов нет! \ Фото: stale.ru.

 

Способ приготовления:

• Маргарин смешать с яйцами;
• Затем добавить соду и сахарную пудру;
• Замесить слегка липкое тесто;
• А после сформировать из него небольшие равномерные шарики;
• Переложить в орешницу и отправить в духовку до полной готовности;
• Получившие половинки нафаршировать сгущёнкой;
• Соединить между собой;
• Зачистить неровные края и подавать к столу с чаем.

 

Наглядный пример.
 

3. «Персики»


Пирожное «Персики». \ Фото: br.pinterest.com.

Пирожное «Персики». \ Фото: br.pinterest.com.

 

«Персики» - ещё одно лакомство, которое можно было найти на прилавках советских магазинов. Рождённые в СССР, вы ведь помните эту невероятно вкусную начинку из натурального абрикосового или же персикового варенья, а иногда и сгущёнки? Что тут скажешь, настоящее объедение!

 

Видео рецепт.
 

4. Торт «Наполеон»


Торт «Наполеон». \ Фото: dokonline.com.

Торт «Наполеон». \ Фото: dokonline.com.

 

Несмотря на то, что в современном мире полным-полно всевозможных сладостей, тем не менее, порой так хочется чего-то вкусного родом из детства. Например, кусочек нежнейшего «Наполеона», приготовленного из слоённых коржей с прослойкой из заварного крема.

 

А как вам такой рецепт?
 

5. Шоколадная «колбаска»


Шоколадная «колбаска». \ Фото: simya.com.ua.

Шоколадная «колбаска». \ Фото: simya.com.ua.

 

Шоколадная «колбаска» - ещё один кондитерский изыск девяностых. Состав у этого пирожного был практически идентичен легендарной по тем временам «картошке», а готовилось такое блюдо за считанные минуты, радуя всю семью.

Ингредиенты:

• Песочное печенье - 500 г;
• Какао-порошок - 10 ч.л;
• Сливочное масло жирное - 180 г;
• Молоко 1,5% - 100 г;
• Сахар - 1 стакан;
• Орехи - по желанию.
А вы помните её вкус? \ Фото: easyladys.com.

А вы помните её вкус? \ Фото: easyladys.com.

 

Способ приготовления:

• Печенье измельчить до состояния средней или крупной крошки;
• Масло разогреть на медленном огне;
• После тут же добавить сахар;
• Помешивать до полного растворения;
• Затем перелить в другую ёмкость;
• Добавить какао и молоко;
• Хорошо перемешать;
• Получившейся смесью залить крошки из печенья;
• И вновь тщательно перемешать;
• Накрыть крышкой и дать остыть до комнатной температуры;
• Кусок пищевой плёнки раскатать по доске;
• Выложить (отступив от края 3-4 сантиметра) поверх неё получившуюся смесь;
• Сформировать колбаску, плотно обматывая плёнкой, закрепляя её на концах;

• Получившуюся колбаску отправить в морозилку на 6-7 часов;
• Подавать к чаю или кофе, нарезая кружками.

6. Торт «Птичье молоко»


Восхитительный вкус детства. \ Фото: salad-drive.by.

Восхитительный вкус детства. \ Фото: salad-drive.by.

 

А вы помните торт «Птичье молоко»? Лакомство, которое считалось настоящим кулинарным изыском и покупалось или же готовилось по большим праздникам по собственным рецептам.

 

Торт Птичье Молоко.
 

7. Безе


Нежные и воздушные безе. \ Фото: recept.ua.

Нежные и воздушные безе. \ Фото: recept.ua.

 

Большинство наверняка помнят нежные, изысканные и воздушные пирожные безе, которые буквально таяли на языке, становясь настоящим украшением праздничного стола. Признавайтесь, а вы тоже их готовили?

 

Наглядный пример приготовления.
 

8. Карамель в ложке


Просто, быстро и вкусно. \ Фото: pikabu.ru.

Просто, быстро и вкусно. \ Фото: pikabu.ru.

 

Что уж говорить, а карамель в ложке была хитом девяностых. Сахар, ложка и плита были верными друзьями. Главное вовремя снять с огня.

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8 сладостей родом из СССР, перед которыми трудно устоять до сих пор

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