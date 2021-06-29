8 сладостей родом из СССР, перед которыми трудно устоять до сих пор

А вы помните, как это было: пирожное «картошка», карамель в ложке, трубочки с кремом, персики, орешки и многое другое? Да-да, те самые сладости родом из детства, когда каждый второй практиковал дома их приготовление. И не было ничего вкуснее на тот момент, чем хлеб с вареньем, шоколадная «колбаска», сладкие пирожки или же эскимо, птичье молоко и халва.
1. Пирожное «картошка»
Родом из детства. \ Фото: 1000.menu.
Пирожное «картошка» - одна из самых популярных вкусняшек того времени. И совсем неважно, покупал ты его или готовил сам. Ведь этот вкус невозможно было спутать ни с чем другим.
Ингредиенты:
• Печенье (молочное или любое другое) - 300 г;
• Масло сливочное - 150 г;
• Сгущённое молоко - 120 г;
• Какао - 3-4 ст.л.
Печенье картошка. \ Фото: b.norobotcapcha2020.info.
Способ приготовления:
• Печенье раскрошить и перетереть с помощью скалки (можно использовать блендер или натереть на тёрке);
• Пересыпать крошки в глубокую миску;
• И добавить кусочки сливочного масла комнатной температуры;
• Размять и перемешать до однородной массы;
• Часть какао смешать со сгущёнкой и добавить к печенью;
• Хорошо перемешать;
• Из получившейся массы сформировать равномерные пирожные в форме картошки;
• По желанию обвалять в какао;
• Переложить на деревянную доску или в пластиковый контейнер;
• Затем отправить в холодильник на полчаса;
• После смело можно подавать к столу с чаем.
2. Орешки со сгущёнкой
Орешки со сгущёнкой. \ Фото: boned.ru.
Какие девяностые да без орешков со сгущёнкой? Пожалуй, это одно из немногих сладких блюд, которое готовили по тем временам практически в каждой семье.
Ингредиенты:
• Маргарин - 200 г;
• Сахарная пудра - 50 г;
• Варёная сгущёнка - 1 банка;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 2 стакана;
• Сода - 1/3 часть ч.л.
Вкусно, слов нет! \ Фото: stale.ru.
Способ приготовления:
• Маргарин смешать с яйцами;
• Затем добавить соду и сахарную пудру;
• Замесить слегка липкое тесто;
• А после сформировать из него небольшие равномерные шарики;
• Переложить в орешницу и отправить в духовку до полной готовности;
• Получившие половинки нафаршировать сгущёнкой;
• Соединить между собой;
• Зачистить неровные края и подавать к столу с чаем.
3. «Персики»
Пирожное «Персики». \ Фото: br.pinterest.com.
«Персики» - ещё одно лакомство, которое можно было найти на прилавках советских магазинов. Рождённые в СССР, вы ведь помните эту невероятно вкусную начинку из натурального абрикосового или же персикового варенья, а иногда и сгущёнки? Что тут скажешь, настоящее объедение!
4. Торт «Наполеон»
Торт «Наполеон». \ Фото: dokonline.com.
Несмотря на то, что в современном мире полным-полно всевозможных сладостей, тем не менее, порой так хочется чего-то вкусного родом из детства. Например, кусочек нежнейшего «Наполеона», приготовленного из слоённых коржей с прослойкой из заварного крема.
5. Шоколадная «колбаска»
Шоколадная «колбаска». \ Фото: simya.com.ua.
Шоколадная «колбаска» - ещё один кондитерский изыск девяностых. Состав у этого пирожного был практически идентичен легендарной по тем временам «картошке», а готовилось такое блюдо за считанные минуты, радуя всю семью.
Ингредиенты:
• Песочное печенье - 500 г;
• Какао-порошок - 10 ч.л;
• Сливочное масло жирное - 180 г;
• Молоко 1,5% - 100 г;
• Сахар - 1 стакан;
• Орехи - по желанию.
А вы помните её вкус? \ Фото: easyladys.com.
Способ приготовления:
• Печенье измельчить до состояния средней или крупной крошки;
• Масло разогреть на медленном огне;
• После тут же добавить сахар;
• Помешивать до полного растворения;
• Затем перелить в другую ёмкость;
• Добавить какао и молоко;
• Хорошо перемешать;
• Получившейся смесью залить крошки из печенья;
• И вновь тщательно перемешать;
• Накрыть крышкой и дать остыть до комнатной температуры;
• Кусок пищевой плёнки раскатать по доске;
• Выложить (отступив от края 3-4 сантиметра) поверх неё получившуюся смесь;
• Сформировать колбаску, плотно обматывая плёнкой, закрепляя её на концах;
• Получившуюся колбаску отправить в морозилку на 6-7 часов;
• Подавать к чаю или кофе, нарезая кружками.
6. Торт «Птичье молоко»
Восхитительный вкус детства. \ Фото: salad-drive.by.
А вы помните торт «Птичье молоко»? Лакомство, которое считалось настоящим кулинарным изыском и покупалось или же готовилось по большим праздникам по собственным рецептам.
7. Безе
Нежные и воздушные безе. \ Фото: recept.ua.
Большинство наверняка помнят нежные, изысканные и воздушные пирожные безе, которые буквально таяли на языке, становясь настоящим украшением праздничного стола. Признавайтесь, а вы тоже их готовили?
8. Карамель в ложке
Просто, быстро и вкусно. \ Фото: pikabu.ru.
Что уж говорить, а карамель в ложке была хитом девяностых. Сахар, ложка и плита были верными друзьями. Главное вовремя снять с огня.
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