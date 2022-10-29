10 автомобилей, на создание которых дизайнеров вдохновили самолеты

Вдохновение есть в каждой детали. Вдохновение может прийти когда вы слушаете песню, а может, когда вы смотрите в небо. Когда речь идет о спортивных автомобилях, то разработчики делают упор на, конечно же, скорость и аэродинамику. А что является эталоном этих двух характеристик? Правильно – военные истребители. Создатели спорткаров часто используют образы самолетов в своих моделях. Вот 10 примеров автомобилей, на дизайн которых создателей вдохновила авиация.
Lamborghini Indomable.
Чтобы придать солидности машине, мы тюнингуем ее, делаем покраску автомобильных дисков, ставим спойлеры. Но этому автомобилю ничего этого не нужно. Он и так крут. Капот автомобиля имеет элементы, позаимствованные у истребителя F22.
2025 Aerius EV hypercar.
Футуристический суперкар с электродвигателем действительно выглядит будто из 2025 года. А его сходство с реактивным истребителем сложно не заметить.
Marussia B2.
Российский спорткар с двигателем V6 и 3,6 литровым мотором. Автомобиль имеет вариации двигателей с мощностью 300, 360 и 420 л.с.
Chevrolet Mi-Ray.
Mi-Ray означает «будущее» на корейском языке. Именно в Сеуле дебютировал этот автомобиль в 2011 году. Гибридный спорткар был разработан в GM Advanced Design Studio в Корее.
Lamborghini Gallardo WWII Bomber.
Дизайнерская тюнингованная модель итальянского суперкара. Окрашена как истребитель P-51 Mustang Fighter времен Второй Мировой войны.
Lamborghini Reventon.
Lamborghini Reventon является автомобиль серии Limited Edition. Всего таких моделей – 20 единиц. В 2007 году этот автомобиль стал самым дорогим Lamborghini и одним из самых дорогих автомобилей в мире.
USAF Challenger Vapor.
Dodge Challenger Vapor имеет полностью черную матовую отделку, которая применяется в стелс-бомбардировщиках. Автомобиль полностью матовый и черный, кроме фар. Даже колеса покрыты тем же материалом.
Ferrari Fx1 RR.
Турбины как у истребителя являются основной фишкой дизайна этого спорткара. Прототипом стал истребитель F-18.
Lamborghini Perdigón
Концептуальная модель имеет много общего с самолетами стелс. В целом модель напоминает самолеты F117 Nighthawk и F22 Raptor.
USAF Mustang X-1.
Тюнингованная модель от Galpin Auto Sports превратила Мустанг в копию настоящего самолета ВВС.
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