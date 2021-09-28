Самые красивые пирсы мира

Изначально, пирс был предназначен для того, чтобы доставлять пассажиров и грузы из плавательного средства на сушу, не намочив при этом ноги. Сегодня же, скорее, это больше место для приятных прогулок.









Первые прогулочные пирсы появились в Великобритании на самом старте XIX-го столетия. Многие морские курорты в буквальном смысле лишались воды, во время отливов. Поэтому, владельцы курортов и начали строить длинные прогулочные пирсы, чтобы гости могли насладиться бескрайними просторами моря и полезным морским воздухом. На сегодняшний день, рядом с пирсами, а порой и прямо на них, функционируют аттракционы, магазины, рестораны и танцполы. Ниже смотрите самые красивые и примечательные пирсы со всего мира.



Схевенинген пирс, Нидерланды

Райд пирс, остров Уайт, Великобритания

Саутенд пирс, Саутенд-он-Си, Англия

Бланкенберг пирс, Бельгия

Бирнбек пирс, Англия

Прогресо пирс, Мексика

Каструп пирс, Дания

Умланга пирс, ЮАР

Причал Буссельтон, Австралия

Клеведон пирс, Англия

Ротонда Мааре, Италия

Лос-Муэртес пирс, Мексика

Зеллин пирс, остров Рюген, Германия

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