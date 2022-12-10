5 самых экстремальных мест на Земле, где несмотря ни на что живут люди

Человек, кажется, может приспособиться к любым условиям, но при этом он обладает развитым инстинктом самосохранения, заставляющим его избегать экстремальных опасностей. Парадокс кроется в том, что люди часто с огромным трудом покидают насиженные места, даже если те кому-то и кажутся слишком опасными для жизни. Есть на нашей планете такие территории, где неподготовленному человеку находиться бывает крайне сложно. А местные жители вовсе не собираются никуда переезжать.
Уезд Миньцинь, Китай
В уезде Миньцинь, Китай.
Власти Китая уже признали уезд Миньцинь зоной экологического бедствия и даже разработали план по переселению около двух миллионов жителей. Они, по сути, оказались заложниками двух пустынь, которые постепенно разрастаются и захватывают всё новые территории со скоростью 10 метров в год. На протяжении примерно 130 дней в году здесь свирепствуют песчаные бури и ветра. Противостоять этим явлениям природы попросту невозможно, они буквально уничтожают всё на своём пути. Эта территория полностью обезвожена, площадь пахотных земель с 1950-го года уменьшилась в шесть раз, но люди продолжают здесь жить.
Ла-Ринконада, Перу
Золотодобытчики в окрестностях Ла-Ринконада, Перу.
В этом рабочем городке, кажется, нет никаких условий для жизни. Просто невозможно себе представить, как живут люди, не имеющие элементарных благ, проточной воды или канализации. К тому же мусор из Ла-Ринконада никто не вывозит и его не утилизируют, а просто складывают. Здесь столбик термометра редко поднимается выше 0 градусов по Цельсию, а воздух настолько разрежен, что порой сбивается дыхание, а силы словно улетучиваются из организма. Но при этом за последние годы количество жителей в городе Ла-Ринконада увеличилось вдвое.
А всё потому, что в его окрестностях расположены шахты по добыче золотой руды. Именно они, кстати, и представляют наибольшую опасность, так как при обработке золотосодержащей руды выделяются очень опасные пары ртути. Но разве может всё это остановить человека, желающего быстро разбогатеть? Многие готовы рискнуть и здоровьем, и даже жизнью.
Северный полюс холода, Россия
Самые холодные населённые пункты мира.
На планете определены северный и южный полюса холода. С южным всё понятно, он находится в районе российской антарктической станции «Восток». Там, конечно, есть люди, но они не живут на станции постоянно, а после экспедиций и проведённых исследований возвращаются домой. За звание северного полюса холода соперничают сразу два якутских населённых пункта – город Верхоянск и село Оймякон. Верхоянск считается самым холодным городом на Земле, где самая низкая температура достигала отметки в -67,7 градусов по Цельсию. Здесь постоянно проживает больше 1000 человек, которые, кажется, вполне примирились с недружелюбными погодными условиями. В Оймяконе была зафиксирована самая низкая температура такая же, как и в Верхоянске, а вот среднегодовой показатель в селе меньше на 0,3 градуса по Цельсию. Проживает же в Оймяконе менее 500 человек.
Мерапи, Индонезия
Вулкан Мерапи на остове Ява, Индонезия.
Индонезию не зря называют мировым лидером по вулканической активности. Здесь находится 129 действующих вулканов, а Мерапи – самый молодой и активный из них. Он дымит практически ежедневно, а крупные извержение случаются у него, в среднем, с периодичностью раз в семь лет. Несмотря на это, в окрестностях Мерапи по-прежнему живёт около миллиона человек. Они считают вулкан одновременно и убийцей, и благодетелем. Во время практически каждого извержения гибнут люди, но когда опасность отступает, убежавшие от смертоносной лавы люди снова возвращаются домой.
Дело в том, что вулканический пепел, опускающийся на поля вблизи вулкана, делает их чрезвычайно плодородными. Живущие поблизости фермеры говорят о том, что благодаря Мерапи они могут выращивать любые культуры и снимать очень хорошие урожаи. При этом окрестные жители всегда наблюдают за дымом на вершине Мерапи. Когда он становится густым и чёрным, следует думать об эвакуации, если же при этом ощущаются толчки – пора бежать без оглядки.
Озеро Киву, Африка
Озеро Киву, Африка.
Вокруг завораживающего своей красотой озера, расположенного на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго, живут около двух миллионов человек. Озеро окружено горами, занимает площадь порядка 2700 квадратных километров, а на нём есть даже остров Иджви, один из самых больших в мире из всех, расположенных в пресной воде. Но само озеро представляет смертельную опасность, угрожающую окрестным жителям. Всё дело в том, что нижние слои воды в нём содержат большое количество углекислого газа и метана, при этом запасы последнего оцениваются в 55 миллиардов кубометров. Землетрясения или вулканическая активность способны вызвать выброс газа, спастись от которого будет очень непросто.
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