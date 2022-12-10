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5 самых экстремальных мест на Земле, где несмотря ни на что живут люди


5 самых экстремальных мест на Земле, где несмотря ни на что живут люди

Человек, кажется, может приспособиться к любым условиям, но при этом он обладает развитым инстинктом самосохранения, заставляющим его избегать экстремальных опасностей. Парадокс кроется в том, что люди часто с огромным трудом покидают насиженные места, даже если те кому-то и кажутся слишком опасными для жизни. Есть на нашей планете такие территории, где неподготовленному человеку находиться бывает крайне сложно. А местные жители вовсе не собираются никуда переезжать.

Уезд Миньцинь, Китай


В уезде Миньцинь, Китай.

В уезде Миньцинь, Китай.


Власти Китая уже признали уезд Миньцинь зоной экологического бедствия и даже разработали план по переселению около двух миллионов жителей. Они, по сути, оказались заложниками двух пустынь, которые постепенно разрастаются и захватывают всё новые территории со скоростью 10 метров в год. На протяжении примерно 130 дней в году здесь свирепствуют песчаные бури и ветра. Противостоять этим явлениям природы попросту невозможно, они буквально уничтожают всё на своём пути. Эта территория полностью обезвожена, площадь пахотных земель с 1950-го года уменьшилась в шесть раз, но люди продолжают здесь жить.

Ла-Ринконада, Перу


Золотодобытчики в окрестностях Ла-Ринконада, Перу.

Золотодобытчики в окрестностях Ла-Ринконада, Перу.

 

В этом рабочем городке, кажется, нет никаких условий для жизни. Просто невозможно себе представить, как живут люди, не имеющие элементарных благ, проточной воды или канализации. К тому же мусор из Ла-Ринконада никто не вывозит и его не утилизируют, а просто складывают. Здесь столбик термометра редко поднимается выше 0 градусов по Цельсию, а воздух настолько разрежен, что порой сбивается дыхание, а силы словно улетучиваются из организма. Но при этом за последние годы количество жителей в городе Ла-Ринконада увеличилось вдвое.

А всё потому, что в его окрестностях расположены шахты по добыче золотой руды. Именно они, кстати, и представляют наибольшую опасность, так как при обработке золотосодержащей руды выделяются очень опасные пары ртути. Но разве может всё это остановить человека, желающего быстро разбогатеть? Многие готовы рискнуть и здоровьем, и даже жизнью.

Северный полюс холода, Россия


Самые холодные населённые пункты мира.

Самые холодные населённые пункты мира.

 

На планете определены северный и южный полюса холода. С южным всё понятно, он находится в районе российской антарктической станции «Восток». Там, конечно, есть люди, но они не живут на станции постоянно, а после экспедиций и проведённых исследований возвращаются домой. За звание северного полюса холода соперничают сразу два якутских населённых пункта – город Верхоянск и село Оймякон. Верхоянск считается самым холодным городом на Земле, где самая низкая температура достигала отметки в -67,7 градусов по Цельсию. Здесь постоянно проживает больше 1000 человек, которые, кажется, вполне примирились с недружелюбными погодными условиями. В Оймяконе была зафиксирована самая низкая температура такая же, как и в Верхоянске, а вот среднегодовой показатель в селе меньше на 0,3 градуса по Цельсию. Проживает же в Оймяконе менее 500 человек.

Мерапи, Индонезия


Вулкан Мерапи на остове Ява, Индонезия.

Вулкан Мерапи на остове Ява, Индонезия.

 

Индонезию не зря называют мировым лидером по вулканической активности. Здесь находится 129 действующих вулканов, а Мерапи – самый молодой и активный из них. Он дымит практически ежедневно, а крупные извержение случаются у него, в среднем, с периодичностью раз в семь лет. Несмотря на это, в окрестностях Мерапи по-прежнему живёт около миллиона человек. Они считают вулкан одновременно и убийцей, и благодетелем. Во время практически каждого извержения гибнут люди, но когда опасность отступает, убежавшие от смертоносной лавы люди снова возвращаются домой.

Дело в том, что вулканический пепел, опускающийся на поля вблизи вулкана, делает их чрезвычайно плодородными. Живущие поблизости фермеры говорят о том, что благодаря Мерапи они могут выращивать любые культуры и снимать очень хорошие урожаи. При этом окрестные жители всегда наблюдают за дымом на вершине Мерапи. Когда он становится густым и чёрным, следует думать об эвакуации, если же при этом ощущаются толчки – пора бежать без оглядки.

Озеро Киву, Африка


Озеро Киву, Африка.

Озеро Киву, Африка.

 

Вокруг завораживающего своей красотой озера, расположенного на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго, живут около двух миллионов человек. Озеро окружено горами, занимает площадь порядка 2700 квадратных километров, а на нём есть даже остров Иджви, один из самых больших в мире из всех, расположенных в пресной воде. Но само озеро представляет смертельную опасность, угрожающую окрестным жителям. Всё дело в том, что нижние слои воды в нём содержат большое количество углекислого газа и метана, при этом запасы последнего оцениваются в 55 миллиардов кубометров. Землетрясения или вулканическая активность способны вызвать выброс газа, спастись от которого будет очень непросто.

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5 самых экстремальных мест на Земле, где несмотря ни на что живут люди

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