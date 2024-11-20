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7 лучших экранизаций сказок, снятых в XXI веке, которые понравятся и детям, и взрослым




Сказка изначально – это литературное произведение, народное или же написанное автором. С появлением кинематографа сказки стали неиссякаемым источником вдохновения для режиссёров и сценаристов, а также одним из любимых жанров для зрителей. Их можно смотреть всей семьёй, отвлекаясь от сиюминутных проблем и вспоминая о всепобеждающей силе добра, перед которой не устоит зло. А ещё они позволяют снова, как в детстве, погрузиться в атмосферу чудес и волшебства.

«Книга джунглей», 2016 год



«Книга джунглей». / Фото: www.kinopoisk.ru


Фильм, созданный Джоном Февро, не повторяет одноименную книгу Редьярда Киплинга, но пересказывает её. Картина покоряет зрителей, в первую очередь, визуальными эффектами, за что создатели получили кинопремию «Оскар» и премию Британской академии. В фильме играют всего три актёра – двое в роли мальчика (совсем маленького и более взрослого) и отец мальчика. Тем не менее, фильм нельзя назвать полностью анимационным. Скорее, это сказочный экшен, захватывающий с первого же кадра и не отпускающий до самых титров.

«Чем дальше в лес...», 2014 год



«Чем дальше в лес...». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Собственно говоря, фильм Роба Маршалла трудно назвать экранизацией в чистом виде, потому что снималась эта картина на основе бродвейских мюзиклов. Однако в неё вошли известные и очень популярные сказки, конечно, далеко не в первозданном виде. Зрители увидят на экране и Золушку, и страшную Бабу Ягу, а ещё Волка, Джека, Прекрасного принца, Красную Шапочку и даже Рапунцель. В фильме гармонично объединены сюжеты нескольких сказок, события развиваются очень динамично, а музыка, спецэффекты, игра актёров впечатляют настолько, что хочется пересматривать мюзикл снова и снова. И слушать прекрасную музыку, которая в этом фильме является неотъемлемой частью всего действа.

«Алиса в Стране чудес», 2010 год



«Алиса в Стране чудес». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Совершенно удивительная картина Тима Бёртона, попытавшегося переосмыслить бессмертные сказки Льюиса Кэролла об Алисе. В фильме Алиса уже повзрослела и даже получила предложение руки и сердца. Правда, сама она ни за что не хочет его принимать и с организованной родителями вечеринки, а по сути, замаскированной помолвки, она сбегает вслед за Белым Кроликом через нору в странный мир, который раньше видела лишь во сне. Для этого фильма были построены всего лишь 3 декорации, и при этом он завоевал два «Оскара», один – за декорации, а второй – за костюмы. Яркая, добрая и очень необычная сказка, которая погружает в атмосферу чудес и волшебства.

«Золушка», 2015 год



«Золушка». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Сюжет одноименной сказки, экранизированной Кеннетом Браной, практически не претерпел изменений, однако на выходе получилась прекрасная, яркая и добрая картина. В ней прекрасная трудолюбивая Золушка обязательно встретит своего принца и покорит его добротой и лёгким нравом, а зависть, зло и жадность будут поруганы. В этом фильме прекрасно всё: музыка, костюмы, декорации и талантливая игра актёров. Даже любителям старой доброй «Золушки» 1947 года с Яниной Жеймо в главной роли непременно понравится творение Кеннета Браны.

«Малефисента», 2014 год



«Малефисента». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Очень вольная интерпретация «Спящей красавицы» от режиссёра Роберта Стромберга, которая стала экранизацией одноименной сказки, а ещё ремейком и спин-оффом диснеевского мультфильма 1959 года. В этой картине злая волшебница, усыпившая дочь короля Аврору, вызывает сочувствие, потому что она сама пала жертвой своей наивной любви к человеку, который оказался просто её не достоин. Конечно, она отплатит за все свои обиды, однако месть её окажется очень справедливой. В финале добро обязательно победит зло, пройдя через множество испытаний и самых разных открытий.

«Кристофер Робин», 2017 год



«Кристофер Робин». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

В основу фильма Марка Форстера легли книги Алана Милна о Винни-Пухе, правда, Кристофер Робин уже давно повзрослел и с тоской вспоминает то волшебное время, когда деревья были большими, а он сам весело проводил время со своими замечательными друзьями. Взрослая жизнь оказалась слишком серой и скучной, а случайная встреча с Винни вдруг подарила ему надежду и вернула в Стоакровый лес. Может быть, друзьям удастся, если не изменить мир, то хотя бы снова стать счастливыми?

«Красавица и Чудовище», 2014 год



«Красавица и Чудовище». / Фото: www.kinopoisk.ru

 

Экранизация одноименной сказки, созданная режиссёром Кристофом Ганом, получилась удивительно динамичной. Красивые декорации, соответствующие костюмы, удивительные виды природы, и всё это дополняется безупречной актёрской игрой актёров. Фильм получился по-настоящему сказочным и атмосферным, а ещё очень красивым, романтичным и даже чувственным. События развиваются довольно быстро, а драма подана легко и ненавязчиво, чтобы не испортить общее впечатление, какое и должно оставаться после просмотра сказки.

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