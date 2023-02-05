Интересные примеры адаптаций в животном мире

Быстрее, выше, сильнее, незаметнее, пушистее — как эволюция меняет животных? Мы предлагаем самые необычные примеры адаптации.







Шевеление волосами







Самые древние представители копытных Северной Америки, последние из семейства вилороговых, которое когда-то насчитывало 70 видов. Вилороги — сами по себе уникальны. А еще они — серебряные чемпионы по бегу среди животных: разгоняются до 67 км/ч, уступая в скорости лишь



Самые древние представители копытных Северной Америки, последние из семейства вилороговых, которое когда-то насчитывало 70 видов. Вилороги — сами по себе уникальны. А еще они — серебряные чемпионы по бегу среди животных: разгоняются до 67 км/ч, уступая в скорости лишь гепардам . Но самое главное — у вилорогов чрезвычайно развиты мускулы, и есть среди них особенные, позволяющие менять угол наклона волос относительно кожи. Если холодно — вилороги кладут шерсть горизонтально, если жарко и нужно охладиться — взъерошивают волосы. Эта адаптационная система помогает вилорогам в минуты опасности: заметив угрозу, одно из животных, стоящее на стреме, взъерошивает волосы своего белого «зеркала» — пятна вокруг хвоста. Заметив сигнал сторожа, другие члены стада так же делают пушистым свой зад, предупреждая остальных. Этот знак тревоги можно заметить невооруженным глазом более чем за 4 км.





Более полувека ученые пытаются разгадать секрет незамерзающей рыбы антарктический клыкач (Dissostichus mawsoni), которая проживает вблизи Южного полюса. Кровь большинства рыб замерзает при температуре –0,9 °C, а этот антарктический эндемик умудряется выживать при температурах около –1,8 °C и ниже. Выяснилось, что в ходе эволюции клыкач научился вырабатывать особый «белок-антифриз», который не дает крови застыть. Как именно он работает, ученые узнали совсем недавно, исследование проводилось по заказу автоконцерна Volkswagen. С помощью терагерцевой спектроскопии ученые из Рурского университета увидели, что молекулы воды, которые обычно исполняют «дискотечный танец» в крови клыкача, формируя и разрывая химические связи, замедляются при появлении уже известного «белка-антифриза», а это, в свою очередь, препятствует образованию кристаллов льда в крови рыб. Автоконцерн надеется использовать это открытие для создания



Более полувека ученые пытаются разгадать секрет незамерзающей рыбы антарктический клыкач (Dissostichus mawsoni), которая проживает вблизи Южного полюса. Кровь большинства рыб замерзает при температуре –0,9 °C, а этот антарктический эндемик умудряется выживать при температурах около –1,8 °C и ниже. Выяснилось, что в ходе эволюции клыкач научился вырабатывать особый «белок-антифриз», который не дает крови застыть. Как именно он работает, ученые узнали совсем недавно, исследование проводилось по заказу автоконцерна Volkswagen. С помощью терагерцевой спектроскопии ученые из Рурского университета увидели, что молекулы воды, которые обычно исполняют «дискотечный танец» в крови клыкача, формируя и разрывая химические связи, замедляются при появлении уже известного «белка-антифриза», а это, в свою очередь, препятствует образованию кристаллов льда в крови рыб. Автоконцерн надеется использовать это открытие для создания эффективной незамерзайки для машин.





Не все животные в минуту опасности спасаются бегством. Есть и особые хитрецы: они научились притворяться мертвыми, чтобы хищники принимали их за падаль. Так, раненый или сильно испуганный опоссум способен мастерски имитировать смерть. Он не просто падает и лежит неподвижно — у него стекленеют глаза, изо рта течет пена, а анальные железы испускают секрет с отвратительным запахом. Понюхав тело мнимого мертвеца, хищники, как правило, уходят. Говорят, что опоссум так вживается в образ, что остается



Не все животные в минуту опасности спасаются бегством. Есть и особые хитрецы: они научились притворяться мертвыми, чтобы хищники принимали их за падаль. Так, раненый или сильно испуганный опоссум способен мастерски имитировать смерть. Он не просто падает и лежит неподвижно — у него стекленеют глаза, изо рта течет пена, а анальные железы испускают секрет с отвратительным запахом. Понюхав тело мнимого мертвеца, хищники, как правило, уходят. Говорят, что опоссум так вживается в образ, что остается недвижим , даже если его потрогать ногой или перенести в другое место. Лишь спустя некоторое время он придет в себя и убежит. Таким же талантом «умирать» обладает свиноносая носатая змея из семейства ужеобразных: при угрозе она поворачивается брюхом кверху и застывает.





Маскировка — то, в чем преуспели многие представители фауны. Одни из самых талантливых притворщиков — это насекомые листовидки, или палочники: в ходе эволюции они научились сливаться с природой и подолгу сохранять неподвижность. Благодаря этому они совершенно незаметны на фоне листьев и ветвей. За свою удивительную маскировку палочники получили еще одно название: привиденьевые. Самое большое насекомое на Земле было классифицировано лишь в 2008 году: это мегапалочник Чаня, достигающий в длину 35,7 см при вытянутых конечностях. Обнаружить это «привидение» можно в Малайзии,



Маскировка — то, в чем преуспели многие представители фауны. Одни из самых талантливых притворщиков — это насекомые листовидки, или палочники: в ходе эволюции они научились сливаться с природой и подолгу сохранять неподвижность. Благодаря этому они совершенно незаметны на фоне листьев и ветвей. За свою удивительную маскировку палочники получили еще одно название: привиденьевые. Самое большое насекомое на Земле было классифицировано лишь в 2008 году: это мегапалочник Чаня, достигающий в длину 35,7 см при вытянутых конечностях. Обнаружить это «привидение» можно в Малайзии, в штате Сабах





Обитание в засушливых саваннах Африки и питание колючими кустарниками заставило антилопу геренук отрастить длинную шею и ноги, из-за чего она получила название «жирафовая газель», хотя не имеет никакого отношения к жирафам. Все строение этого изящного животного говорит о способе его питания: жесткий язык и нечувствительные вытянутые губы позволяют обхватывать колючие ветки, удлиненные конечности, тонкая стройная шея и подвижный бедренный сустав, имеющий шарнирное соединение, дают возможность встать на задние ноги и дотянуться до веток на большой высоте. Ноги жирафовой газели настолько тонкие, что могут легко переломиться при несчастном случае.









Хохлатые олени, живущие на юге Китая, придумали, как компенсировать маленькие рога, которые бывают совершенно незаметны из-за хохолка. Арсенал оружия, используемый в битве с самцами-конкурентами, они дополнили длинными клыками — эти отростки длиной до 2,5 см торчат изо рта, из-за чего животные получили прозвище «саблезубые». У китайских хохлатых оленей есть и другие интересные особенности: встревоженные животные издают лающие звуки, а почуяв настоящую угрозу, оповещают других сородичей, высоко задрав белый хвост.









Азиатские муравьи вида Polyrhachis bihamata для отпугивания хищников отрастили острые крючки на головах: стоит зверю дотронуться до насекомого, как тот прокалывает его кожу. Муравьи живут в бревнах деревьев сообща и, если беда угрожает всей колонии, сцепляются крючками друг с другом, образуя единую массу, которая одним своим видом отпугивает зверей. Обычно хищники избегают подцепить одновременно тысячу вооруженных крючками муравьев, а схватить их поодиночке им не удается.









В спячке медведей, черепах и ежей нет ничего удивительного: впадая в сон, животные пережидают неблагоприятное время года. Однако есть на земле одна-единственная спящая рыба, которая способна жить без воды до четырех лет. При пересыхании водоемов в Африке протоптер выкапывает гнездо в иле водоема глубиной до полуметра, причем делает это ртом, выкидывая грунт через жабры. В его «спальне» остаются трещины для проникновения воздуха, ведь протоптер — двоякодышащая рыба, другими словами, у нее есть легкие. Пробуждается она, когда наступает сезон дождей.





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