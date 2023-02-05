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Интересные примеры адаптаций в животном мире

Быстрее, выше, сильнее, незаметнее, пушистее — как эволюция меняет животных? Мы предлагаем самые необычные примеры адаптации.

Интересные примеры адаптаций в животном мире

Шевеление волосами



Самые древние представители копытных Северной Америки, последние из семейства вилороговых, которое когда-то насчитывало 70 видов. Вилороги — сами по себе уникальны. А еще они — серебряные чемпионы по бегу среди животных: разгоняются до 67 км/ч, уступая в скорости лишь гепардам. Но самое главное — у вилорогов чрезвычайно развиты мускулы, и есть среди них особенные, позволяющие менять угол наклона волос относительно кожи. Если холодно — вилороги кладут шерсть горизонтально, если жарко и нужно охладиться — взъерошивают волосы. Эта адаптационная система помогает вилорогам в минуты опасности: заметив угрозу, одно из животных, стоящее на стреме, взъерошивает волосы своего белого «зеркала» — пятна вокруг хвоста. Заметив сигнал сторожа, другие члены стада так же делают пушистым свой зад, предупреждая остальных. Этот знак тревоги можно заметить невооруженным глазом более чем за 4 км.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Рыба с антифризом


Более полувека ученые пытаются разгадать секрет незамерзающей рыбы антарктический клыкач (Dissostichus mawsoni), которая проживает вблизи Южного полюса. Кровь большинства рыб замерзает при температуре –0,9 °C, а этот антарктический эндемик умудряется выживать при температурах около –1,8 °C и ниже. Выяснилось, что в ходе эволюции клыкач научился вырабатывать особый «белок-антифриз», который не дает крови застыть. Как именно он работает, ученые узнали совсем недавно, исследование проводилось по заказу автоконцерна Volkswagen. С помощью терагерцевой спектроскопии ученые из Рурского университета увидели, что молекулы воды, которые обычно исполняют «дискотечный танец» в крови клыкача, формируя и разрывая химические связи, замедляются при появлении уже известного «белка-антифриза», а это, в свою очередь, препятствует образованию кристаллов льда в крови рыб. Автоконцерн надеется использовать это открытие для создания эффективной незамерзайки для машин.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Замри или умри!


Не все животные в минуту опасности спасаются бегством. Есть и особые хитрецы: они научились притворяться мертвыми, чтобы хищники принимали их за падаль. Так, раненый или сильно испуганный опоссум способен мастерски имитировать смерть. Он не просто падает и лежит неподвижно — у него стекленеют глаза, изо рта течет пена, а анальные железы испускают секрет с отвратительным запахом. Понюхав тело мнимого мертвеца, хищники, как правило, уходят. Говорят, что опоссум так вживается в образ, что остается недвижим, даже если его потрогать ногой или перенести в другое место. Лишь спустя некоторое время он придет в себя и убежит. Таким же талантом «умирать» обладает свиноносая носатая змея из семейства ужеобразных: при угрозе она поворачивается брюхом кверху и застывает.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Насекомые-привидения


Маскировка — то, в чем преуспели многие представители фауны. Одни из самых талантливых притворщиков — это насекомые листовидки, или палочники: в ходе эволюции они научились сливаться с природой и подолгу сохранять неподвижность. Благодаря этому они совершенно незаметны на фоне листьев и ветвей. За свою удивительную маскировку палочники получили еще одно название: привиденьевые. Самое большое насекомое на Земле было классифицировано лишь в 2008 году: это мегапалочник Чаня, достигающий в длину 35,7 см при вытянутых конечностях. Обнаружить это «привидение» можно в Малайзии, в штате Сабах.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Интересные примеры адаптаций в животном мире

Повышенная жирафовость


Обитание в засушливых саваннах Африки и питание колючими кустарниками заставило антилопу геренук отрастить длинную шею и ноги, из-за чего она получила название «жирафовая газель», хотя не имеет никакого отношения к жирафам. Все строение этого изящного животного говорит о способе его питания: жесткий язык и нечувствительные вытянутые губы позволяют обхватывать колючие ветки, удлиненные конечности, тонкая стройная шея и подвижный бедренный сустав, имеющий шарнирное соединение, дают возможность встать на задние ноги и дотянуться до веток на большой высоте. Ноги жирафовой газели настолько тонкие, что могут легко переломиться при несчастном случае.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Интересные примеры адаптаций в животном мире

Клыки вместо рогов


Хохлатые олени, живущие на юге Китая, придумали, как компенсировать маленькие рога, которые бывают совершенно незаметны из-за хохолка. Арсенал оружия, используемый в битве с самцами-конкурентами, они дополнили длинными клыками — эти отростки длиной до 2,5 см торчат изо рта, из-за чего животные получили прозвище «саблезубые». У китайских хохлатых оленей есть и другие интересные особенности: встревоженные животные издают лающие звуки, а почуяв настоящую угрозу, оповещают других сородичей, высоко задрав белый хвост.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Интересные примеры адаптаций в животном мире

Коллективное оружие


Азиатские муравьи вида Polyrhachis bihamata для отпугивания хищников отрастили острые крючки на головах: стоит зверю дотронуться до насекомого, как тот прокалывает его кожу. Муравьи живут в бревнах деревьев сообща и, если беда угрожает всей колонии, сцепляются крючками друг с другом, образуя единую массу, которая одним своим видом отпугивает зверей. Обычно хищники избегают подцепить одновременно тысячу вооруженных крючками муравьев, а схватить их поодиночке им не удается.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Интересные примеры адаптаций в животном мире

Выживание без воды


В спячке медведей, черепах и ежей нет ничего удивительного: впадая в сон, животные пережидают неблагоприятное время года. Однако есть на земле одна-единственная спящая рыба, которая способна жить без воды до четырех лет. При пересыхании водоемов в Африке протоптер выкапывает гнездо в иле водоема глубиной до полуметра, причем делает это ртом, выкидывая грунт через жабры. В его «спальне» остаются трещины для проникновения воздуха, ведь протоптер — двоякодышащая рыба, другими словами, у нее есть легкие. Пробуждается она, когда наступает сезон дождей.


Интересные примеры адаптаций в животном мире

Интересные примеры адаптаций в животном мире

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