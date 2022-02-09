Осторожно, подделка! Самые известные снимки, которые оказались фейком

Поддельное фото Джона Кеннеди и Мэрилин Монро. | Фото: 68.media.tumblr.com.
Довольно часто на просторах интернета можно увидеть немало фотографий, отражающих знаковые события прошлого. Пользователи социальных сетей привыкли верить тому, что они видят. Однако часто случается так, что «сенсационные» снимки ненастоящие. Какие известные фотографии оказались фейковыми – далее в обзоре.
Джон Леннон играет дуэтом с Че Геварой
Фейковое фото Джона Леннона и Эрнесто Че Гевары. | Фото: forums-su.com.
Видя этот ретро-снимок, многие удивляются, когда Джону Леннону удалось сыграть дуэтом с известным революционером Эрнесто Че Гевара. Удивление вполне обосновано, т. к. эти два человека никогда даже рядом не сидели. Некто заменил гитариста Уэйна Габриэла на кубинца.
Джон Леннон и Габриэл Уэйн. | Фото: gizmodo.com.
Момент спустя после убийства Кеннеди
Кадр из к/ф «Испытание Ли Харви Освальда» (1977). | Фото: rusmir.su.
Можно встретить немало утверждений о том, что эта фотография была снята через мгновение после убийства американского президента Джона Кеннеди. На самом же деле это кадр из к/ф «Испытание Ли Харви Освальда», снятого в 1977 году.
Пойманный гигантский скат
Фейковая фотография гигантского ската (манты). | Фото: gizmodo.com.
На этой фотографии изображен гигантский подводный скат (манта), пойманный капитаном А. Л. Каном в 1933 году. Поначалу все восхищались уловом бравого моряка, но через несколько лет подлинность снимка стала вызывать сомнения, уж слишком прямо висит скат. Для сравнения приводится снимок, на котором запечатлен реальный скат. Его безжизненное тело обмякло и имеет много складок.
Реальный снимок подводного ската (манты). | Фото: gizmodo.com.
Изготовление макета манты. | Фото: gizmodo.com.
Уильям Харли и Артур Дэвидсон сидят на собранных ими мотоциклах
Молодые люди на мотоциклах Harley-Davidson, 1914 год. | Фото: itd0.mycdn.me.
В начале 1903 году Уильям Харли и Артур Дэвидсон собрали свой первый мотоцикл. Спустя некоторое время, они запатентовали компанию с логотипом, который и сегодня известен даже тем, кто далек от мотоциклов.
На фотографии 1914 года изображены два молодых человека, сидящих на «харлеях». До недавнего времени считалось, что это создатели знаменитого мотоцикла. Однако один из пользователей социальных сетей, увидев этот снимок, заглянул семейный архив и нашел там точно такой же. Оказывается, это был его дед со своим кузеном, позирующим на новеньких байках, купленных в 1914 году.
На следующей фотографии действительно изображены Уильям Харли (справа) и Артур Дэвидсон (в коляске) в 1924 году.
Уильям Харли и Артур Дэвидсон, 1924 год. | Фото: gizmodo.com.
Типичный советский пляж
Фейковое фото (слева), пляж Копакабана (справа).
Обычно на иностранных информационных порталах можно увидеть это фото (слева) с надписью: «Многие советские снимки выглядят как плакаты на тему научной фантастики». Жители бывших советских республик только усмехаются, видя этот снимок.
Прибрежная полоса – это знаменитый пляж Копакабана в Бразилии, а монументальное здание – Национальная библиотека Беларуси, открытая в 2006 году в Минске.
Национальная библиотека Беларуси. | Фото: gizmodo.com.
Хичкок в Темзе
Манекен Альфреда Хичкока плавает в Темзе. | Фото: bigpicture.ru.
На продаже этого фейкового снимка можно было бы неплохо заработать, но на самом деле Альфред Хичкок не плавал в Темзе. Это манекен, который использовали в трейлере фильма «Безумие» (1972). На следующей фотографии четко видно, как мэтр держит свою резиновую голову.
Альфред Хичкок с резиновой копией своей головы. | Фото: bigpicture.ru.
Мэрилин Монро в объятиях Джона Кеннеди
Мэрилин Монро в объятиях Джона Кеннеди. | Фото: 68.media.tumblr.com.
Слухи о романе Джона Кеннеди и Мэрилин Монро до сих пор волнуют любителей сплетен. В интернете можно найти несколько кадров, на которых «поймана» эта пара. В действительности это просто подделка, сделанная скандальным фотографом Элисон Джексон, известной своими постановочными снимками с использованием двойников.
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