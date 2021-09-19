За что Папу Бенедикта IX называли «демоном в обличье священника» и худшим Папой Римским в истории

Самый молодой папа в истории продал папство, чтобы жениться на кузине.

Бенедикт IX: Как продавалось папство.

Папа Иоанн XIX.

Синод Сутри сверг трех пап за симонию (покупку и продажу сана): Бенедикта IX, Сильвестра III и Григория VI

Предполагаемая могила Папы Римского Бенедикта IX.