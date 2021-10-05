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Как сохранить петунию до следующего сезона

Бывают настолько красивые сорта петунии, что хочется сохранить их на будущий год. И есть простой способ сохранения красавицы-петунии до следующего сезона!
Как сохраните петунию до следующего сезона
У петунии отрезаем аккуратно побеги, также подрезаем корни.
Как сохраните петунию до следующего сезона
Маточник, или корешок, устанавливаем в горшочек с землей, сбрызгиваем из пульверизатора. Маточник можно и не сохранять, по вашему желанию.
Как сохраните петунию до следующего сезона
Побеги обрезаем до 5 см, удаляем лишние листья и цветы.
Как сохраните петунию до следующего сезона
Окунаем в воду, затем — в корневин (или другой стимулятор роста корней), а потом высаживаем в кассеты с землей. Так поступаем со всеми побегами. Сбрызгиваем сверху водой из пульверизатора.
Как сохраните петунию до следующего сезона
Накрываем крышкой, чтобы создать эффект парника. Проветриваем черенки каждый день. За зиму черенки потихонечку подрастут и дадут корни, а на будущий сезон можно будет высадить готовые цветы!

Как сохраните петунию до следующего сезона
Подробнее о том, как сохранить петунию на следующий год, смотрите в видео ниже:


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