Отдых для 21+: самые лучшие курорты для взрослых
Воплощение фантазий в реальность – это то, о чем многие лишь мечтают, а другие воплощают, беря от жизни все по максимуму. Предлагаем обзор отелей, где к услугам отдыхающих предоставляются апартаменты вдали от посторонних и любопытных глаз, где не будут беспокоить, где можно загорать и плавать хоть голышом.
12. Курорт Caliente Tampa, Тампа, Флорида
Курорт Caliente Tampa, Тампа, Флорида
На курорте CalienteTampa, особенностями которого являются аутентичность карибского стиля, роскошь, семейные пары или одинокие путешественники смогут отдохнуть в свое удовольствие. Коктейль-бары, вкусная кухня, чистая вода лазурного цвета сделают отдых незабываемым и компенсируют расходы на перелет хорошим настроением и райскими наслаждениями. Курорт ждет и натуралов и нудистов.
11. Курорт Grand Oasis Sens, Канкун
Курорт Grand Oasis Sens, Канкун
Роскошный курорт Grand Oasis Sens с полным набором разного вида услуг, расположенный в Канкуне (Мексика), является удивительным местом для тех, кто ищет место не только для отдыха, но и райского наслаждения. Курорт известен своими двенадцатью ресторанами с изысканной традиционной и молекулярной кухней, включая ресторан Black Hole, где гости обедают и ужинают в полной темноте для остроты ощущений. Ночной клуб Kinky порадует не только вкусными блюдами, но и развлечет ночными представлениями, включая стриптиз для публики и в частном порядке в уютных апартаментах с видом на Карибское море.
10.Курорт Hollywood, Флорида
Курорт Hollywood, Флорида
Курорт Hollywood, где гости могут отдыхать обнаженными, предлагает своим посетителям не только полный набор услуг, но и неповторимую атмосферу южной Флориды в духе 80-х годов. Гости, в прямом смысле, после прохождения регистрации в вестибюле, могут избавляться от одежды и не вспоминать о ней до конца отпуска. После многочасовых вечеринок у гостей есть возможность уединиться у бассейна под открытом небом или позагорать на террасе. У бассейна по выходным также организовывают разнообразные развлечения, например, «Голые вечеринки».
9. Курорт Hidden Beach, Берег майя
Курорт Hidden Beach, Берег майя
В пятизвездочном курорте для натуралов Hidden Beach, который находится в Мексике, есть место для отличного отдыха приверженцев отдыхать абсолютно без одежды. В любом месте этого курорта они будут чувствовать себя уютно и свободно с утра до вечера, при этом естественно дресс-код можно не соблюдать. Каждый «люкс» находится в окружении прекрасных пейзажей и утопает в зелени, поэтому гости с большим удовольствием проводят время в шезлонгах на открытом воздухе.
8. Курорт Floris Suite Hotel&Spa, Кюрасао
Курорт Floris Suite Hotel&Spa, Кюрасао
Курорт Floris Suite Hotel&Spa отличает сочетание колониальной архитектуры периода завоеваний голландцев и аутентичность карибской культуры. Здесь предлагают незабываемый отдых для взрослых, которые желают провести отпуск в интимной обстановке уютного бутик-отеля. На территории курорта расположено 4 ресторана, бары и салоны. Кроме того, к услугам гостей есть спа-салон, парная, сухая сауна, души – можно смыть с себя все беспокойства, накопленные за год.
7. Круиз Bliss Cruise, из Флориды на Карибы
Круиз Bliss Cruise, из Флориды на Карибы
Круиз – это, безусловно, не курорт, но прекрасная и уникальная альтернатива отдыху на суше. Во время круиза Bliss Cruise пассажиры могут проводить время и в компаниях, и уединяться, чтобы избежать осуждающих взглядов. Это отдых для тех, кто действительно хочет свободно выразить свои чувства, раскрепоститься и насладиться путешествием. На борту есть места для тех, кто хочет отдыхать без одежды, но возрастной ценз ограничивается 21 годом, только в этом случае гарантируют прекрасное времяпрепровождение.
6. Остров Couples Tower, Ямайка
Остров Couples Tower, Ямайка
Романтическая атмосфера, домашняя кухня, оригинальный архитектурный стиль бутик-отеля – это отличительные особенности курорта. В старых традициях Голливуда с тропическими нотками здесь все предназначено для незабываемого и романтического отдыха парами. Курорт находится уединенно на частном острове вдали от основного пляжа. Здесь комфортно можно чувствовать себя абсолютно голыми, никто не потревожит. На острове есть бар в бассейне и закусочная.
5. Спа-курорт Temptation, Канкун
Спа-курорт Temptation, Канкун
Все сказано самим названием курорта Temptation, которое переводится как «соблазн и искушение». Именно здесь на курорте, который находится в Канкуне, Мексика, гости смогут освободиться не только от одежды, но и от груза проблем. На курорте разрешено официально находиться только топлес, но это не означает, что нет мест, где можно находиться в костюмах Адама и Евы. Гости часто отправляются на экскурсии, где можно себе позволить уединиться на несколько часов, поиграть в волейбол, поучаствовать в конкурсе «Мисс курорта». Курорт своим гостям предлагает посетить три бассейна с разным набором услуг. Бассейн Sexy Pool ежедневно предлагает гостям разнообразные развлечения, в бассейне Temptastic Pool гости могут продолжить вечеринку, а в бассейне Quiet Pool они могут расслабиться в джакузи.
4. Курорт Desire, Берег майя
Курорт Desire, Берег майя
Уединенный курорт Desire, расположенный в центре Берега майя, на самом деле состоит из двух, Desire Pearl и Desire Riviera Maya. Оба предлагают отдых для тех, кто любит находиться в костюмах Адама и Евы в романтической атмосфере любви, свободы и наслаждений. Ночные развлечения, провокационные тематические вечеринки и эксклюзивные уроки сделают отдых интересным и незабываемым. Персонал курорта призывает гостей оставить все невзгоды и мысли за его пределами, расслабиться и отдохнуть на полную катушку вдали от детей. Здесь можно свободно поиграть в «капризную девочку» и в «мальчика-шалунишку».
3. Курорт Copacabana Desire Hotel, Коста-Рика
Курорт Copacabana Desire Hotel, Коста-Рика
Курорт расположен на коста-риканском побережье Jaco Beach и приглашает взрослых отдохнуть по-настоящему душой и телом в романтической атмосфере и без одежды. Он специально находится уединенно на побережье, чтобы гости смогли расслабиться и придаться утехам, правда в рамках определенных правил. Персонал курорта предлагает гостям уроки классической йоги нагишом, аква-аэробику, концерты живой музыки и тематические вечеринки, включая Сексуальные белые ночи, Тарзан&Джейн и т.п.
2. Курорт Ventana BigSur, Калифорния
Курорт Ventana BigSur, Калифорния
Курорт для взрослых Ventana BigSur, получивший несколько наград, расположен в живописном уголке побережья на 100 гектарах земли вдали от всех. В курортном отеле к услугам гостей предлагается 59 номеров, полный набор спа-процедур, два бассейна, японская баня, уроки йоги, тай-чи. Он предназначен только для взрослых, поэтому все его гости могут расслабиться и насладиться романтической атмосферой. В одном из двух бассейнов гостям разрешается находиться без одежды, но при этом соблюдаются правила приличия и уединенность.
1. Курорт Hedonism II, Негрил, Ямайка
Курорт Hedonism II, Негрил, Ямайка
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