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Растения, которые спасут ваш дом от грязи

Рассказываем о растениях, многие из которых заменят вам уборку дома.



Домашние растения придают уют дому и вносят краски в спокойные интерьеры. Но также они обладают рядом полезных свойств: нейтрализуют вредные компоненты в воздухе, очищают дом от плесени и пыли. Узнайте о некоторых из таких и проверьте, есть ли они в вашем доме.

Хлорофитум



Это растение сделает воздух в вашем доме по-настоящему стерильным. Оно поглощает углекислый газ, токсические вещества, а также все соединения, которые могут образоваться от горения на кухне, и засорить воздух. При этом растение неприхотливо в уходе и цветет в любых условиях.

Алоэ



Листья алоэ обладают лечебными свойствами, но даже в нетронутом виде это растение творит чудо с воздухом в пространстве, в котором находится. И его главный дар — поглощать формальдегиды, которые выделяются из мебели и строительных материалов. 


Спатифиллум



Это изящное растение родом из Южной Африки еще называют «мирная лилия» и «женское счастье». Спатифиллум также выполняет ряд мощных функций, которые заставят вас забыть о некоторых этапах в уборке дома. Так, это растение убивает споры плесени и поглощает трихлорэтилен, формальдегиды и аммиак. Спатифиллум также увлажняет воздух в помещении и не требует сложного ухода.

Эпипремнум



Крупные и блестящие листья этого домашнего растения поглощают бензол, формальдегид и даже пыль. Только для того, чтобы эпипремнум продолжал выполнять свои функции, его необходимо протирать и не допускать скопления пыли и грязи на листьях. Плюс, это растение также ионизирует воздух. 


Сансевиерия



Это растение не только очистит воздух от вредных компонентов, но и вылечит вас. Все потому, что сансевиерия способна поглощать стрептококки, которые являются причиной болезней дыхательных путей. Цветок также поглощает углекислый газ, формальдегид и азотистые соединения.
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