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Как использовать бабушкины вещи стильно и гармонично в современном интерьере



Торшер, ковровая дорожка, чемодан, старый проигрыватель и такой же старый телевизор – лишь малая часть тех самых бабушкиных вещей из прошлого, которые по сей день взывают у большинства недоумение, но при этом неспроста пользуются огромной популярностью у дизайнеров. Ведь в последние годы «старьё», обретая вторую жизнь, становится частью современного интерьера, идеально вписываясь практически в любую обстановку.
Поэтому если у вас остались вещи советских времён, не спешите от них избавляться.

1. Старенький буфет


старенький советский буфет отлично впишется в современный интерьер. \ Фото: bing.com.

старенький советский буфет отлично впишется в современный интерьер. \ Фото: bing.com.

 

Идея хранения посуды и других предметов в буфете опять становится актуальной, поэтому многие люди вновь начинают обзаводиться подобного рода шкафами. Но, прежде чем бежать в ближайший магазин или делать интернет заказ, вспомните, вдруг на балконе или где-нибудь на даче «притаился» один такой шкафчик, доставшийся от бабушки по наследству. Всё что вам нужно, так это привести его в порядок: при необходимости перекрасить, вскрыть лаком, сменить фурнитуру, а при желании и расписать стёкла акриловой краской. Также можно украсить буфет любыми подходящими по стилю декоративными элементы и гармонично вписав его в общую картину, смело переходите к наполнению. Аккуратно расставьте посуду, сувениры, вазы, статуэтки или книги.

2. Ковровая дорожка


Ковровые дорожки также обретают новую волну популярности. \ Фото: bing.com.

Ковровые дорожки также обретают новую волну популярности. \ Фото: bing.com.


Ковровые дорожки часто ассоциируются с сельскими домиками, но благодаря своему уютному дизайну они вновь обрели огромную популярность (на этот раз став модным акцентом в современном интерьере).
Кроме того, с появлением декорирования в стиле бохо-шик и хюгге такие дорожки стали особенно востребованы. Их запросто можно постелить как в прихожей, так и на кухне, гостиной и даже детской, поскольку натуральные материалы гипоаллергенны, просты в уходе и внешне привлекательны.

3. Торшер


Старенький советский торшер также может пригодиться. \ Фото: google.com.

Старенький советский торшер также может пригодиться. \ Фото: google.com.

 

Советский торшер не только привнесёт в современный интерьер неповторимую нотку истории, тепла, а и придаст ретро-шарма. Эти винтажные светильники часто имеют классические, упрощённые формы абажура, такие как цилиндрические или конические, с культовым дизайном и уникальными цветовыми сочетаниями. Поэтому они идеально впишутся в современные интерьеры, так как их обтекаемые формы и приглушённые цвета будут гармонировать с изящными, простыми линиями более современных помещений. Добавление такого светильника в интерьер создаст интересный контраст между традиционным дизайном и современной эстетикой, наполнив комнату теплом и располагающей атмосферой.

4. Ажурные занавески


Кружевные или ажурные занавески также могут стать частью современного интерьера. \ Фото: oneyard.shop.

Кружевные или ажурные занавески также могут стать частью современного интерьера. \ Фото: oneyard.shop.

 

Кружевные (ажурные) занавески в современном интерьере станут отличным элементом декора и акцентной деталью, поскольку нежные узоры и мягкие, струящиеся ткани придают помещению нотки романтизма и оттенок винтажного очарования. Они прекрасно впишутся в современный минималистский декор, сделав его более лёгким, воздушным и уютным. Ко всему прочему, кружевные занавески также могут создать ощущение тепла и уюта, несмотря на их хрупкость и утончённость.

5. Настенный ковёр


Настенные ковры также возвращаются в современную моду. \ Фото: d1h3pk8iipmcfn.cloudfront.net.

Настенные ковры также возвращаются в современную моду. \ Фото: d1h3pk8iipmcfn.cloudfront.net.

 

Как правило, советские ковры часто отличаются насыщенными, яркими цветами, геометрическими узорами и смелыми рисунками, которые, по словам дизайнеров, могут красиво контрастировать в современном интерьере. Сочетание такого ковра на стене с современным декором и мебелью, создаст интересную смесь двух эпох, приправленных нотками винтажной атмосферы, тем самым добавив в пространство ярких красок и тепла.

6. Старенький проигрыватель


Проигрыватель или радиола станут не только прекрасным элементом декора. \ Фото: theaudiokeeper.com.

Проигрыватель или радиола станут не только прекрасным элементом декора. \ Фото: theaudiokeeper.com.

 

Как правило, старые советские проигрыватели часто имеют классический ретро-дизайн в сочетании с изящными и стильными линиями и разнообразием форм. Поэтому их с лёгкостью можно интегрировать в современный интерьер, создав интересную и эксцентричную атмосферу в жилом пространстве. Кроме того, если ретро-проигрыватель (радиола или патефон) в рабочем состоянии, то его запросто можно использовать по назначению, а если нет – тогда используйте его в качестве тумбы или журнального столика.

7. Чемоданы


Чемоданам также можно найти отличное применение. \ Фото: bing.com.

Чемоданам также можно найти отличное применение. \ Фото: bing.com.

 

За последние пару лет старые советские чемоданы вновь стали на пике популярности. Многие современные дизайнеры используют их в качестве элементов декора в интерьере. В них можно хранить всякие безделушки, а также вещи, которые надевались пару раз в год. Также чемодан можно использовать в качестве тумбочки, журнального столика, табурета или подставки для ног.

8. Телевизор


Сделайте из телевизора арт-объект. \ Фото: reddit.com.

Сделайте из телевизора арт-объект. \ Фото: reddit.com.

 

Старенький телевизор прошлого века, также станет отличным элементом декора. Ведь его можно использовать не только в качестве тумбы, а и как арт-объект. Главное проявить фантазию и запастись терпением. Например, можно сделать подставку под цветы в горшках, или подставку для книг, журналов, статуэток и других безделушек.

9. Машинка швейная


Даже стол от швейной машинки можно оригинально использовать в современном интерьере. \ Фото: bing.com.

Даже стол от швейной машинки можно оригинально использовать в современном интерьере. \ Фото: bing.com.

 

Как бы забавно это не звучало, но советская швейная машинка может пригодиться в современном мире даже в том случае, если вы не занимаетесь шитьём. Например, сняв саму машинку, можно использовать стол в качестве тумбы или стола как для творчества, так и в качестве подставки, на которой можно разместить все необходимые вещи от книг с журналами до косметических средств.

10. Самовар


Какое чаепитие и без самовара. \ Фото: google.com.

Какое чаепитие и без самовара. \ Фото: google.com.

 

В большинстве случаев в современном мире самовар используется в качестве элемента декора, поскольку создаёт уникальную и аутентичную винтажную атмосферу. Но если он в рабочем состоянии, то его запросто можно использовать по назначению, собравшись за чашечкой чая в кругу семьи.

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