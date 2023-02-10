Как изменились стандарты мужской красоты за последние 100 лет

Усы как атрибут джентльмена 1910-х







Эпоха джаза







Голливудская лаконичность







Эй, моряк!







Танцуй как Элвис







Стильные 60-е







Расцвет хиппи







Волк с Уолл-стрит 80-х







Гранж, гранж, гранж







Типичный метросексуал







Пучок, борода — мода такова







А вот и сам ролик:







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