Усы как атрибут джентльмена 1910-х
Эпоха джаза
Голливудская лаконичность
Эй, моряк!
Танцуй как Элвис
Стильные 60-е
Расцвет хиппи
Волк с Уолл-стрит 80-х
Гранж, гранж, гранж
Типичный метросексуал
Пучок, борода — мода такова
А вот и сам ролик:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Как изменились стандарты мужской красоты за последние 100 лет
Усы как атрибут джентльмена 1910-х
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии