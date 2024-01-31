Что означает загадочная надпись на древнем сфинксе, над которой учёные веками ломали голову

В древнеримской провинции Дакия, на территории современной Румынии, в начале XIX века была найдена бронзовая статуя Сфинкса. Таинственная скульптура датируется III веком. Более столетия учёных сбивала с толку загадочная надпись на ней. Они долгое время пытались её расшифровать и, наконец, им это удалось. Что говорится в коротком необычном стихотворении, которое так долго занимало умы научных мужей?
Загадочная статуя
В XIX веке на территории современной Румынии, что раньше принадлежала Римской империи и носила название провинция Дакия, была найдена необычная скульптура. Бронзовая фигура крылатого Сфинкса озадачила археологов. Позже она была куплена неким европейским графом. Примерно в 1848 году статуэтка была украдена. Артефакт так и не нашли. До наших дней дошла только гравюра с изображением мифического божества.
Дакия на карте. / Фото: historymoldavia.blogspot.com
Бронзовая статуя Сфинкса, датируемая III веком, была найдена в Дакии, римской провинции, что на территории современной Румынии. / Фото: infinityexplorers.com
На сохранившемся чудом рисунке можно заметить необычную надпись, которая украшает эту скульптуру. Почти два века она занимала умы мужей науки, которые стремились её расшифровать. Загадочные символы никак не поддавались, не желая раскрывать свою манящую тайну.
Мифическое божество веками будоражило умы учёных. / Фото: infinityexplorers.com
Что говорят об этом Сфинксе учёные
Историки говорят, что сфинкс в образе крылатого льва был изначально создан как объект поклонения. Мифическое божество почитали, ему поклонялись. Десятилетиями учёные исследовали странные символы, написанные на статуэтке, пытаясь расшифровать таинственную надпись. Однако все их попытки не увенчались успехом. Скорее всего потому что надпись была с секретом. Дело в том, что необычный текст высечен нетрадиционно для древних времён - он читается справа налево.
Надпись необычна тем, что читается справа налево.
Когда исследователи заметили этот зеркальный эффект, то с лёгкостью распознали в странных символах архаичные буквы греческого алфавита.
Что же значит надпись на фигуре Сфинкса
Древнее послание учёные идентифицировали как стихотворение на прото-венгерском. В переводе загадочная надпись гласит: «Смотрите, созерцайте, поклоняйтесь: здесь находится священный лев». Стихотворные в оригинале строки служат повелением поклоняться фигуре Сфинкса. Как говорят эксперты, расшифрованное стихотворение примечательно тем, что культ сфинкса не был частью преобладающей древнеримской мифологии. С богами римского пантеона многие знакомы и сегодня. Статуя Сфинкса служит свидетельством религии меньшинства в Римской империи, записи о которой гораздо скуднее.
Сфинксу в Римской империи поклонялось меньшинство. / Фото: shedevrum.ai
Изображения божества впервые появились в Египте и некоторых частях Ближнего Востока в III веке до нашей эры, а позже были найдены по всему Средиземноморью.
Рисунок утраченного сфинкса (в центре) в сравнении с греческим сфинксом, найденным в Дельфах (слева), и другим рисунком сфинкса, найденным на Алтае, Россия. / Фото: infinityexplorers.com
Статуя сфинкса в Санкт-Петербурге. / Фото: fotokto.ru
Текст примечателен и необычен ещё и тем, что он написан как метрическое стихотворение, тогда как большинство надписей того времени были написаны прозой. Это говорит о том, что автор испытывал особое благоговение перед мифическим божеством, так тщательно и художественно подписывая скульптуру.
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