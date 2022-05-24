Почему листья клубники меняют цвет

Листья садовой земляники могут потерять свой насыщенный зеленый цвет, а иногда и вовсе изменить его в силу самых разных обстоятельств, начиная с естественного процесса увядания и заканчивая патологией. Иногда волноваться не стоит, но чаще всего повод для беспокойства все же есть.



Какими только «красками» не играют листья клубники, если с ними что-то не так! Розово-красные, бледно-желтые с прожилками, пятнистые в обрамлении белой каймы… Вот только когда это с ними происходит, садоводам совсем не до любования. Нужно быстрее спасать культуру, но для этого надо точно знать, от чего именно. Характер того, как меняют свой цвет листья растений, поможет в этом разобраться.



Бурые и серые пятна на листьях клубники

Красно-бурые пятна на листьях клубники

Листья клубники темнеют и увядают

Обратная сторона листьев клубники становится розовой

На листьях появились желтые или рыжие пятна

Листья клубники желтеют целиком

Листья клубники краснеют целиком

Такое заболевание, как серая гниль земляники, сложно спутать с чем-то другим. Больше всего от нее страдают плоды, но и на листьях просматриваются признаки в виде бурых и серых пятен, которые впоследствии покрываются серым или дымчатым пушистым налетом, особенно во влажную погоду. Затем зеленые плоды засыхают, а зрелые – становятся водянистыми и быстро загнивают.Что делать? Бороться с этой болезнью поможет Алирин-Б. Обработку клубники этим биофунгицидом проводят трижды: во время бутонизации, после цветения и после начала формирования ягод.Для обработки готовят раствор из расчета 10 таблеток на 10 л воды. Этого объема хватает на площадь в 100 кв.м. Второй вариант – препарат Прогноз. Им опрыскивают растения в период вегетации до цветения и после уборки урожая. Норма расхода препарата – 1 мл на 1 л воды, а правильный расход раствора составляет 1,5 л на 10 кв.м. Также подойдет и Агролекарь: им культуру опрыскивают дважды – до цветения и после уборки урожая, растворяя 10 мл препарата в 10 л воды и расходуя 1,5 л раствора на 10 кв.м площади.В качестве мер профилактики специалисты рекомендуют выбирать устойчивые к болезни сорта, высаживать их на хорошо проветриваемом солнечном участке и правильно дозировать удобрения с содержанием азота, способствующего росту листвы и, как следствие, возникновению затененных зон.Перед вами – бурая пятнистость. Она сильнее поражает старые листья, которые покрываются красно-бурыми разрастающимися пятнами. Впоследствии листья темнеют, на них появляются черные грибковые споры. Листья засыхают и отмирают. Если со временем красновато бурые пятна побелели и «обзавелись» красно-бурой каймой, это тоже пятнистость, но другая – белая (по-другому – рамуляриоз).Что делать? Обработайте растения 1%-ным раствором бордоской смеси из расчета 10 л на 100 кв.м. Всего потребуется не менее трех обработок с интервалом как минимум 25 дней.Для профилактики пятнистости листьев применяйте те же меры, что и в случае с заболеванием серой гнилью.По мере развития вертициллезного увядания (именно такое название носит эта болезнь) растение темнеет и увядает, начиная с нижних и старых листьев, а затем поражаются и все остальные. Постепенно на них развивается межжилковый некроз. Впоследствии болезнь может поразить и корневую систему.Если увядание начинается с края листа, то, скорее всего, ваша клубника имеет дело с фузариозом. Если при увядании листья скручиваются и приобретают сероватый оттенок, вероятно, увядание связано с фитофторозом.Что делать? Полностью удалите заболевшие растения с участка и сожгите. Здоровые кустики обработайте биопрепаратами Глиокладин, Триходермин или химическим фунгицидом Максим по инструкции. Можно использовать медьсодержащие препараты. Например, поможет смесь из 100 г сульфата меди, 100 г извести и 10 л воды. Этим раствором нужно обработать садовую землянику, но еще до начала цветения и плодоношения.В целях профилактики нужно соблюдать севооборот, а все растительные остатки полностью убирать с грядок.Если процесс сопровождает скручивание, а на лицевой стороне заметен серо-белый налет, ваша садовая земляника поражена мучнистой росой.Что делать? Обработайте растения Бактофитом или Споробактерином по инструкции. Зараженные листья удалите. Впредь выбирайте устойчивые к болезни сорта, тщательно отбирайте и дезинфицируйте посевной материал и высаживайте его на солнечное, хорошо проветриваемое место, не загущая посадок.Классическое проявление ржавчины листьев, закономерный итог которой – их преждевременное усыхание.Что делать? Дважды (или трижды) за сезон обрабатывайте культуру Алирином-Б, растворив 2 таблетки в 1 л воды. Такого объема раствора хватает для обработки участка площадью 10 кв.м. Части растения (или все растение полностью), пораженного ржавчиной, необходимо уничтожить, обрезав их над расстеленной пленкой (это предотвратит попадание спор гриба на здоровые растения).Весной (в конце апреля – начале мая) для профилактики кусты клубники обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью (1 л на 10 кв.м). Также в профилактических целях необходимо прореживать посадки и каждые 4-5 лет менять «место жительства» кустов.Это происходит либо из-за неправильного ухода за растениями, либо вследствие поражения болезнями или вредителями.Что делать? Первым делом упорядочьте уход за растением.Во-первых, оно должно расти в среднем суглинке или в супесчаной почве нейтральной или слабокислой реакции – в противном случае растения придется либо пересадить, либо внести в почву необходимые вещества.Не высаживайте клубнику вблизи тюльпанов и малины – иначе рискуете получить в качестве незваного гостя долгоносика.Не следует отводить садовой землянике то место, где в прошлом сезоне располагались растения из семейств Пасленовые и Астровые (лучше посадить кусты туда, где прежде росли редис, репа и цветная капуста).Поливать культуру нужно умеренно и ни в коем случае не загущать посадок. Частота поливов зависит от типа почвы и погоды. В среднем за один полив расходуют 10-12 л воды на 1 кв.м. Для сохранения влаги в почве клубнику мульчируют соломой.А для восполнения нехватки магния как причины пожелтения листьев в почву вносят сульфат магния (в виде раствора – 15 г на 10 л воды или сухих гранул – 20-25 г на 1 кв.м.). Спустя неделю процедуру повторяют.В случае нехватки азота клубнику подкармливают аммиачной селитрой, растворив 25-30 г удобрения в 10 л воды.Пожелтевшие, а впоследствии побледневшие листья с яркими прожилками сигнализируют вам о неинфекционном хлорозе. Чаще всего в этом случае растениям не хватает железа. Для восполнения этого дефицита нужно поливать кусты хелатом железа по инструкции или такими препаратами, как Микровит и Солу Микро. Кстати, изредка по этой же причине у клубники чернеют цветки.Если вместе с пожелтением листьев вы заметили на садовой землянике еще и вредителей (малинно-земляничный долгоносик, тля, паутинный клещ), самое время обработать растения препаратами Антиклещ или Инта-Вир по инструкции.Иногда причиной изменения цвета листьев, помимо перечисленных вредителей, могут быть и другие их «коллеги». Чаще всего их можно увидеть невооруженным глазом и применить одно из логичных средств борьбы.Если исключить вариант с пятнистостью, причин может быть две – нехватка азота и неблагоприятные погодные условия.Что делать? При нехватке азота при температуре до 15°С положение спасет весенняя корневая подкормка аммиачной селитрой, а выше 15°С – мочевиной. Если предпочитаете органику, удобрите растения раствором птичьего помета, приготовленного в пропорции 1:15. В последующем «химию» можно заменить настоем из крапивы и хлеба, разведенным водой в пропорции 1:10, или предварительным заделыванием в почву годом ранее растений-сидератов. При сильных весенних перепадах температур рекомендуется на ночь накрывать грядки спанбондом.Если листья садовой земляники стали краснеть ближе к концу вегетационного периода, волноваться не стоит. Сезон завершается, и этот процесс естественный.Если в этой статье вы не нашли ответа на свой вопрос, что именно случилось с листьями вашей садовой земляники, попробуйте поискать ответ в советах профессионалов.