7 продуктов, которые хозяйки хранят неправильно, из-за чего те быстро портятся

Сейчас основная сложность заключается не в том, чтобы купить качественные и полезные продукты. Главная загвоздка состоит в их грамотном хранении, при несоблюдении условий которого еду можно будет выбросить уже через несколько дней. Novate.ru рассказывает, какие ошибки хозяйки чаще всего допускают в этом вопросе, и как их избежать.
Ошибка 1: Хранить орехи в шкафчике
Орехи лучше хранить в zip-пакете в холодильнике
Чаще всего хозяйки хранят орехи на полке в пакете или в бакалейном шкафчике, ведь искренне считают, что комнатная температура – лучшие условия для этого продукта. На самом деле и очищенные, и неочищенные орехи следует сразу после покупки класть в холодильник. Если этого не сделать, в скором времени на них появится плесень или грибок, опасный для здоровья. Ядра, которые находятся в скорлупе, следует предварительно упаковать в холщовый мешок или короб из джута, а вот очищенные орехи стоит сложить в стеклянную банку или бутылку, которая закрывается – так они простоят около 100 дней.
Ошибка 2: Хранить чеснок в корзинке
Чеснок лучше себя чувствует в холоде
Чаще всего овощи, которые нужны нам для приготовления первых блюд мы предпочитаем хранить на кухне в глубоком ящике стола. При этом мало кто учитывает, что мир растительной еды весьма разнообразен, а значит, и условия хранения не являются одинаковыми. Так, например, помидоры, баклажаны, картофель следует хранить при комнатной температуре, а вот горох, зелень, лук, морковь – в контейнерах в холодильнике. Но самая интересная ситуация обстоит с чесноком, ведь лучшее место для него – это морозилка.
На заметку: Целые зубчики можно замариновать в растительном масле. Для этого нужно взять банки, простерилизовать их, до верха заполнить вымытым и просушенным чесноком, а затем залить холодным оливковым или подсолнечным маслом. Обратите внимание, что жидкость должна полностью покрыть содержимое. Добавьте любимые специи и травы, закройте банки и отправьте в холодильник. В будущем зубки можно будет использовать для приготовления блюд, а масло – для заправки салатов.
Ошибка 3: Хранить кофе в шкафчике
Заварной кофе лучше пересыпать в банку с крышкой
Если вы покупаете молотый кофе, а затем готовите напиток в кофеварке, то наверняка замечаете, как быстро он «выдыхается», находясь в не герметичном пакете в шкафу. Здесь существует несколько вариантов решения проблемы. Самый сложный, но самый «вкусный» – покупать зерна, перемалывать их непосредственно перед приготовлением, а затем сразу варить кофе. Второй вариант – пересыпать кофе в плотно закрывающуюся банку или герметичный контейнер. Третий – хранить упаковку в морозилке. Низкая температура позволяет сохранить аромат и свойства кофе неизменными. Кстати, туда же следует поместить и муку, чтобы ее не атаковали вредители. А вот оливковому маслу, меду и ряду другие продуктов «мороз» противопоказан – при отрицательных температурах структура этих продуктов разрушается, что делает их непригодными для употребления в пищу.
Ошибка 4: Хранить сыр без упаковки
Сыр без упаковки быстро засыхает
Сыр является одним из самых капризных продуктов, когда речь идет о хранении. Да-да, в этом вопросе он обогнал даже молоко и ряд других скоропортящихся продуктов. Испортить вкус сыра очень просто – достаточно хранить его в холодильнике без упаковки. Чтобы иметь возможность как можно дольше наслаждаться вкусом продукта, придерживайтесь следующих правил: во-первых, сыр необходимо держать куском, а не в нарезке, во-вторых, переложить его в пергамент или салфетку, пропитанную воском, после того, как достали из заводской упаковки, в-третьих, хранить в самом теплом месте холодильника – отсек на дверце идеально подойдет. А вот яйца оттуда лучше убрать, хотя для них там и предусмотрено место. Дело в том, что они нуждаются в более низкой температуре для хранения, а, лежа на дверце, могут быстро испортиться.
Ошибка 5: Не обрабатывать мясо и рыбу перед хранением
Мясо нужно вытащить из пакета, промыть, обсушить и завернуть в пергамент, чтобы не задохнулось
Казалось бы, все давно знают, как именно стоит хранить эти продукты, однако нюансы все же есть. Во-первых, продукты необходимо вынуть из пакетов и пластика. Мясо следует помыть под проточной водой, хорошо обсушить, а затем завернуть в пергамент и отправить в холодильник. Что касается рыбы, то ее нужно предварительно еще и разделать, ведь, как известно, она начинает гнить с головы. Если есть икра, ее нужно поместить в герметичный контейнер и поставить в холодное место, поближе к морозилке. Во-вторых, если вы планируете сделать запас этих продуктов, уберите из упаковок с мясом и рыбой воздух, а затем уже замораживайте. Идеально для ваших целей подойдет тара с вакуумным клапаном.
Ошибка 6: Оставлять консервацию под прямыми солнечными лучами
Банки с пола лучше убрать в закрытый шкаф
В магазине консервы обычно лежат на открытых, хорошо освещенных полках, из чего мы делаем выводы, что после покупки их можно просто оставить на полке, не заботясь о температуре и влиянии прямых солнечных лучей. На самом деле, любые консервированные продукты, в частности, овощи и мясо, не любят тепло и яркий свет. Идеальное место для хранения жестяной тары – кладовка, в которой температура не превышает 15 градусов. Что касается продуктов в стеклянных банках, то их главное спрятать от света, поэтому обычный темный шкафчик на кухне или в коридоре придется как нельзя кстати.
Ошибка 7: Хранить яблоки в холодильнике вместе с другими фруктами
Яблоки способствуют быстрому созреванию фруктов и овощей по соседству
Мы привыкли, что крупные ящики, расположенные внизу холодильника, предназначенные для хранения овощей и фруктов. Да и положить туда все свои покупки по приходу с рынка намного проще, чем сортировать и раскладывать по разным местам. Однако это ошибка. Некоторые фрукты способны выделять газ этилен, при воздействии которого ряд продуктов созревают гораздо быстрее. Это свойство этилена даже используют в промышленных масштабах, однако согласитесь – в домашних условиях к этой процедуре стоит прибегать нечасто.
Яблоки выделяют большое количество газа, особенно в тот момент, когда начинают темнеть, поэтому в ваших же интересах положить их подальше от других продуктов, например, в глубокий кухонный ящик или корзину. Исключением являются случаи, когда вы намеренно хотите ускорить процесс созревания овощей и фруктов. В этом случае вам необходимо положить вместе с ними в бумажный пакет несколько яблок и подождать некоторое время. Если же вы не планируете съедать яблоки в ближайшее время, положите их на отдельную полку в холодильнике – так они дольше будут оставаться свежими и хрустящими.
