7 продуктов, которые хозяйки хранят неправильно, из-за чего те быстро портятся

Ошибка 1: Хранить орехи в шкафчике

Орехи лучше хранить в zip-пакете в холодильнике

Ошибка 2: Хранить чеснок в корзинке

Чеснок лучше себя чувствует в холоде

Ошибка 3: Хранить кофе в шкафчике

Заварной кофе лучше пересыпать в банку с крышкой

Ошибка 4: Хранить сыр без упаковки

Сыр без упаковки быстро засыхает

Ошибка 5: Не обрабатывать мясо и рыбу перед хранением

Мясо нужно вытащить из пакета, промыть, обсушить и завернуть в пергамент, чтобы не задохнулось

Ошибка 6: Оставлять консервацию под прямыми солнечными лучами

Банки с пола лучше убрать в закрытый шкаф

Ошибка 7: Хранить яблоки в холодильнике вместе с другими фруктами

Яблоки способствуют быстрому созреванию фруктов и овощей по соседству