Секреты, которые нужно знать каждому дачнику

Каждый дачный сезон превращается в настоящую битву за урожай.

Вместо того, чтобы отдохнуть в тенечке, дачники с утра до вечера борются с сорняками и вредителями.

К счастью, есть несколько рекомендаций, которые облегчат труд садовода и позволят получить максимальное удовольствие от дачного отдыха.



Секрет самых ухоженных клумб

Чтобы ничего не потерялось

Устройство для формирования лунок в почве

Декоративные посадки в старых пнях

Сделайте трикотажный браслет для работ в саду

Соседство цветов рядом с овощами

Удобряйте почву спитым кофе

Выращивайте рассаду в пластиковых бутылках

Приручите хищных насекомых

Соорудите вешалку для садовых перчаток

Сделайте контейнеры для сбора отходов из старых покрышек

Затачивайте садовый инвентарь при хранении

Самые вкусные томаты

Защитите участок от ос

Яркие цветы с пышными бутонами — мечта многих дачников. Если результат ваших посадок оставляет желать лучшего, используйте в качестве удобрения банановую кожуру. Можно замораживать ее весь год, а затем измельчить или добавить в компост. Вашим пышным розам позавидуют все соседи!Для повышения урожайности отдельных растений, их следует сажать по соседству друг с другом. Чтобы не ошибиться во время прополки молодых побегов, оставляйте маркеры на грядках или даже конкретных рядах.У настоящего перфекциониста все грядки выверены до сантиметра. Не обязательно брать с собой линейку на саму посадку. Сделайте специальное приспособление из винных пробок или лотка от яиц. Разрыхлите землю и надавите формой на нее. Грядки будут идеальными!Старое больное дерево из проблемы можно превратить в преимущество участка.Не тратьте время и силы на выкорчевывание пня. Удалите лишь сердцевину, заполнив полость плодородной почвой. Посадите в такую импровизированную клумбу и рядом с ней яркие цветы.У современных садоводов есть проблема, с которой не приходилось сталкивать более старшему поколению. Нужно постоянно думать о том, чтобы не потерять мобильный телефон. Удобный аксессуар из старого носка можно надеть на руку. Теперь вы всегда можете быть на связи, слушать музыку или аудиокнигу во время садовых работ.Во-первых, такие грядки выглядят очень оригинально. Во-вторых, резкий аромат некоторых цветов и специй отпугнет от овощей вредителей. Отлично показали себя полынь, чеснок, мята и календула. Цветки настурции и вовсе заставят насекомых держаться от вашего огорода подальше.Спитая гуща станет отличным удобрением. Главное правило — высушивайте гущу для хранения, иначе в ней заведется вредная плесень.Вы можете значительно увеличить площадь посадки, если разрежете бутылку вдоль и положите на бок. Так в одну бутылку поместиться больше растений.Привлеките на участок божьих коровок, шмелей и пчел, разлив вокруг растений, нуждающихся в защите сахарный сироп. Увлеченные запахом угощения, хищники покончат и со значительной частью вредителей.Городской житель, приезжающий на любимую дачу в перерывах между работой в офисе, вынужден внимательно следить за состоянием своего маникюра. Поэтому без перчаток не обойтись. Чтобы последние дольше служили и не терялись, организуйте для них вешалку с несколькими бельевыми прищепками. Вы больше не будет вешать перчатки на крючок, и они не будут рваться.Установите несколько покрышек друг на друга, заправив в них большие пакеты. Каждую из конструкций покрасьте в свой цвет, чтобы не перепутать мусор при его сортировке. Теперь ваша дача будет приспособлена для раздельного сбора отходов разного вида.Наполните ящик крупным песком или мелкой галькой. Лезвия будут острыми, чистыми и не пострадают от ржавчины.Если хотите вырастить сочные и сладкие плоды, используйте в качестве удобрения немного пищевой соды. Результат вас приятно удивит.Если насекомые решили устроить гнездо рядом с вашим домом, придется пойти на крайние меры. Сделайте ловушку из пластиковой бутылки, наполненной сиропом. Какая-то часть насекомых останется внутри, а другим придется найти жилье вдали от вашего участка.