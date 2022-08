Мужская психология глазами проститутки

Бывшая проститутка, которая утверждает, что переспала более чем с 10 тысячами мужчин, теперь помогает женщинам понять противоположный пол и выстроить отношения. Она написала книгу, в которой раскрыла секреты профессии и рассказала о своем опыте.











После более чем десяти лет в индустрии для взрослых 39-летняя Гвинет Монтенегро написала книгу о своем сексуальном опыте.



Монтенегро утверждает, что в центре внимания мужчин могут быть женщины с любыми формами и размерами, а не только стереотипные гламурные барышни.



«Малоизвестная тайна заключается в том, что довольно много мужчин ищут не самых горячих девушек по вызову и тех, кто не так классически красив, потому что они застенчивы и иногда неадекватны». А некоторые мужчины предпочитают зрелых женщин молодым девушкам.







В своей новой книге «The Secret Taboo — The Ultimate Insider’s Guide To Being a Financially Successful Escort» («Секретное табу — руководство закоренелого инсайдера, чтобы стать финансово успешным работником эскорта») Монтенегро рассказывает не только о финансовой стороне вопроса.



«Если у вас большая грудь, то есть спрос. Если у вас маленькая грудь, то все равно есть спрос. Я бы не слишком волновалась по этому поводу».







Монтенегро рассказала, что для клиента важно быть нужным и желанным для женщины.

И они действительно хотели поговорить с девушкой, за которую платили.«Женщине нужно выглядеть так, будто она чрезвычайно сильно хочет этого мужчину, даже если это не так».По мнению Гвинет, секрет заключается еще и в одежде: женщина не должна одеваться слишком откровенно , в ней должна оставаться тайна.После 12 лет работы в секс-индустрии Монтенегро рассказала, что большинство мужчин обращались к ней не за извращенным сексом, а чтобы спасти свои отношения. Многие клиенты, по ее словам, хотели просто снова почувствовать себя мужчинами. Несмотря на то что 90 процентов ее клиентов были женаты , Гвинет не чувствует себя виноватой. Она утверждает, что спасла множество браков.«Все очень просто: мужчина не изменяет, если получает все, что хочет, в браке. Мужчина не может отключить свои биологические желания. Как сказал один из моих клиентов: “Я очень сильно люблю свою жену, но мы занимаемся сексом три раза в год, а я горячий мужчина”. Мужчины изменяют, потому что им надо удовлетворять свои биологические желания. Это не “Красотка” — мужчины не уходят от своих жен из-за девушек по вызову».По словам Гвинет, она рада быть в стороне от профессии и учить женщин, как понимать мужчин.Монтенегро рассказала, что к темным глубинам секс-индустрии ее привели безжалостные издевательства в детстве и крайне низкая самооценка.«В школе надо мной издевались, потому что я была очень застенчивой. Я была легкой мишенью. В то время у меня была еще и очень низкая самооценка. Я была нормальным человеком, обычной девчонкой по соседству, которую никогда бы никто не заподозрил в занятии эскортом. В то время я хотела заработать побольше денег, поэтому все это в сочетании с низкой самооценкой привело меня в индустрию развлечений для взрослых».Гвинет начала вести дневник в самом начале своей эскорт-карьеры — 12 лет назад. За это время она переспала с 10 091 мужчиной, записав каждый такой случай.«Я записывала это. Сперва — чтобы отвлечься, думала, что опишу свой опыт, чтобы помочь себе с этим справиться» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)