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Зимний уход за геранью

Если с наступлением холодов герани в домашнем цветнике стали хуже себя чувствовать: листочки растений стали блеклыми, потеряли упругость и начали обсыпаться, а цветение и вовсе прекратилось, то пора принимать меры, которые помогут растению вернуть былое здоровье и красоту.
Использование всего двух домашних органических подкормок позволит добиться отличного результата с минимальным вложением сил.


Удобрение с глицином



Необходимые компоненты:

вода теплая — 1 л;

молоко — 1 ч.л;

натуральный мед — 1 ч.л;

глицин — 2 таблетки.

В меде содержится большое количество питательных веществ и аминокислот, которые способствуют активному росту и развитию растений. Глицин в составе удобрения поможет растению легко усваивать все питательные вещества из молока и меда.



В зимний период времени использовать данную подкормку рекомендуется 1 раз в 2 недели.


Удобрение с витаминами группы В



Необходимые компоненты:

вода теплая — 1 л;

молоко — 1 ст.л; витамины группы В — 1 таблетка.

Витамины группы В необходимы каждому растению, так как они принимают непосредственное участие в процессах развития корневой системы, накопления листочками хлорофилла, помогают укрепить иммунную систему растений.



Используйте подкормку с витаминами группы В для полива герани под корень 1 раз в 2 недели.



Обратите внимание: количество органических подкормок в зимнее время года необходимо сокращать. Если в теплый период времени для подкормки одного небольшого растения используется порядка 200 мл подкормки, то зимой это количество необходимо уменьшить до 100 мл.
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