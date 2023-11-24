Зимний уход за геранью

Если с наступлением холодов герани в домашнем цветнике стали хуже себя чувствовать: листочки растений стали блеклыми, потеряли упругость и начали обсыпаться, а цветение и вовсе прекратилось, то пора принимать меры, которые помогут растению вернуть былое здоровье и красоту.

Использование всего двух домашних органических подкормок позволит добиться отличного результата с минимальным вложением сил.







Удобрение с глицином

Удобрение с витаминами группы В

вода теплая — 1 л;молоко — 1 ч.л;натуральный мед — 1 ч.л;глицин — 2 таблетки.В меде содержится большое количество питательных веществ и аминокислот, которые способствуют активному росту и развитию растений. Глицин в составе удобрения поможет растению легко усваивать все питательные вещества из молока и меда.В зимний период времени использовать данную подкормку рекомендуется 1 раз в 2 недели.вода теплая — 1 л;молоко — 1 ст.л; витамины группы В — 1 таблетка.Витамины группы В необходимы каждому растению, так как они принимают непосредственное участие в процессах развития корневой системы, накопления листочками хлорофилла, помогают укрепить иммунную систему растений.Используйте подкормку с витаминами группы В для полива герани под корень 1 раз в 2 недели.Обратите внимание: количество органических подкормок в зимнее время года необходимо сокращать. Если в теплый период времени для подкормки одного небольшого растения используется порядка 200 мл подкормки, то зимой это количество необходимо уменьшить до 100 мл.