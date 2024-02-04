С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Очень хорошая статья. Спасибо за подробную информацию.Средневековая фин...
  • Южанин
    Каноны женской по...
  • ММ
    1990 год. В Зеленограде массово производилась ЭВМ Электроника МС 511- выглядела как клавиатура в которую вставлялись ...Как в СССР появил...

Почему по правилам мужского этикета нижняя пуговица пиджака никогда не застегивается



«Не застегивай нижнюю пуговицу!». О том, что застегивать ту самую пуговицу на однобортном костюме сегодня не принято так или иначе слышал каждый. Однако, не каждый знает когда, где, почему и благодаря кому появилась эта на первый взгляд достаточно странная традиция. Чтобы найти ответ на данный вопрос, придется отправиться в путешествие в начало XX столетия.

История современного костюма уходит в Викторианскую эпоху. |Фото: Pinterest.

История современного костюма уходит в Викторианскую эпоху. |Фото: Pinterest.

 

Принято считать, что деловой костюм современного типа появился в середине XIX века в Англии в разгар «Викторианской эпохи». Как несложно догадаться, каких-либо жестких или хотя бы устоявшихся правил «костюмного этикета» в отношении пуговиц на тот момент не существовало. Мужчины застегивали или не застегивали пуговицы в соответствии со своими личными предпочтениями. Связано это было еще и с тем, что на заре появления делового костюма пиджаки были слишком многообразны для создания каких-либо общих правил. Однако, постепенно эта ситуация менялась.
Мода не застегивать нижнюю родилась в Англии в начале 20 века. |Фото: mediasole.ru.

Мода не застегивать нижнюю родилась в Англии в начале 20 века. |Фото: mediasole.ru.

 

К началу XX века «викторианский» костюм фактически превратился в тот самый деловой костюм, который сегодня привыкло видеть большинство людей. К этому моменту традиция ношения окончательно повернулась к тому, что мужчина все-таки должен быть застегнут на все пуговицы. Однако, такое ношение пиджака создавало ненужные сложности и портило внешний вид костюма, даже если тот был пошит на заказ по снятой мерке. Жирную точку в споре о застегивании пуговиц поставил король Великобритании Эдуард VII.


Появилась она с подачи короля Великобритании Эдуарда VII. |Фото: najti-po-photo.ru.

Появилась она с подачи короля Великобритании Эдуарда VII. |Фото: najti-po-photo.ru.

 

Дело в том, что Эдуард был «не крошечным мальчиком». А незадолго до своей коронации в августе 1902 года еще и набрал несколько килограммов, не отказывая себе в «простых радостях жизни». Придворный портной Харди Эмис пытался убедить будущего короля перешить гардероб, однако монарх решил не заморачиваться, обнаружив, что в его случае будет достаточно не застегивать нижнюю пуговицу на жилете и пиджаке. Так Эдуард VII ввел в моду расстёгивание нижней пуговицы. К удивлению многих без ее участия на костюме образовывалось меньше складок, даже если мужчина был исключительно стройным.
С тех пор пуговицу принято не застегивать. ¦Фото: vgorode.ua.

С тех пор пуговицу принято не застегивать. ¦Фото: vgorode.ua.

 

Нововведение пришлось по душе в самых разных странах. Поэтому очень быстро нижнюю пуговицу пиджака перестали застегивать мужчины по всему миру. А спустя несколько десятилетий удачная находка Эдуарда и вовсе превратилась в правило этикета. До сих пор застегивать все пуговицы однобортного пиджака считается дурным тоном.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх