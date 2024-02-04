Почему по правилам мужского этикета нижняя пуговица пиджака никогда не застегивается

«Не застегивай нижнюю пуговицу!». О том, что застегивать ту самую пуговицу на однобортном костюме сегодня не принято так или иначе слышал каждый. Однако, не каждый знает когда, где, почему и благодаря кому появилась эта на первый взгляд достаточно странная традиция. Чтобы найти ответ на данный вопрос, придется отправиться в путешествие в начало XX столетия.
История современного костюма уходит в Викторианскую эпоху. |Фото: Pinterest.
Принято считать, что деловой костюм современного типа появился в середине XIX века в Англии в разгар «Викторианской эпохи». Как несложно догадаться, каких-либо жестких или хотя бы устоявшихся правил «костюмного этикета» в отношении пуговиц на тот момент не существовало. Мужчины застегивали или не застегивали пуговицы в соответствии со своими личными предпочтениями. Связано это было еще и с тем, что на заре появления делового костюма пиджаки были слишком многообразны для создания каких-либо общих правил. Однако, постепенно эта ситуация менялась.
Мода не застегивать нижнюю родилась в Англии в начале 20 века. |Фото: mediasole.ru.
К началу XX века «викторианский» костюм фактически превратился в тот самый деловой костюм, который сегодня привыкло видеть большинство людей. К этому моменту традиция ношения окончательно повернулась к тому, что мужчина все-таки должен быть застегнут на все пуговицы. Однако, такое ношение пиджака создавало ненужные сложности и портило внешний вид костюма, даже если тот был пошит на заказ по снятой мерке. Жирную точку в споре о застегивании пуговиц поставил король Великобритании Эдуард VII.
Появилась она с подачи короля Великобритании Эдуарда VII. |Фото: najti-po-photo.ru.
Дело в том, что Эдуард был «не крошечным мальчиком». А незадолго до своей коронации в августе 1902 года еще и набрал несколько килограммов, не отказывая себе в «простых радостях жизни». Придворный портной Харди Эмис пытался убедить будущего короля перешить гардероб, однако монарх решил не заморачиваться, обнаружив, что в его случае будет достаточно не застегивать нижнюю пуговицу на жилете и пиджаке. Так Эдуард VII ввел в моду расстёгивание нижней пуговицы. К удивлению многих без ее участия на костюме образовывалось меньше складок, даже если мужчина был исключительно стройным.
С тех пор пуговицу принято не застегивать. ¦Фото: vgorode.ua.
Нововведение пришлось по душе в самых разных странах. Поэтому очень быстро нижнюю пуговицу пиджака перестали застегивать мужчины по всему миру. А спустя несколько десятилетий удачная находка Эдуарда и вовсе превратилась в правило этикета. До сих пор застегивать все пуговицы однобортного пиджака считается дурным тоном.
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