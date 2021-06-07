Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Для изготовления самодельного устройства потребуется бензопила и старая (сломанная) электролебедка с максимальным тяговым усилием 2 тонны.

Самодельная бензиновая лебедка имеет несколько очевидных преимуществ, по сравнению с ручной (механической) и электрической лебедкой.

В отличие от механической лебедки, бензиновая намного мощнее. А по сравнению с электролебедкой, ее можно использовать в любом месте, независимо от наличия розетки. Например, с помощью самодельного устройства удобно бревна подтягивать к машине.

Идею изготовления самодельной бензиновой лебедки мы подсмотрели у автора YouTube канала Made in Poland — берите на заметку!

Пошаговый процесс изготовления бензиновой лебедки

Первым делом разбираем корпус электролебедки, и извлекаем из нее вал. При помощи съемника снимаем с вала все лишнее.

Далее автор обточил вал на токарном станке, надел на него два подшипника, и установил обратно на свое место.

После этого необходимо будет выточить на токарном станке еще одну деталь, которая прикручивается к корпусу электролебедки (старая крышка, которая была на этом месте, удаляется).

На конце вала устанавливается переходник, чтобы можно было присоединить лебедку к бензопиле. Как сделать такой переходник подробно будет показано на видео.

Дополнительно к корпусу электрической лебедки (а конкретно — к передней его части) необходимо приварить металлический уголок с крепежными отверстиями — для крепления к корпусу бензопилы.

На следующем этапе, после того как разобрались с креплением корпуса лебедки к корпусу бензопилы и стыковкой вала с приводом, необходимо будет внести некоторые конструктивные изменения.

Во-первых, надо увеличить размеры вала, на который будет наматываться стальной трос. Во-вторых, придется изменить габариты самого корпуса, чтобы этот вал установить.

Чтобы все это сделать, нам потребуется листовой металл, кусочек стального уголка, и корпусный подшипник, в который будет вставляться второй конец вала.

Описывать все эти моменты не имеет смысла — проще посмотреть на видео в конце статьи. Наматываем трос на барабан, и самодельная бензолебедка готова.

Пошаговый процесс изготовления данной конструкции показан в авторском видеоролике. Советуем обязательно посмотреть, если вы надумаете повторить такую самоделку.