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Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Для изготовления самодельного устройства потребуется бензопила и старая (сломанная) электролебедка с максимальным тяговым усилием 2 тонны.

Самодельная бензиновая лебедка имеет несколько очевидных преимуществ, по сравнению с ручной (механической) и электрической лебедкой. 

В отличие от механической лебедки, бензиновая намного мощнее. А по сравнению с электролебедкой, ее можно использовать в любом месте, независимо от наличия розетки. Например, с помощью самодельного устройства удобно бревна подтягивать к машине. 

Идею изготовления самодельной бензиновой лебедки мы подсмотрели у автора YouTube канала Made in Poland — берите на заметку!

Пошаговый процесс изготовления бензиновой лебедки

Первым делом разбираем корпус электролебедки, и извлекаем из нее вал. При помощи съемника снимаем с вала все лишнее. 

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Далее автор обточил вал на токарном станке, надел на него два подшипника, и установил обратно на свое место. 

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

После этого необходимо будет выточить на токарном станке еще одну деталь, которая прикручивается к корпусу электролебедки (старая крышка, которая была на этом месте, удаляется). 

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

На конце вала устанавливается переходник, чтобы можно было присоединить лебедку к бензопиле.

Как сделать такой переходник подробно будет показано на видео. 

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Дополнительно к корпусу электрической лебедки (а конкретно — к передней его части) необходимо приварить металлический уголок с крепежными отверстиями — для крепления к корпусу бензопилы.

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

На следующем этапе, после того как разобрались с креплением корпуса лебедки к корпусу бензопилы и стыковкой вала с приводом, необходимо будет внести некоторые конструктивные изменения. 

Во-первых, надо увеличить размеры вала, на который будет наматываться стальной трос. Во-вторых, придется изменить габариты самого корпуса, чтобы этот вал установить. 

Чтобы все это сделать, нам потребуется листовой металл, кусочек стального уголка, и корпусный подшипник, в который будет вставляться второй конец вала. 

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Описывать все эти моменты не имеет смысла — проще посмотреть на видео в конце статьи. Наматываем трос на барабан, и самодельная бензолебедка готова. 

Как сделать бензиновую лебедку своими руками

Пошаговый процесс изготовления данной конструкции показан в авторском видеоролике. Советуем обязательно посмотреть, если вы надумаете повторить такую самоделку. 



Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-benzinovuyu-lebedku-svoim...

 

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