6 кулинарных ошибок, которые часто совершают на кухне

Никто не застрахован от ошибок на кухне, даже профессиональные повара и хозяйки со стажем. Иногда мы слишком торопимся, невнимательно читаем рецепт или делам по привычке, хотя это неправильно. Мы рассказываем о самых популярных ошибках, а также делится советами, как их избежать, чтобы блюда всегда получались вкусными.

Ошибка 1: Класть слишком много начинки в пиццу

Ошибка 2: Хранить овощи и фрукты вместе

Ошибка 3: Выливать из бутылки недопитое вино

Ошибка 4: Долго пользоваться специями

Ошибка 5: Открывать духовку в процессе приготовления еды

Ошибка 6: Промывать макароны

Пицца может размякнуть от количества начинки.Захотелось приготовить дома вкусную пиццу? Отличный план, домочадцы точно оценят! Вот только внимание нужно уделять не только тесту, но и начинке. Не будем говорить о том, какой именно она должна быть – у всех разные вкусы, кто-то любит с мясом, а кто-то с ананасами. Лучше скажем о количестве начинки.Нам кажется, что чем больше продуктов мы используем, тем вкуснее получается пицца, но это не так. Если положить много соуса, колбасы, сыра, грибов, овощей, классическое итальянское блюдо больше будет напоминать открытый пирог. От правильного количества начинки зависит качество теста – чтобы оно оставалось румяным, хрустящим и не прогибалось, когда вы берете его в руки, нужно соблюдать меру.Овощи вместе с фруктами лежат в холодильнике.В большинстве современных холодильников много полок, ящиков и других отсеков, в которых удобно хранить самые разные продукты, начиная от яиц и заканчивая борщом в кастрюле. Однако часто мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них быстро пропадают. И дело не в сроке годности, а в неправильном хранении.Так, например, для овощей и фруктов в холодильнике обычно предусмотрен один ящик, но держать их вместе – плохая идея.Лучше всего разложить продукты по разным емкостям – тогда они дольше будут оставаться свежими. В частности, отдельно от всех нужно хранить яблоки и бананы. Они выделяют газ, который способствует быстрому созреванию других плодов. Иногда это хорошо (когда вы купили зеленый киви или авокадо), но в большинстве случаев продукты просто гниют.А помидоры и фрукты с косточкой вообще нельзя держать в холодильнике – при низких температурах их мякоть быстро превращаются в кашу. Поэтому томаты, абрикосы, сливы и прочие фрукты лучше хранить в миске на кухонном столе.Используйте вино для приготовления мяса«Но оно же завтра будет невкусным!» – скажете вы, и будете правы. Напиток выветрится, потеряет аромат и свой неповторимый вкус. Однако мы не предлагаем его пить – лучше используйте вино для приготовления какого-нибудь вкусного блюда. Например, красное идеально подойдет для соуса к пасте или говядины по-бургундски, а белое – для грузинского чахохбили или ризотто. Это отличный пример разумного потребления и правильной экономии, особенно с учетом нынешних цен на алкоголь.Если в ближайшее время вы не планируете радовать членов семьи изысканным ужином, заморозьте вино в формочках для льда. Не удивляйтесь, так можно делать. Благодаря низким температурам напиток сохранит свой вкус и аромат, а позже вы сможете добавить его в соус, коктейль или десерт.Специи в открытых упаковках быстро выдыхаются.Покупать много разных специй в больших емкостях – это, конечно, экономно, плюс под рукой всегда есть нужная пряность. Но у такого подхода есть и минус. Дело в том, что специи быстро теряют свой вкус и аромат, особенно если вы храните их в открытых бумажных упаковках. Через пару-тройку месяцев их смело можно будет выбрасывать, потому что они выдохнутся.Лучше всего покупать специи в маленьких емкостях, особенно те, которые вы используете редко. Также их не следует держать в заводских упаковках. После вскрытия сразу пересыпьте пряность в герметичную баночку и плотно закройте крышкой, чтобы в нее не попадала влага. Специи следует хранить в ящике или шкафчике, подальше от прямых солнечных лучей.Духовку можно открыть один раз.Никто не говорит, что нужно оставлять блюдо без присмотра, пока не закончится таймер. Но и открывать духовку каждые пять минут, чтобы проверить, как там поживает мясо или пирог, тоже не нужно. При каждом открытии дверцы из духовки выходит большое количество горячего воздуха, и прибору потом приходится заново набирать температуру. В результате процесс приготовления затягивается и блюдо запекается неравномерно.Опытные хозяйки рекомендуют проверять состояние блюда два раза. Первый раз в духовку можно заглянуть примерно через 10 минут, если речь идет о рыбе, 20 минут, если о пироге и 30 минут, если о мясе. Второй раз – уже когда истечет установленное время. Достаньте блюдо из духовки, оцените состояние и, если нужно, отправьте еще на несколько минут дожариваться.Просто слейте макароны в дуршлаг, и всеМногие действия на кухне мы делаем на автомате, потому что так нас учили мамы и бабушки. Но если задуматься, часть из них являются ошибочными, и портят даже самые простые блюда. Взять, к примеру, макароны. В Советском Союзе их было принято промывать, потому что иначе на столе оказывалась странная липкая масса, а не аппетитное блюдо. Но в современном мире, когда большинство макарон производят из твердых сортов пшеницы, в этом нет необходимости.Чтобы паста не слиплась, достаточно варить ее в большом количестве воды, не накрывая кастрюлю крышкой. В крайнем случае можно добавить каплю растительного или сливочного масла, но обычно получается обойтись и без этого. Если же вы промоете макароны под краном, то соус будет стекать по ним и не сможет «закрепиться». Кстати, о соусе. Итальянские хозяйки готовят его с добавлением воды, в которой варилась паста. Берите на заметку!