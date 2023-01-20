Фотошоп XVII века: Как голландские и фламандские художники зарабатывали себе на жизнь

Картинная лихорадка







В XVII веке становится модным иметь на стенах домов картины.

Фабрики картин

Якоб Виллемс Делфт и его самая известная картина «Портрет художника и его семьи» (ок. 1590).





Еще одним весьма популярным и прибыльным делом для голландских живописцев XVII века было написание портретов правителей. Именно с той поры в Европе пошла мода «украшать» стены жилых домов и государственных учреждений живописными полотнами «власть имущих». А учредителем такой моды стала Голландская республика, давая тем самым возможность художникам зарабатывать свой кусок хлеба с маслом.





Фотошоп «золотого века»

Портретисты XVII века умело «редактировали» внешность заказчика.

Портреты на конвейер

Использование шаблонных форм делало большинство портретов XVII века очень похожими.

Нехудожественные инвестиции

Художник Питер Пауль Рубенс и его картина «Четыре философа».

Портреты – простому народу

Франц Халс (1580-1666). «Стрелковая гильдия св. Георгия», 1627 год. / Источник: studfile.net