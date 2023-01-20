Фотошоп XVII века: Как голландские и фламандские художники зарабатывали себе на жизнь

До самого начала XVII века европейские художники жили исключительно благодаря богачам. И вот наконец живописцы стали замечать уже вполне окрепший на то время средний класс. Ситуация вынуждает новые поколения художников следить и следовать за весьма капризной и изменчивой модой, выдумывать новые способы написания картин, приспосабливаясь к вкусам общества. Постепенно искусство становится «на поток», превращая живописцев в предприимчивых фабрикантов.
Картинная лихорадка
Нидерланды XVII века. Картины пользуются бешеным спросом практически у всех слоев населения, кроме самых низших. Полотна украшают жилища голландцев. Очень модным становится портрет. В некоторых домах появляются целые галереи, состоящие из картин предков, родственников и даже любимых домашних животных. Цена колебалась от нескольких гульденов за простенькую гравюру до нескольких тысяч за полотна именитых живописцев.
В XVII веке становится модным иметь на стенах домов картины.
Была у художников той поры и еще одна возможность хорошо заработать, даже не притрагиваясь к мольберту. Богатые люди практически поголовно занимались коллекционированием картин известных живописцев прошлого. Полотна продавались и покупались на аукционах, причем довольно часто оптовыми партиями. Оценить подлинность, а следовательно, и настоящую ценность таких картин, нанимали именитых экспертов – как правило, в их роли выступали художники.
Фабрики картин
На «картинном рынке» того времени самым большим спросом пользовались доступные среднему классу относительно дешевые полотна. Чтобы удовлетворить запросы клиентов, именитые художники на базе своих мастерских организовывали настоящие «фабрики картин». Так, известный голландский мастер той поры Якоб Виллемс Делфт (1610-1675 гг.) был одним из таких «фабрикантов».
Якоб Виллемс Делфт и его самая известная картина «Портрет художника и его семьи» (ок. 1590).
Художественная мастерская живописца выпускала картины 3 сортов. В основном это были копии известных полотен, а также вариации на тему популярных картин и сюжетов. Самые дорогие – «первосортные» полотна, Якоб Виллемс Делфт писал собственноручно. Второсортные картины «производили» малоизвестные или начинающие художники, которых мастер специально для этого приглашал.
Стоили такие работы дешевле, чем те, которые писал Делфт (кстати, не отличавшийся особым мастерством в живописи). Самыми же бюджетными были картины подмастерьев художника.
Еще одним весьма популярным и прибыльным делом для голландских живописцев XVII века было написание портретов правителей. Именно с той поры в Европе пошла мода «украшать» стены жилых домов и государственных учреждений живописными полотнами «власть имущих». А учредителем такой моды стала Голландская республика, давая тем самым возможность художникам зарабатывать свой кусок хлеба с маслом.
Фотошоп «золотого века»
Как бы это странно не звучало, но портретистам XVII века вовсе не обязательно было уметь изображать заказчиков с фотографической точностью. Ведь, как и сейчас на снимках, тогда на картинах все пытались выглядеть максимально хорошо и привлекательно. Вы вряд ли увидите на портретах той поры веснушчатые лица, следы перенесенной в раннем возрасте оспы, редкие волосы или проплешины, обильные глубокие морщины или же плохое состояние зубов. Все изображения тщательно «подгонялись» под каноны тогдашней красоты, за которую, собственно, заказчик и платил художнику деньги.
Портретисты XVII века умело «редактировали» внешность заказчика.
При этом иногда из-под кисти портретистов выходили все-таки и настоящие «копии». Стоит добавить, что делалось это исключительно по желанию заказчика. Так, в 1633 году один из толстых буржуа города Эдам потребовал у портретиста нарочно запечатлеть на полотне его тучность: в свои 40 с лишним лет он весил более 200 кг. Однако подобные случаи были редкими исключениями из правил. Большинство портретов имели между собой поразительную шаблонную схожесть. Таким образом голландских художников XVII века вполне справедливо можно назвать «первыми фотошоперами» в истории.
Портреты на конвейер
Большинство художников той поры были настоящими предпринимателями. Так, голландский мастер Михил Ян ван Миревелт (1566-1641 гг.) одним из первых додумался поставить изготовление портретов «на поток». Тем, кто желал обзавестись предметом живописи, предлагались несколько стандартов картин: только голова, погрудное изображение, половина фигуры, портрет до колен и изображение в полный рост. При этом для каждой композиции был предусмотрен фиксированный прейскурант.
Нередко портреты писались дистанционно, по присланной художнику гравюре. Естественно, ни о каком портретном сходстве в таком случае даже не могло быть и речи. У некоторых «художников-фабрикантов» были целые наборы заготовок изображений мужчин, женщин и детей разной комплекции и телосложения. Получив заказ, портретисту оставалось всего лишь дорисовать лицо клиента.
Использование шаблонных форм делало большинство портретов XVII века очень похожими.
Нередко случалось, что по какой-то причине заказ оставался не оплаченным. Однако в этом случае портрет не пропадал. Поверх уже нарисованного лица художник изображал другое с похожими чертами. Одним из таких предприимчивых портретистов был Каспар Нетшер (1639-1684 гг.).
Нехудожественные инвестиции
Несмотря на хорошую доходность художественного ремесла в ту пору, оно все же считалось весьма ненадежным. Мода стремительно менялась, конкуренция была бешеной, клиенты часто тянули с оплатой заказа или даже вообще не рассчитывались. Если художника объявляли банкротом – его автоматически исключали из «гильдии Святого Луки» (именно так в большинстве европейских городов назывались гильдии художников). Это в свою очередь накладывало запрет на продажу картин банкрота.
Художник Питер Пауль Рубенс и его картина «Четыре философа».
Понимая реальную ситуацию, многие предприимчивые живописцы инвестировали свои деньги в различные доходные бизнес-проекты. В качестве примера можно привести завещание известного фламандского художника Питера Пауля Рубенса (1577-1640 гг.), в котором указано, что живописец имел в своей собственности десять доходных домов, две фермы, две ежегодные ренты в 3 717 и 3 173 гульдена, а также внушительную коллекцию художественных полотен и драгоценностей.
Портреты – простому народу
Популярность живописи у среднего класса европейцев в XVII веке внесла существенные коррективы в ее жанровую структуру. Если до этого времени самыми популярными были исторические картины и портреты, то благодаря голландским буржуа на первое место вышел пейзаж. Лишь за период с 1610 по 1670 гг. рыночная доля этого жанра увеличилась с 25% до 40%, тогда как доля исторических полотен снизилась с 45% до 16%. Самым же дешевым, «народным» жанром, стал некогда аристократический портрет.
Франц Халс (1580-1666). «Стрелковая гильдия св. Георгия», 1627 год. / Источник: studfile.net
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