Как появился небоскрёб Steinway - самое тонкое высотное здание на планете

Несмотря на то, что архитектурные стили и формы постоянно меняются и совершенствуются, есть такие образцы, которые продолжают оставаться актуальными на протяжении десятилетий. Ярким примером последних являются небоскрёбы, которые по-прежнему активно строятся. Особенно много высоток в Нью-Йорке, в том числе таких, которые ярко выделяются своим видом или конструкцией.
Самый тонкий небоскрёб на планете. /Фото: wikipedia.org
Это необычное здание расположено в Нью-Йорке и называется Steinway Tower. Построенная в 2019 году высотка вот уже на протяжении трёх лет носит звание самого стройного небоскрёба в мире. Сооружение по праву считается настоящим шедевром инженерного искусства и представляет собой ярчайший пример новой тенденции в отношении небоскрёбов, которая главным образом проявляется именно в Нью-Йорке. Речь идёт о так называемых «сверхтонких» или «карандашных небоскребов».
Высоток в Нью-Йоре строится все больше. /Фото: solusnews.com
Steinway Tower находится на 111 West 57th Street в Манхэттене, то есть в непосредственной близости к Центральному парку. Промоутеры, занимающиеся сооружением, называют этот супер-тонкий небоскрёб «крупную веху в строительстве». Кроме того, здание позиционируется как ультрасовременное и роскошное место, а также в качестве образца инженерного мастерства американских архитекторов.
Небоскрёб во время строительства. /Фото: voms.ru
Габариты башни Steinway действительно поражают: по данным редакции Novate., его коэффициент стройности составляет 24:1. Высота сооружения достигает 435 метров, что позволяет ему занимать третью строчку среди самых высоких небоскребов в Нью-Йорке и четвёртую в списке самых высоких зданий на территории США. Кроме того, Steinway нашлось место и в рейтинге высочайших сооружений на планете - там он занимает 38 позицию.
В самом тонком здании будут очень дорогие и роскошные квартиры. /Фото: tilda.com
После окончания строительства супертонкий небоскреб заимел 82 этажа, и, по плану разработчиков, первые пять из них буду предназначены для интеграции общих зон отдыха и торговых площадей элитного класса. А вот остальные 77 этажей предполагается использовать для размещения роскошных апартаментов. Причём владельцами квартир и пентхаусов в самом тонком небоскрёбе на планете могут стать люди очень состоятельные - напрммер, верхние апартаменты, как ожидается, будут продаваться приблизительно за 100 миллионов долларов.
