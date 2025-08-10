С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...
  • lakmus
    Может проще сразу купить "Антиплесень"? Содержит хлор и практически не имеет запаха.Как удалить плесе...
  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...

Как появился небоскрёб Steinway - самое тонкое высотное здание на планете


Как появился небоскрёб Steinway - самое тонкое высотное здание на планете


Несмотря на то, что архитектурные стили и формы постоянно меняются и совершенствуются, есть такие образцы, которые продолжают оставаться актуальными на протяжении десятилетий. Ярким примером последних являются небоскрёбы, которые по-прежнему активно строятся. Особенно много высоток в Нью-Йорке, в том числе таких, которые ярко выделяются своим видом или конструкцией.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно в этом американском городе всего несколько лет назад появился самый тонкий небоскрёб в мире.

Самый тонкий небоскрёб на планете. /Фото: wikipedia.org

Самый тонкий небоскрёб на планете. /Фото: wikipedia.org

 

Это необычное здание расположено в Нью-Йорке и называется Steinway Tower. Построенная в 2019 году высотка вот уже на протяжении трёх лет носит звание самого стройного небоскрёба в мире. Сооружение по праву считается настоящим шедевром инженерного искусства и представляет собой ярчайший пример новой тенденции в отношении небоскрёбов, которая главным образом проявляется именно в Нью-Йорке. Речь идёт о так называемых «сверхтонких» или «карандашных небоскребов».
Высоток в Нью-Йоре строится все больше. /Фото: solusnews.com

Высоток в Нью-Йоре строится все больше. /Фото: solusnews.com


 

Steinway Tower находится на 111 West 57th Street в Манхэттене, то есть в непосредственной близости к Центральному парку. Промоутеры, занимающиеся сооружением, называют этот супер-тонкий небоскрёб «крупную веху в строительстве». Кроме того, здание позиционируется как ультрасовременное и роскошное место, а также в качестве образца инженерного мастерства американских архитекторов.
Небоскрёб во время строительства. /Фото: voms.ru

Небоскрёб во время строительства. /Фото: voms.ru

 

Габариты башни Steinway действительно поражают: по данным редакции Novate.
ru, она отличается самым низким соотношением ширины и высоты среди всех существующих на сегодняшний день небоскребов - 1:24. Соответственно, его коэффициент стройности составляет 24:1. Высота сооружения достигает 435 метров, что позволяет ему занимать третью строчку среди самых высоких небоскребов в Нью-Йорке и четвёртую в списке самых высоких зданий на территории США. Кроме того, Steinway нашлось место и в рейтинге высочайших сооружений на планете - там он занимает 38 позицию.
В самом тонком здании будут очень дорогие и роскошные квартиры. /Фото: tilda.com

В самом тонком здании будут очень дорогие и роскошные квартиры. /Фото: tilda.com


 

После окончания строительства супертонкий небоскреб заимел 82 этажа, и, по плану разработчиков, первые пять из них буду предназначены для интеграции общих зон отдыха и торговых площадей элитного класса. А вот остальные 77 этажей предполагается использовать для размещения роскошных апартаментов. Причём владельцами квартир и пентхаусов в самом тонком небоскрёбе на планете могут стать люди очень состоятельные - напрммер, верхние апартаменты, как ожидается, будут продаваться приблизительно за 100 миллионов долларов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх