5 гениальных лайфхаков для кухни

А вы когда-нибудь клали тарелки в морозилку? Не с едой, пустые? Оказывается, это весьма рабочий лайфхак, который профессиональные повара часто используют на своих кухнях. Такую посуду часто используют для подачи десертов, закусок и пр. Мы рассказываем, какой в этом смысл, и зачем пользоваться такой хитростью дома.

Холодная тарелка для холодных блюд

Как быстро охладить блюдо?

В холодной тарелке мороженое будет таять медленнее.Когда вы снимаете блюдо с плиты, достаете из духовки или холодильника, оно моментально начинает менять свои свойства. И если горячая еда, вроде гуляша, запеченной рыбы или картофельного пюре мало, что теряет, то холодная (мороженое, желе, холодный суп) тает или становится менее освежающей. Такую реакцию вызывает не только комнатная температура, но и теплая тарелка.А вот если вы заранее охладите посуду, то продукт сможет долгое время сохранять исходный вкус и текстуру. Это особенно важно для чизкейков, мороженного, муссов, тартара и пр. Когда вы кладете их на теплую тарелку, резкий перепад температуры приводит к тому, что поверхность сильно размягчается или даже «плывет». Предварительно охлажденная посуда сможет замедлить процесс. Это времени как раз хватит для того, чтобы вы успели подать блюдо, а человек – насладиться его вкусом.Положите пустую тарелку в морозилку.Холодная посуда работает и в другом направлении. Предположим, вы только что сняли блюдо с плиты, наложили в тарелку и сразу приступили к трапезе. Вы торопитесь, поэтому нет времени ждать, пока еда остынет.Однако не стоит забывать, что горячие блюда и напитки вредны для слизистых оболочек. Они могут вызвать ожог языка и неба, а при регулярном употреблении привести к раздражению слизистой пищевода.Чтобы избежать этого, нужно всего лишь положить блюдо на заранее охлажденную тарелку. В итоге уже через несколько минут оно приобретет комфортную температуру, и вы можете спокойно наслаждаться пищей, не переживая о возможных ожогах. Такой лайфхак особенно полезен утром, когда вы спешите на работу. Поэтому прежде, чем приступать к приготовлению каши или омлета, положите тарелку в морозилку на пять-десять минут. Это гораздо лучше, чем добавлять в готовое блюдо холодные ингредиенты, которые могут изменить его вкус и текстуру.Охлажденную посуду также часто используют для подачи напитков. Перед тем, как разливать вино или шампанское, бокалы кладут в морозилку на несколько минут. В результате напиток дольше остается холодным безо всяких кубиков льда. Летом эта хитрость станет особенно полезной и актуальной.Поставьте тарелку в горячую духовку.Интересный факт: А для подачи горячих блюд используют обратный прием – подогрев тарелок. Чтобы еда дольше оставался горячей и не приходилось есть суп, пасту или мясо холодными, повара предварительно нагревают посуду. Это можно сделать в микроволновке или только выключенной духовке. Некоторые хозяйки кладут тарелки в миску с горячей водой, а через пять-десять минут достают и насухо протирают.Еще несколько лайфхаков для кухниЛед впитывает в себя лишний жир. / Фото: prigotovim-v-multivarke.ruСуп получился слишком жирным, и вы уже готовы вылить его в раковину? Не торопитесь с выводами. Из любой ситуации на кухне есть выход, важно лишь знать, как действовать. Возьмите несколько кубиков льда, заверните их в салфетку или бумажное полотенце и аккуратно проведите по поверхности блюда. Холодный лед притянет к себе излишки жира и все, что портило вкус блюда, останется на салфетке.Соль и лимон нейтрализуют запах.Рыба, лук, чеснок и другие продукты с интенсивным ароматом оставляют на руках, разделочных досках и прочих поверхностях неприятный запах. Отмыть ладони и посуду обычным мылом не получается – аромат становится не таким резким, но все равно остается. В этом случае нужно прибегать к помощи тяжелой артиллерии. Если нужно убрать запах с разделочной доски или тарелки, посыпьте ее солью, а затем натрите половинкой лимона. Руки можно помыть содой. Предварительно смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, а затем нанесите на ладони.Соль заменяет бытовую химию. / Фото: posudamart.ruЛюбовь к чугунной посуде воспитали в нас мамы и бабушки, ведь в Советском Союзе она была самой популярной. Несмотря на практичность и долговечность таких изделий, у них есть слабые места. Так, например, чугунные сковороды не любят контакта с влагой: если после мытья не протереть посуду сухим полотенцем, на ней останется ржавчина. Такой же исход ждет и в том случае, если использовать для чистки сковород бытовую химии. Гораздо более эффективным средством станет обычная соль. Она вберет в себя жир и другие загрязнения, а также нейтрализует неприятный запах.В сковороде паста сварится быстрееВ среднем паста готовится около 15 минут, но при желании это время можно сократить. Если у вас нет времени ждать, пока в кастрюле закипит вода, варите макароны в сковороде. Да-да, вы все правильно поняли. Возьмите сковороду с высокими стенками, налейте в нее воду и сразу засыпьте пасту. В таких условиях она приготовится гораздо быстрее и не слипнется в процессе варки.Размораживайте мясо в металлической посуде.Забыли достать мясо из морозилки и теперь нужно ждать несколько часов, пока оно разморозится? Предлагаем ускорить процесс. Положите свинину, курицу или говядину в металлическую миску и оставьте на столе. Теплопроводность металла гораздо выше, чем у керамической или пластиковой посуды, поэтому мясо оттает гораздо быстрее. Кстати, если под рукой не окажется подходящей миски, можете использовать противень.