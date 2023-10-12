Женщина купила на блошином рынке колечко с камушком, и только через 30 лет узнала его секрет

За чем обычно люди приходят на блошиные рынки? Для кого-то найти старинную раму для зеркала — большое счастье, кто-то считает «платье, как у бабушки» отличной сделкой, а кто-то радуется старым вазочкам и статуэткам. В 1980-х точно так же одна англичанка обрадовалась приобретенному колечку с камушком, которое она купила за 10 фунтов стерлингов. Но еще больше она обрадовалась через 30 лет, когда она продала его за несколько сотен тысяч.
Бриллиант старинной огранки.
Эта женщина пожелала не афишировать свое имя. Известно только, что она купила это кольцо, которое на тот момент показалось ей обычной бижутерией за 10 фунтов стерлингов, что примерно равно 13 долларам. Дело было на блошином рынке в одном из окраинных районов Лондона, и кольцо лежало с кучей других похожих украшений.
В 1800-х бриллиантов было намного меньше, чем сегодня, и ими владели только очень богатые люди.
О том, что кольцо может представлять хоть какую-нибудь ценность, женщина не догадывалась — камень в нем был достаточно большим и не особо сверкал. Поэтому англичанка носила его почти постоянно все тридцать лет, пока на него не упал взгляд одного из ювелиров. Он-то и предложил хозяйке этого украшения разузнать о камне побольше.
Драгоценный камень.
Так кольцо попало на изучение специалистов аукциона Sotheby’s, которые выяснили, что это не просто камушек, а крупный диамант. Для более точно оценки этой драгоценности, они отправили камень в Геммологический Институт Америки, которая является главным мировым авторитетом в изучении и оценке драгоценных камней. И там подтвердили, что действительно, камень является бриллиантом в 26,27 карат.
Размеры бриллиантов.
Как оказалось, не блистает этот камень потому, что это очень старый бриллиант, который обрабатывали еще в 1800-х годах, по-видимому, для королевской семьи или для кого-то из знати. На тот момент правила огранки драгоценных камней отличались от того, что принято сегодня. Тогда старались сохранить как можно больше самого камня, а сейчас приоритетом ставят то, как блестит и играет свет в гранях камня.
Бриллиант современной огранки.
«При старой огранке и формировании квадратной формы бриллианта, его грани не так отражают свет, как это делают современные бриллианты», — рассказывает Джессика Виндхам, глава отдела по драгоценностям в Sotheby’s. — «Тогда огранщики работал по-другому, они старались использовать естественную форму камня и сохранить как можно больше веса самого бриллианта».
Бриллиант.
Кольцо было продано в 2017 году за 656 750 фунтов стерлингов (849 740 долларов). Кто его купил, не известно, однако как сказали представители аукциона, это не частный коллекционер. Возможно, кольцо станет достоянием какого-либо государства или королевского двора. При этом специалисты считают, что если этот камень обработают по современным стандартам, его можно будет продать вдвое дороже.
Случайно купленный по дешевке бриллиант.
По материалам thevintagenews.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии