Женщина купила на блошином рынке колечко с камушком, и только через 30 лет узнала его секрет

Бриллиант старинной огранки.

В 1800-х бриллиантов было намного меньше, чем сегодня, и ими владели только очень богатые люди.

Драгоценный камень.

Размеры бриллиантов.

Бриллиант современной огранки.

Бриллиант.

Случайно купленный по дешевке бриллиант.