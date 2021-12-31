То, что таится у вас во рту, очень крупным планом

То, что вы увидите на этих фото, похоже на редкие растения или экзотические пейзажи, но на самом деле это… бактерии, которые уютно разместились на ваших зубах, а также другие микроорганизмы, живущие на деснах или на зубной щетке.



Эти макрофотографии были сделаны с помощью микроскопа, который сканирует образец сфокусированным пучком электронов. После этого снимки были раскрашены цифровым способом или вручную, чтобы можно было различить отдельные элементы. Данные фото принадлежат Научной фотолаборатории в Лондоне и используются для исследовательских и образовательных целей. Они наглядно демонстрируют нам последствия неправильной гигиены ротовой полости.











(SPL / Barcroft Media)







Зубной налет (увеличение в 400 раз, ширина рисунка — 10 см) — представляет собой биопленку, образованную колонизирующими бактериями, которые пытаются присоединиться к поверхности зуба. (SPL / Barcroft Media)







А это тот же зубной налет при увеличении в 10 000 раз. Ширина осталась неизменной.







Молочный зуб. Большая часть человеческих зубов образована из дентина — вещества, обволакивающего полость, в которой находятся мягкая соединительная ткань, кровеносные сосуды и нервы. Затем коронку зуба покрывает эмаль (на фото выше белая) — более крепкое и минерализированное вещество, защищающее дентин от кислот во рту.

В корне зуба дентин защищен веществом под названием цемент ( розовый ), который служит средством, с помощью которого периодонтальные связки могут присоединяться к зубу для стабильности.Здесь показан эмалеобразующий слой клетки (голубой), поверхность зуба (желтая) и дентин (красный). Потеря эмали или цемента обнажает дентин — пористое вещество с микроскопическими каналами, называющимися дентинными канальцами, которые соединяют пульпу, что приводит к чувствительности зуба.Желтым показан налет на поверхности зуба. Кислота представляет собой отходы, образованные во время пищеварительного процесса бактерий. Она деминерализует зуб, создавая кариозные полости, которые необходимо заполнить или которые могут привести к потере зуба.Человеческий резец с дуплом или потерей минералов, вызванной кислотным бактериальным «мусором». В данном случае кариес образовался на боковой стороне зуба (между двумя зубами) и на линии десны (между коронкой — желтым — и корнем), возможно, из-за недостатка чистки зубной нитью или от ее неправильного использования. Британские ученые выяснили, что каждый третий взрослый человек подвержен кариесу, а исследование, проведенное на 5-летних детях в 2012 году, показало, что каждый 4-й из них имеет ту или иную степень кариеса.Надеемся, это фото убедит вас чистить зубы нитью каждый день… Желтое — это бактерии на десне. Накопление зубного налета может привести к заболеваниям десны, например гингивиту или пародонтиту.Поверхность человеческого зуба (окрашено желтым), ковер сферических бактерий (окрашено голубым) и кровеносные сосуды (окрашено красным).Щетинки зубной щетки. Они стираются и изнашиваются со временем, сокращая эффективность зубной щетки. Менять зубную щетку нужно как минимум каждые 3-4 месяца. Однако износ может различаться у разных людей в зависимости от их привычки чистить зубы. При необходимости зубную щетку стоит менять раньше.Щетинки зубной щетки, покрытые зубным налетом. После чистки зубов зубную щетку нужно тщательно промыть, чтобы убрать все остатки зубной пасты или частички зубного налета и бактерий. Она должна сушиться в положении стоя на открытом воздухе. В закрытых контейнерах больше влаги, которая способствует развитию микроорганизмов.Зубной налет на щетинках использованной зубной щетки при увеличении в 750 раз.Межзубные ершики (как на фото) имеют мелкие головки со щетинками, созданные для чистки промежутков между зубами. Ваш дантист может посоветовать вам использовать межзубной ершик, однако он не заменяет зубную нить.Более детальный вид щетинок использованного межзубного ершика, покрытого зубным налетом.Коронка молочного зуба. Его корень расслоился в результате процесса, известного как временная резорбция зуба. Это было вызвано давлением со стороны растущего постоянного зуба.Налетообразующие бактерии при увеличении в 1000 раз.Бактерии, образующие налет.Бактерии, образующие налет, при увеличении в 8000 раз.Помимо прочих применений, бормашины (на фото) также используются для удаления мягких тканей и бактерий с налета перед подготовкой к пломбированию, иначе под пломбой может начать образовываться новый налет.Это — кончик бормашины.Кристаллы фосфата кальция , используемые для реминерализации зуба после потери минералов из-за бактерий.Зубной штифт для укрепления материала для пломбы и коронок, когда крупная часть зуба разложилась или отсутствует.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)