Как заменить треснувшую плитку на новую без ущерба для соседнего покрытия

Плитка по-прежнему остается одним из лучших покрытий для ванны, туалета и кухни. Как и любой другой материал, она может повреждаться. В таком случае плитку нужно менять. Само собой, не стоит перекладывать всю стену. В такой ситуации будет достаточно заменить одну или несколько поврежденных. Сделать это вовсе не так уж трудно, как может показаться на первый взгляд. Вот простой рецепт.
1. Расшиваем плитку
Сначала нужно расшить. |Фото: masteravannoy.ru.
В идеальном варианте стоит обзавестись рассеивателем швов (специальный скребок, стоит такой не дорого). С его помощью аккуратно выскребаем имеющуюся затирку. Сделать это нужно по всему периметру. Во время работы очень важно постараться не задеть соседние плитки, чтобы не повредить еще и их покрытие. Если же в доме нет подходящего скребка, то его можно заменить обычной плоской отверткой.
2. Углубляем канавки
Углубляем канавки и сверлим отверстия. |Фото: masteravannoy.ru.
Вторым важным шагом будет прорезание канавок между плитками еще глубже. Лучше всего для этого мероприятия подойдет обыкновенный канцелярский нож. Очень важно делать канавку как можно глубже для того, чтобы минимизировать риск выйти за границы рабочей зоны и повредить соседнее покрытие.
3. Демонтируем
Снимаем от центра. |Фото: remontim-sami.ru.
Вооружившись дрелью и алмазной коронкой, сверлим в центре плитки отверстие. Чем больше будет его диаметр – тем лучше. Помните о том, что плитка демонтируется всегда с центра, а не с краев! Для демонтажа используем зубило и молоток. Работаем инструментом не спеша и очень осторожно.
4. Зачистка
Зачищаем место. |Фото: steepman.ru.
Теперь, когда на месте поврежденной плитки осталась зияющая дыра, необходимо зачистить ее от остатков плиточного клея. Здесь поможет все то же зубило с молотком, отвертка, скребок и щетка с жесткой щетиной. Убрать нужно все, что есть. После установки плитки следует избавить от остатков пыли и грязи.
5. Установка новой плитки
Наносим клей и ставим новую. ¦Фото: kakprosto.ru.
Последним шагом будет установка новой плитки. Наносим плиточный клей и ставим плитку в образовавшийся «пазл». Останется лишь обработать швы и затереть остатки клея, а также подождать, пока плитка надежно «схватится». После таких процедур стена (или пол) будет выглядеть как новенькая.
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