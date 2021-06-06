18 хитроумных трюков для тех, кто делает украшения своими руками!

Какая девушка не любит изящные и элегантные украшения, тем более если они сделаны своими руками? AdMe.ru любит хендмейд так же, как и вы, поэтому мы подобрали для вас 18 небольших секретов испанского дизайнера Глории Форт, которые облегчат создание бижутерии в домашних условиях.

Хранение бусин

При изготовлении украшений из бисера или бусин используйте формочки для льда в качестве органайзера. Они идеально подходят для хранения и распределения бусинок по цветам и форме.

Как сделать ровные крючки

Воспользуйтесь ручкой или карандашом, чтобы сделать крючки для сережек или браслетов.

Удобное крепление

Если вы используете леску, нейлоновые нити или стальную проволоку, то вместо того чтобы завязывать некрасивый узел на конце изделия, закрепите с края силиконовую застежку для сережек-гвоздиков (как показано на рисунке).

Прищепка для правильного склеивания

Воспользуйтесь бельевыми прищепками, чтобы держать готовое изделие, в то время как вы наносите клей.

Применение прозрачного лака для ногтей

Нанесите лак для ногтей на конец проволоки или лески и дайте ему немного подсохнуть. После этого вам будет намного проще нанизывать

бусины на изделие.

Изготовление декоративных кисточек

Расческа с широкими зубчиками поможет сделать идеально ровные кисточки. Теперь вы сможете варьировать их длину и густоту без особых проблем.

Неожиданное применение невидимок

При создании браслета воспользуйтесь невидимками, чтобы вплетать несколько нитей одновременно.

Правильно завязываем узел

Вам будет намного легче завязать узел максимально плотно к бусинам, если вы вставите зубочистку или толстую иглу в центр и будете направлять затягивающийся узел в нужном вам направлении.

Пищевая пленка для полимерной глины

Чтобы не оставить следы на изделии из полимерной глины, воспользуйтесь прозрачной пищевой пленкой.

Придаем блеск

Для лакировки деревянных деталей вам может пригодиться обычный бесцветный лак для ногтей. Также им можно воспользоваться для придания дополнительного блеска украшениям.

Закрепляем готовое изделие

Чтобы хорошо закрепить узел на браслете, нанесите каплю цианакрилового клея или обычного клея «Момент». Тогда украшение точно не распадется.

Планшет для макраме

Планшет с зажимом идеально подойдет для макраме. Поместите один конец изделия под зажим, и вы с легкостью сможете заплести любую косичку.

Наносим цветные геометрические узоры

Лак для ногтей и скотч помогут вам создать любой геометрический узор на металлических деталях украшения.

Тайная сила гигиенической помады

Перед тем как смочить нитку, накрасьте губы бесцветной гигиенической помадой. Вот увидите, так вдевать нитку в иголку гораздо проще и быстрее.

Как правильно прижечь кончики

Чтобы закрепить леску в конце работы, опалите один конец зажигалкой. Если вам не нравится, что в результате этого получается неаккуратный почерневший шарик, то тогда обжигайте нить в синем пламени с самой низкой температурой.

Скрепки для браслетов

При создании браслетов очень часто требуется накрутить несколько одинаковых оборотов лески. Воспользуйтесь обычными канцелярскими зажимами, разместив их на нужном расстоянии по бортам коробки.

Работа с кожей

Чтобы скорректировать или придать нужную форму кожаному шнурку, просто разогрейте его феном, а затем потяните в нужном направлении.

Поддерживаем порядок

При работе с мелкими деталями (бисером, бусинами) не забывайте использовать обычную коробку. Если вы вдруг рассыплете пакетик с материалом, вам не придется потом собирать маленькие детали по всему дому.