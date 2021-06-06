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18 хитроумных трюков для тех, кто делает украшения своими руками!

18 хитроумных трюков для тех, кто делает украшения своими руками!

Какая девушка не любит изящные и элегантные украшения, тем более если они сделаны своими руками? AdMe.ru любит хендмейд так же, как и вы, поэтому мы подобрали для вас 18 небольших секретов испанского дизайнера Глории Форт, которые облегчат создание бижутерии в домашних условиях.
 
Хранение бусин
 
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При изготовлении украшений из бисера или бусин используйте формочки для льда в качестве органайзера. Они идеально подходят для хранения и распределения бусинок по цветам и форме.
 
Как сделать ровные крючки
 
  
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Воспользуйтесь ручкой или карандашом, чтобы сделать крючки для сережек или браслетов.
 
 
Удобное крепление
 
  
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Если вы используете леску, нейлоновые нити или стальную проволоку, то вместо того чтобы завязывать некрасивый узел на конце изделия, закрепите с края силиконовую застежку для сережек-гвоздиков (как показано на рисунке).
 
Прищепка для правильного склеивания
 
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Воспользуйтесь бельевыми прищепками, чтобы держать готовое изделие, в то время как вы наносите клей.
 
Применение прозрачного лака для ногтей
 
  
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Нанесите лак для ногтей на конец проволоки или лески и дайте ему немного подсохнуть. После этого вам будет намного проще нанизывать
бусины на изделие.
 
Изготовление декоративных кисточек
 
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Расческа с широкими зубчиками поможет сделать идеально ровные кисточки. Теперь вы сможете варьировать их длину и густоту без особых проблем.
 
Неожиданное применение невидимок
 
  
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При создании браслета воспользуйтесь невидимками, чтобы вплетать несколько нитей одновременно.
 
Правильно завязываем узел
 
  
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Вам будет намного легче завязать узел максимально плотно к бусинам, если вы вставите зубочистку или толстую иглу в центр и будете направлять затягивающийся узел в нужном вам направлении.
 
Пищевая пленка для полимерной глины
 
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Чтобы не оставить следы на изделии из полимерной глины, воспользуйтесь прозрачной пищевой пленкой.
 
Придаем блеск 
 
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Для лакировки деревянных деталей вам может пригодиться обычный бесцветный лак для ногтей. Также им можно воспользоваться для придания дополнительного блеска украшениям.
 
Закрепляем готовое изделие
 
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Чтобы хорошо закрепить узел на браслете, нанесите каплю цианакрилового клея или обычного клея «Момент». Тогда украшение точно не распадется.
 
Планшет для макраме
 
  
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Планшет с зажимом идеально подойдет для макраме. Поместите один конец изделия под зажим, и вы с легкостью сможете заплести любую косичку.
 
Наносим цветные геометрические узоры
 
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Лак для ногтей и скотч помогут вам создать любой геометрический узор на металлических деталях украшения.
 
Тайная сила гигиенической помады
 
  
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Перед тем как смочить нитку, накрасьте губы бесцветной гигиенической помадой. Вот увидите, так вдевать нитку в иголку гораздо проще и быстрее. 
 
Как правильно прижечь кончики
 
  
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Чтобы закрепить леску в конце работы, опалите один конец зажигалкой. Если вам не нравится, что в результате этого получается неаккуратный почерневший шарик, то тогда обжигайте нить в синем пламени с самой низкой температурой.
 
Скрепки для браслетов
 
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При создании браслетов очень часто требуется накрутить несколько одинаковых оборотов лески. Воспользуйтесь обычными канцелярскими зажимами, разместив их на нужном расстоянии по бортам коробки. 
 
Работа с кожей
 
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Чтобы скорректировать или придать нужную форму кожаному шнурку, просто разогрейте его феном, а затем потяните в нужном направлении.
 
Поддерживаем порядок
 
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При работе с мелкими деталями (бисером, бусинами) не забывайте использовать обычную коробку. Если вы вдруг рассыплете пакетик с материалом, вам не придется потом собирать маленькие детали по всему дому.

 

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